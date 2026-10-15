Las fuerzas armadas de EE.UU. han elaborado nuevos planes de ataque contra Irán que incluyen el posible uso de la madre de todas las bombas, la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), según una exclusiva de CNN publicada el jueves 15 de octubre de 2026 que cita a varios funcionarios estadounidenses. Se trata de un reporte basado en fuentes anónimas, no de una decisión anunciada.

Según CNN, los planes contemplan la MOAB contra infraestructura energética e instalaciones nucleares iraníes si el presidente Donald Trump ordena reanudar los combates, antes o después de las elecciones del 3 de noviembre.

Fuentes de CNN dudan de que la bomba sirva contra sitios subterráneos fortificados y advierten del riesgo para civiles si se usa cerca de zonas pobladas.

La Casa Blanca no confirmó planes concretos; CNBC señaló que no pudo confirmar el reporte de forma independiente.

Por qué importa: la MOAB es la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense y solo se ha usado una vez en combate. Que se discuta para Irán, en una guerra con más de seis meses de bombardeos, muestra qué opciones se barajan, aunque nada indica que se haya tomado una decisión.

Qué contemplan los planes, según CNN

Una fuente dijo a CNN que Trump ordenó preparar paquetes de ataque adicionales, que incluyen "una gran cantidad de infraestructura energética" y el posible uso de una MOAB. Ese ataque ocurriría "antes del repliegue de las fuerzas estadounidenses" del área del Comando Central (CENTCOM). Según CNN, eso sugiere que la administración podría atacar, intentar declarar victoria y retirar tropas con rapidez.

Una segunda fuente indicó que los planes contra instalaciones nucleares, entre ellas el complejo de Pickaxe Mountain, contemplan explícitamente la MOAB. Según CNN, EE.UU. e Israel creen que Irán guarda allí componentes de su programa nuclear.

Una bomba de eficacia dudosa y riesgo para civiles

La MOAB pesa 21,600 libras (unos 9,800 kilos), es guiada por GPS y explota en el aire antes de tocar el suelo. Según CNN, puede destruir un área equivalente a nueve manzanas, pero probablemente no penetra lo bastante para destruir instalaciones como Pickaxe, que se cree fortificada con capas de granito.

Una tercera fuente lo resumió así a CNN: "La MOAB es un arma de gran envergadura, concebida para operaciones de información y muy eficaz para despejar grandes extensiones, pero poco útil para otros fines... Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda". Su gran radio de explosión generaría preocupación por víctimas civiles si se usa cerca de zonas pobladas. Según los funcionarios citados, difícilmente forzaría la rendición de Irán, aunque Trump podría emplearla como arma psicológica.

Fue desarrollada durante la guerra de Irak y, en 2003, militares la describieron como un arma para "operaciones psicológicas". EE.UU. la usó en combate una sola vez, en abril de 2017 en Afganistán, contra túneles del Estado Islámico, durante el primer gobierno de Trump. Según CNBC, no se ha usado en ataques anteriores dentro de Irán.