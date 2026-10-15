EE.UU. evalúa usar la “madre de todas las bombas” contra Irán, según CNN
Publicado el 15/10/2026 a las 11:55
Las fuerzas armadas de EE.UU. han elaborado nuevos planes de ataque contra Irán que incluyen el posible uso de la madre de todas las bombas, la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), según una exclusiva de CNN publicada el jueves 15 de octubre de 2026 que cita a varios funcionarios estadounidenses. Se trata de un reporte basado en fuentes anónimas, no de una decisión anunciada.
- Según CNN, los planes contemplan la MOAB contra infraestructura energética e instalaciones nucleares iraníes si el presidente Donald Trump ordena reanudar los combates, antes o después de las elecciones del 3 de noviembre.
- Fuentes de CNN dudan de que la bomba sirva contra sitios subterráneos fortificados y advierten del riesgo para civiles si se usa cerca de zonas pobladas.
- La Casa Blanca no confirmó planes concretos; CNBC señaló que no pudo confirmar el reporte de forma independiente.
Por qué importa: la MOAB es la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense y solo se ha usado una vez en combate. Que se discuta para Irán, en una guerra con más de seis meses de bombardeos, muestra qué opciones se barajan, aunque nada indica que se haya tomado una decisión.
Qué contemplan los planes, según CNN
Una fuente dijo a CNN que Trump ordenó preparar paquetes de ataque adicionales, que incluyen "una gran cantidad de infraestructura energética" y el posible uso de una MOAB. Ese ataque ocurriría "antes del repliegue de las fuerzas estadounidenses" del área del Comando Central (CENTCOM). Según CNN, eso sugiere que la administración podría atacar, intentar declarar victoria y retirar tropas con rapidez.
Una segunda fuente indicó que los planes contra instalaciones nucleares, entre ellas el complejo de Pickaxe Mountain, contemplan explícitamente la MOAB. Según CNN, EE.UU. e Israel creen que Irán guarda allí componentes de su programa nuclear.
Una bomba de eficacia dudosa y riesgo para civiles
La MOAB pesa 21,600 libras (unos 9,800 kilos), es guiada por GPS y explota en el aire antes de tocar el suelo. Según CNN, puede destruir un área equivalente a nueve manzanas, pero probablemente no penetra lo bastante para destruir instalaciones como Pickaxe, que se cree fortificada con capas de granito.
Una tercera fuente lo resumió así a CNN: "La MOAB es un arma de gran envergadura, concebida para operaciones de información y muy eficaz para despejar grandes extensiones, pero poco útil para otros fines... Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda". Su gran radio de explosión generaría preocupación por víctimas civiles si se usa cerca de zonas pobladas. Según los funcionarios citados, difícilmente forzaría la rendición de Irán, aunque Trump podría emplearla como arma psicológica.
Fue desarrollada durante la guerra de Irak y, en 2003, militares la describieron como un arma para "operaciones psicológicas". EE.UU. la usó en combate una sola vez, en abril de 2017 en Afganistán, contra túneles del Estado Islámico, durante el primer gobierno de Trump. Según CNBC, no se ha usado en ataques anteriores dentro de Irán.
Contexto político y reacciones
Según CNN, la guerra es profundamente impopular y hay pocos indicios de un acuerdo negociado. Funcionarios buscarían una victoria al menos "simbólica", empezando por un pacto para reabrir el estrecho de Ormuz. CNBC recordó que Trump dijo que no ordenaría nuevos ataques antes del 3 de noviembre, aunque, según CNN, algunos asesores dijeron en privado no saber si eso es definitivo.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que no comentan planes militares que "puedan existir o no" y que "el presidente Trump mantiene todas las opciones sobre la mesa para garantizar que Irán nunca pueda tener un arma nuclear". Un funcionario del Pentágono afirmó: "El Departamento de Guerra planifica una amplia gama de escenarios operativos para ejecutar las directrices del presidente y del secretario de Guerra".
Desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo el miércoles 14 de octubre que Irán debe seguir combinando capacidades militares, negociación y presión regional para que EE.UU. acepte sus demandas, entre ellas levantar el bloqueo naval y las sanciones y retirar fuerzas de la región, según CNBC. Esa cadena, citando a The Wall Street Journal, informó que Irán refuerza las defensas de sus sitios energéticos y nucleares. También mencionó el hundimiento de un buque portacontenedores en Ormuz el miércoles y ataques mortales de los hutíes contra Arabia Saudita.
Qué sigue
Cualquier decisión depende de Trump. Las elecciones de mitad de periodo son el 3 de noviembre y, según CNN, podría haber una rotación de tropas en CENTCOM en las próximas semanas. Para el bolsillo, CNBC informa que la guerra ya ha elevado los precios de la energía en EE.UU.
Fuentes: CNN en Español (exclusiva); EFE vía 14ymedio; CNBC. Datos consultados el 15 de octubre de 2026.