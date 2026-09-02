¿Qué pasará con los salvadoreños que “crecieron con el TPS” tras el 9 de septiembre?

TPS vence el 9 de septiembre

Más de 170,000 afectados

Algunos llegaron siendo niños

El próximo 9 de septiembre puede cambiar la vida de más de 170,000 salvadoreños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

Con el vencimiento de la protección, muchos enfrentan la posibilidad de perder su autorización de trabajo y quedar expuestos a consecuencias migratorias, después de décadas construyendo sus vidas en el país.

Pero detrás de la cifra existe una realidad especialmente difícil: algunos beneficiarios llegaron siendo niños, estudiaron en Estados Unidos, compraron viviendas y formaron aquí sus familias.

Es el caso de Alma, una salvadoreña de 30 años que vive en Misuri y asegura que prácticamente no tiene recuerdos del país al que podría tener que marcharse.

El fin del TPS golpea a salvadoreños que hicieron su vida en Estados Unidos

“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dijo Alma a EFE.

La salvadoreña llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas 18 meses y obtuvo la protección del TPS a los cinco años, después de que su madre solicitara el beneficio para ambas.

“Yo crecí con el TPS”, insiste Alma, cuya historia refleja la de beneficiarios que han pasado gran parte de sus vidas renovando una protección concebida originalmente como temporal.

Incluso uno de sus primeros recuerdos migratorios pertenece a su infancia: “Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, contó.