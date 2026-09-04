TPS para salvadoreños llega esta semana a fecha clave: ¿Qué deben hacer antes del 9 de septiembre?
Publicado el04/09/2026 a las 08:09
- TPS vence el 9 de septiembre
- Permiso de trabajo en riesgo
- Revisar alternativas migratorias
Más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos enfrentan una fecha decisiva: el próximo 9 de septiembre vence la actual protección del Estatus de Protección Temporal (TPS).
USCIS informó que la designación de El Salvador y los beneficios relacionados están previstos para terminar ese día, por lo que los beneficiarios deben prestar atención a cualquier nueva instrucción oficial.
Por qué es importante: Para quienes dependen exclusivamente del TPS, el final de la protección podría afectar su autorización de empleo y dejarlos sin la protección migratoria que brinda el programa.
El 9 de septiembre marca el límite actual del TPS para El Salvador
El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones que dificultan un regreso seguro.
El Salvador ha estado bajo esta protección desde 2001, después de los devastadores terremotos registrados ese año.
La última extensión permitió que beneficiarios elegibles conservaran el TPS desde marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026.
USCIS también extendió hasta esa fecha determinados permisos de trabajo vencidos de salvadoreños que solicitaron renovación y todavía tienen su solicitud pendiente.
Los beneficiarios comprendidos por esa medida están recibiendo una notificación de USCIS que pueden utilizar, junto con determinados EAD vencidos, para demostrar autorización de empleo hasta el 9 de septiembre.
¿Qué podría pasar si termina el TPS para los salvadoreños?
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El TPS no concede automáticamente la residencia permanente ni la ciudadanía estadounidense, por lo que terminar la designación puede tener consecuencias diferentes dependiendo del historial migratorio de cada persona.
Quienes solamente tengan TPS podrían perder la protección asociada al programa y su autorización de empleo basada en este beneficio.
Si una persona cuenta con otro estatus, una autorización de trabajo independiente u otra protección migratoria, su situación puede ser diferente y debe analizarse individualmente.
Por eso, el vencimiento del TPS tampoco significa que todos los salvadoreños serán deportados automáticamente el 10 de septiembre.
Lo importante es determinar qué protección o situación migratoria tendrá cada beneficiario después de la fecha límite.
Qué pueden hacer los beneficiarios antes de que llegue la fecha
Con la fecha cada vez más cerca, lo principal es no esperar hasta el último momento para revisar la situación migratoria individual.
Cada caso puede ser diferente. Tener TPS durante años no significa necesariamente que esa sea actualmente la única alternativa migratoria disponible para una persona.
Antes del 9 de septiembre, los beneficiarios pueden:
- Revisar su documentación: comprobar las fechas de su TPS, Documento de Autorización de Empleo (EAD) y cualquier notificación recibida de USCIS.
- Guardar las comunicaciones de USCIS: conservar cartas, recibos, aprobaciones y documentos relacionados con renovaciones anteriores del TPS.
- Revisar si existe otra alternativa migratoria: años de residencia en EE.UU., relaciones familiares u otras circunstancias podrían hacer necesario evaluar opciones legales distintas al TPS.
- Consultar con un profesional autorizado: un abogado de inmigración o representante acreditado puede revisar el historial particular y explicar las alternativas disponibles.
- Evitar notarios y posibles estafas: no todas las personas que ofrecen ayuda con trámites migratorios están autorizadas para proporcionar asesoría legal.
- Seguir las actualizaciones oficiales: decisiones judiciales o nuevos anuncios federales podrían modificar el escenario, por lo que conviene consultar directamente a USCIS.
Importante: el vencimiento del TPS NO significa que todos los salvadoreños serán deportados automáticamente al día siguiente.
Lo que ocurra después dependerá de la situación migratoria particular de cada beneficiario y de si cuenta con otra autorización o protección para permanecer en Estados Unidos.
Por eso, los días previos al 9 de septiembre pueden ser una oportunidad para revisar documentos, conocer las opciones disponibles y evitar tomar decisiones basadas únicamente en rumores o publicaciones de redes sociales.
ADVERTENCIA IMPORTANTE: Esta información es únicamente de carácter general y no sustituye la asesoría legal de un abogado de inmigración.
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FUENTE: MundoNow Notes