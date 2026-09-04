TPS para salvadoreños llega esta semana a fecha clave: ¿Qué deben hacer antes del 9 de septiembre?

TPS vence el 9 de septiembre

Permiso de trabajo en riesgo

Revisar alternativas migratorias

Más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos enfrentan una fecha decisiva: el próximo 9 de septiembre vence la actual protección del Estatus de Protección Temporal (TPS).

USCIS informó que la designación de El Salvador y los beneficios relacionados están previstos para terminar ese día, por lo que los beneficiarios deben prestar atención a cualquier nueva instrucción oficial.

Por qué es importante: Para quienes dependen exclusivamente del TPS, el final de la protección podría afectar su autorización de empleo y dejarlos sin la protección migratoria que brinda el programa.

El 9 de septiembre marca el límite actual del TPS para El Salvador

El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones que dificultan un regreso seguro.

El Salvador ha estado bajo esta protección desde 2001, después de los devastadores terremotos registrados ese año.

La última extensión permitió que beneficiarios elegibles conservaran el TPS desde marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026.

USCIS también extendió hasta esa fecha determinados permisos de trabajo vencidos de salvadoreños que solicitaron renovación y todavía tienen su solicitud pendiente.

Los beneficiarios comprendidos por esa medida están recibiendo una notificación de USCIS que pueden utilizar, junto con determinados EAD vencidos, para demostrar autorización de empleo hasta el 9 de septiembre.