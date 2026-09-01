ICE arresta a 2,100 tras operativo en Nueva York y lanza advertencia

ICE reporta 2,100 detenciones

Operativo duró treinta días

DHS promete continuar despliegue

El gobierno de Donald Trump anunció la detención de 2,100 personas durante un operativo migratorio de 30 días en Nueva York, con acciones en la ciudad, Long Island y el valle del Hudson.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó este martes los resultados de la llamada “Operación Manzana Podrida”, que forma parte del endurecimiento de las acciones federales de inmigración.

Mullin aseguró que los detenidos eran “criminales” e indicó que entre ellos había presuntos pandilleros y personas condenadas por delitos graves, aunque no proporcionó en el anuncio un desglose completo de los 2,100 casos.

El funcionario también dejó una advertencia de mayor alcance: las autoridades federales seguirán buscando y deportando a personas que estén irregularmente en Estados Unidos, incluso cuando no tengan condenas penales.

Operativo de ICE en Nueva York enfrenta al gobierno federal con autoridades locales

🚨| La Operación Rotten Apple del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acaba de resultar en el arresto de miles de inmigrantes indocumentados en Nueva York, un estado gobernado por demócratas, mientras Kathy Hochul prohíbe que la policía local colabore con el Servicio de… pic.twitter.com/jvUB09CEF1 — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) September 1, 2026

El DHS atribuyó parte del despliegue a las políticas santuario y acusó a autoridades demócratas de Nueva York de limitar la cooperación entre policías locales y agentes federales de inmigración.

Mullin apuntó directamente contra la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al cuestionar las restricciones estatales y locales sobre la colaboración con ICE.

Entre los puntos de conflicto está la ley conocida como “Policías locales, delitos locales”, que restringe los acuerdos 287(g), utilizados para permitir determinadas funciones migratorias a autoridades locales.

Según Mullin, cárceles neoyorquinas han liberado a unas 13,000 personas sobre las que existían órdenes de detención del DHS o ICE, una cifra presentada por el gobierno federal para justificar nuevos despliegues.