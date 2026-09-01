ICE arresta a 2,100 tras operativo en Nueva York y lanza advertencia
Publicado el01/09/2026 a las 14:58
- ICE reporta 2,100 detenciones
- Operativo duró treinta días
- DHS promete continuar despliegue
El gobierno de Donald Trump anunció la detención de 2,100 personas durante un operativo migratorio de 30 días en Nueva York, con acciones en la ciudad, Long Island y el valle del Hudson.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó este martes los resultados de la llamada “Operación Manzana Podrida”, que forma parte del endurecimiento de las acciones federales de inmigración.
Mullin aseguró que los detenidos eran “criminales” e indicó que entre ellos había presuntos pandilleros y personas condenadas por delitos graves, aunque no proporcionó en el anuncio un desglose completo de los 2,100 casos.
El funcionario también dejó una advertencia de mayor alcance: las autoridades federales seguirán buscando y deportando a personas que estén irregularmente en Estados Unidos, incluso cuando no tengan condenas penales.
Operativo de ICE en Nueva York enfrenta al gobierno federal con autoridades locales
🚨| La Operación Rotten Apple del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acaba de resultar en el arresto de miles de inmigrantes indocumentados en Nueva York, un estado gobernado por demócratas, mientras Kathy Hochul prohíbe que la policía local colabore con el Servicio de… pic.twitter.com/jvUB09CEF1
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) September 1, 2026
El DHS atribuyó parte del despliegue a las políticas santuario y acusó a autoridades demócratas de Nueva York de limitar la cooperación entre policías locales y agentes federales de inmigración.
Mullin apuntó directamente contra la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al cuestionar las restricciones estatales y locales sobre la colaboración con ICE.
Entre los puntos de conflicto está la ley conocida como “Policías locales, delitos locales”, que restringe los acuerdos 287(g), utilizados para permitir determinadas funciones migratorias a autoridades locales.
Según Mullin, cárceles neoyorquinas han liberado a unas 13,000 personas sobre las que existían órdenes de detención del DHS o ICE, una cifra presentada por el gobierno federal para justificar nuevos despliegues.
DHS advierte que las detenciones migratorias continuarán en Nueva York
🇺🇸‼️ | Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, dio una rueda de prensa y reveló la “Operación Manzana Podrida” en Nueva York. La misión fue un éxito porque encarceló 2100 delincuentes en 30 días. “Hicimos esto porque Nueva York tiene un alcalde muy socialista, que se… pic.twitter.com/AcOuJfrPV6
— UHN Plus (@UHN_Plus) September 1, 2026
El secretario sostuvo que los 2,100 arrestos forman parte de ese universo y aseguró que la operación todavía no termina, por lo que Nueva York podría enfrentar una presencia federal más intensa.
La declaración resulta especialmente relevante para inmigrantes sin antecedentes criminales: Mullin reconoció expresamente que estar sin autorización migratoria puede convertir a una persona en objetivo de deportación, independientemente de condenas previas.
TE PUEDE INTERESAR: Redada de ICE sacude Memphis: reportan 120 detenidos y familias exigen respuestas
Ante las elecciones de medio término, el funcionario descartó patrullajes migratorios alrededor de centros electorales como práctica general, aunque dejó abiertas excepciones ante amenazas o cuando exista una orden de detención específica.
También adelantó que para finales de noviembre los agentes migratorios que realizan operaciones sobre el terreno podrían utilizar cámaras corporales, una medida que, según explicó, busca aumentar la seguridad tanto del personal como del público.
¿Qué significa el nuevo despliegue de ICE para los inmigrantes?
ICE arrested more than 2,100 people living in the U.S. illegally across New York during the past 30 days as part of Operation Rotten Apple, Homeland Security Secretary Markwayne Mullin announced Tuesday. #LiveonKVAL #NationalNews #ICE #NewYork #NYC #Mamdani pic.twitter.com/LgB2wM1GRv
— KVAL News (@KVALnews) September 1, 2026
La ofensiva muestra que el gobierno federal pretende mantener operaciones migratorias aun cuando gobiernos estatales o municipales decidan limitar su colaboración, profundizando el choque sobre las llamadas jurisdicciones santuario.
Para las familias inmigrantes, la diferencia clave es que el operativo no queda limitado a personas condenadas por delitos graves, pese al énfasis inicial del DHS en presentar los arrestos como una ofensiva contra criminales.
Quienes tengan dudas sobre su situación migratoria pueden revisar sus documentos, mantener accesibles los datos de contacto de familiares y abogados y conocer sus derechos ante una eventual interacción con agentes federales.
También es recomendable buscar orientación con un abogado de inmigración acreditado antes de tomar decisiones sobre un caso particular, especialmente porque las circunstancias y protecciones disponibles pueden variar entre personas.