¿Kamala Harris se postulará para la presidencia en 2028? La demócrata sale a decir la verdad
Publicado el31/07/2026 a las 15:44
Kamala Harris aseguró este viernes que aún no ha decidido si competirá por la presidencia de Estados Unidos en 2028, pese a que su nombre figura entre los principales posibles aspirantes del Partido Demócrata.
Según informó EFE, la exvicepresidenta afirmó que su prioridad inmediata son las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.
Por qué importa: La definición de Harris podría influir en la futura carrera presidencial demócrata, pero antes el partido busca recuperar el control del Congreso frente a los republicanos.
Kamala Harris aplaza decisión sobre 2028
Kamala Harris says she has «not made a decision» on a potential 2028 presidential run, and is «fully, sincerely,» focused on the midterm elections. pic.twitter.com/uvipXsz155
— CSPAN (@cspan) July 31, 2026
Durante un evento en Tennessee, la exvicepresidenta, de 61 años, evitó confirmar una nueva candidatura presidencial y respondió que todavía no ha tomado «una decisión» sobre las elecciones de 2028.
Según EFE, Harris explicó que está «totalmente centrada» en los comicios legislativos de noviembre, considerados clave porque renovarán el Congreso, actualmente controlado por los republicanos que respaldan al presidente Donald Trump.
También sostuvo que el Partido Demócrata debe lograr «la mayor participación electoral» de su historia para impedir, según sus palabras, que el Gobierno republicano pueda «manipular las elecciones».
Lo que está en juego: El control de la Cámara de Representantes y del Senado marcará el margen de acción de la administración Trump durante los próximos años.
La carrera por la nominación demócrata sigue completamente abierta
La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris aún no ha tomado la decisión de si buscará la Presidencia de EE.UU. en 2028. https://t.co/fDjfHL02DL
— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 31, 2026
Aunque faltan varios años para las presidenciales de 2028, dentro del Partido Demócrata ya comienzan a mencionarse posibles aspirantes.
Harris continúa siendo una de las figuras con mayor reconocimiento nacional tras haber encabezado la candidatura presidencial demócrata en 2024.
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Sin embargo, también aparecen otros nombres con peso político, como el gobernador de California, Gavin Newsom, y el exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg.
- Los posibles aspirantes demócratas incluyen:
- Kamala Harris.
- Gavin Newsom.
- Pete Buttigieg.
En el Partido Republicano también comienzan las especulaciones sobre el escenario posterior a Trump.
De acuerdo con la información disponible, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio figuran entre los nombres que más suenan para buscar la candidatura republicana, ya que Trump no puede aspirar constitucionalmente a un tercer mandato.
Harris deja atrás la carrera por California, pero mantiene abierta la puerta a 2028
La exvicepresidenta llegó a evaluar una candidatura para gobernadora de California, su estado natal, en las elecciones previstas para el próximo noviembre.
Finalmente decidió no participar en esa contienda, una decisión que alimentó las especulaciones sobre un eventual regreso a la política nacional.
Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos y asumió la candidatura presidencial demócrata en 2024 después de que el entonces presidente Joe Biden abandonara su campaña de reelección.
En aquellas elecciones fue derrotada por Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca.
Qué sigue: Harris no fijó un calendario para anunciar una decisión sobre 2028, mientras el Partido Demócrata concentra sus esfuerzos en las elecciones legislativas de noviembre.