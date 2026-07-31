¿Kamala Harris se postulará para la presidencia en 2028? La demócrata sale a decir la verdad

Kamala Harris aseguró este viernes que aún no ha decidido si competirá por la presidencia de Estados Unidos en 2028, pese a que su nombre figura entre los principales posibles aspirantes del Partido Demócrata.

Según informó EFE, la exvicepresidenta afirmó que su prioridad inmediata son las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

Por qué importa: La definición de Harris podría influir en la futura carrera presidencial demócrata, pero antes el partido busca recuperar el control del Congreso frente a los republicanos.

Kamala Harris aplaza decisión sobre 2028

Kamala Harris says she has «not made a decision» on a potential 2028 presidential run, and is «fully, sincerely,» focused on the midterm elections. pic.twitter.com/uvipXsz155 — CSPAN (@cspan) July 31, 2026

Durante un evento en Tennessee, la exvicepresidenta, de 61 años, evitó confirmar una nueva candidatura presidencial y respondió que todavía no ha tomado «una decisión» sobre las elecciones de 2028.

Según EFE, Harris explicó que está «totalmente centrada» en los comicios legislativos de noviembre, considerados clave porque renovarán el Congreso, actualmente controlado por los republicanos que respaldan al presidente Donald Trump.

También sostuvo que el Partido Demócrata debe lograr «la mayor participación electoral» de su historia para impedir, según sus palabras, que el Gobierno republicano pueda «manipular las elecciones».