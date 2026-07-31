Avión de combate se estrella en base militar de California
Publicado el31/07/2026 a las 15:29
- F-35B cae en Miramar
- Piloto sobrevive tras eyectarse
- Investigan causas del accidente
El accidente involucró a uno de los aviones de combate más avanzados del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y ya es investigado por las autoridades militares.
Un avión de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló la mañana de este viernes en una base militar del sur de California.
El accidente provocó un pequeño incendio. No se reportaron víctimas mortales, según informaron autoridades estadounidenses.
F-35B se estrella en la base aérea de California
Additional footage shows firefighters battling the blaze at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California, following the crash of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II earlier this morning. pic.twitter.com/agBpzIEWSI
— Breaking911 (@Breaking911) July 31, 2026
La aeronave involucrada era un F-35B. Estaba asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala de Aeronaves de los Marines.
El aparato cayó alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local.
El incidente ocurrió en la base aérea de Miramar, según ABC 7.
La instalación militar se encuentra en San Diego, California.
El piloto logró eyectarse antes del impacto
A military jet crashed in San Diego’s Miramar neighborhood, prompting a response from emergency crews at Miramar Airbase.
The Marine Corps confirmed that an F-35B fighter jet crashed, and the pilot was ejected. The pilot was en route a medical facility. https://t.co/1adtPiy6C2 pic.twitter.com/Q4UIXfgzCd
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 31, 2026
El portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Steven Keenan, confirmó que el piloto era la única persona que viajaba a bordo.
Antes del impacto, el aviador activó el asiento eyectable.
Posteriormente fue rescatado por los equipos de emergencia.
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Las autoridades indicaron que fue trasladado a un centro médico local.
El militar se encuentra «en condición estable».
También informaron que las lesiones sufridas no ponen en riesgo su vida.
El estado de salud del piloto fue comunicado por las autoridades militares mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
Hasta el momento no se han reportado más personas lesionadas.
Tampoco se informó de daños adicionales fuera del área donde cayó la aeronave.
El impacto provocó un incendio cerca de la pista
Tras el accidente se registró un pequeño incendio.
El fuego se produjo a poca distancia de la pista de aterrizaje.
Las imágenes mostradas por la televisora NBC San Diego reflejaron la presencia de humo en la zona del impacto.
La base aérea de Miramar es la más grande del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
El incidente ocurrió dentro de las instalaciones militares.
Las autoridades no informaron sobre afectaciones a las operaciones de la base.
Tampoco indicaron si fue necesario evacuar alguna zona cercana al lugar del accidente.
La prioridad inicial fue atender al piloto y controlar el incendio generado tras el impacto.
Las autoridades ya investigan qué provocó el accidente
El Cuerpo de Marines confirmó que ya se inició una investigación.
El objetivo será determinar las causas del accidente.
Hasta ahora las autoridades no han ofrecido una explicación sobre qué originó la caída del F-35B.
Tampoco se han dado a conocer resultados preliminares.
La información oficial disponible se limita al estado del piloto y a la confirmación de que no hubo víctimas mortales.
Las investigaciones buscarán establecer qué ocurrió antes del impacto.
Por ahora, las autoridades militares continúan recopilando información relacionada con el incidente.
Se espera que conforme avance la investigación se den a conocer nuevos detalles sobre el accidente ocurrido en la base aérea de Miramar.