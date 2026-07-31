Avión de combate se estrella en base militar de California

F-35B cae en Miramar

Piloto sobrevive tras eyectarse

Investigan causas del accidente

El accidente involucró a uno de los aviones de combate más avanzados del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y ya es investigado por las autoridades militares.

Un avión de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló la mañana de este viernes en una base militar del sur de California.

El accidente provocó un pequeño incendio. No se reportaron víctimas mortales, según informaron autoridades estadounidenses.

F-35B se estrella en la base aérea de California

Additional footage shows firefighters battling the blaze at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California, following the crash of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II earlier this morning. pic.twitter.com/agBpzIEWSI — Breaking911 (@Breaking911) July 31, 2026

La aeronave involucrada era un F-35B. Estaba asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala de Aeronaves de los Marines.

El aparato cayó alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local.

El incidente ocurrió en la base aérea de Miramar, según ABC 7.

La instalación militar se encuentra en San Diego, California.