EE.UU. cobrará hasta $20,000 para pedir visa

EE.UU. hará permanente la fianza de hasta $20,000 para visas de turismo y negocios. La medida afecta a ciudadanos de unos 50 países.

Fianzas de hasta $20,000

Afecta a unos 50 países

Trump endurece las visas La medida endurece el acceso a las visas de turismo y negocios para ciudadanos de unos 50 países y podría desalentar el uso de una de las principales vías legales para viajar a Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos convertirá en permanente el programa que exige fianzas de hasta 20.000 dólares a determinados extranjeros que soliciten visas de turismo y negocios. Fianzas para visas de EE.UU.: así funcionará la nueva regla Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) La decisión fue publicada este viernes por el Departamento de Estado en el Registro Federal. La nueva norma entrará en vigor el próximo lunes. El programa afecta a quienes solicitan visas B-1/B-2 para viajes de turismo o negocios.

¿Qué cambia con el programa permanente de fianzas? #31Jul | El Departamento de Estado de EE UU anunció que el gobierno impondrá fianzas de hasta 20.000 dólares a ciudadanos de unos 50 países que quieran solicitar visas de turismo y negocios, entre ellos Venezuela. La medida forma parte de un programa piloto que entró en vigor en… pic.twitter.com/fLN3Vt2ehS — El Diario (@eldiario) July 31, 2026 La medida alcanza a ciudadanos de unos 50 países. La mayoría pertenecen a África occidental y oriental. Entre ellos figuran Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda. También incluye a cuatro países del continente americano. Los nacionales de Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela estarán sujetos a estas fianzas, según Telemundo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Pediste asilo? Así cambiará tu caso con la nueva regla de USCIS Los funcionarios consulares decidirán, caso por caso, si el solicitante debe pagar una garantía económica. El monto podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares. La decisión quedará a criterio de cada funcionario consular. Quienes deban pagar la fianza tendrán que hacerlo antes de completar la solicitud del visado. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Según el Gobierno, el monto será devuelto cuando el viajero concluya su estancia en Estados Unidos conforme a las condiciones de su visa.

La administración Trump asegura que busca reducir los incumplimientos El Gobierno de Donald Trump presenta esta política como parte de su estrategia para reducir la inmigración. La administración sostiene que el programa se dirige a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas. El Departamento de Estado también difundió los resultados del primer año del programa piloto. Según la dependencia, fueron identificadas unas 20.000 solicitudes sujetas al pago de una fianza. La mitad de esos solicitantes decidió abandonar el proceso y no continuar con la petición del visado. El documento oficial también asegura que la medida provocó una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados. Esos resultados fueron utilizados por el Gobierno para justificar que el programa pase de ser temporal a permanente.