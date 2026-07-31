¿Capitalismo o socialismo? El voto latino enfrenta una decisión clave

Una nueva encuesta de CNN revela que el ala socialista democrática ya representa a uno de cada tres votantes demócratas. El cambio coincide con victorias electorales de candidatos de izquierda y reabre el debate sobre si el partido se está alejando del votante moderado.

Por qué importa: El crecimiento del socialismo democrático ya no es una discusión ideológica aislada. Ocurre mientras los demócratas buscan recuperar terreno frente a Donald Trump y el Partido Republicano, que han convertido el giro hacia la izquierda en uno de sus principales argumentos de campaña.

El socialismo democrático deja de ser una corriente minoritaria dentro del Partido Demócrata

Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS encontró que alrededor de un tercio de los demócratas y de los votantes que simpatizan con ese partido se identifican como socialistas democráticos.

El dato llega después de una serie de victorias de candidatos que abrazan esa etiqueta política.

Tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York el año pasado, otros candidatos socialistas democráticos obtuvieron la nominación demócrata para la Cámara de Representantes, incluso derrotando a congresistas en funciones como Adriano Espaillat, en Nueva York, y Diana DeGette, en Colorado.

En las próximas semanas, las primarias pondrán a prueba si ese avance puede extenderse más allá de los bastiones progresistas.

Uno de los casos más observados es Wisconsin, donde la socialista democrática Francesca Hong lidera las encuestas para la nominación demócrata a la gobernación en un estado considerado clave para las elecciones.

Los nuevos socialistas demócratas son más jóvenes y quieren cambiar el partido