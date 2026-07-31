¿Capitalismo o socialismo? El voto latino enfrenta una decisión clave
Publicado el31/07/2026 a las 07:47
Una nueva encuesta de CNN revela que el ala socialista democrática ya representa a uno de cada tres votantes demócratas. El cambio coincide con victorias electorales de candidatos de izquierda y reabre el debate sobre si el partido se está alejando del votante moderado.
Por qué importa: El crecimiento del socialismo democrático ya no es una discusión ideológica aislada. Ocurre mientras los demócratas buscan recuperar terreno frente a Donald Trump y el Partido Republicano, que han convertido el giro hacia la izquierda en uno de sus principales argumentos de campaña.
El socialismo democrático deja de ser una corriente minoritaria dentro del Partido Demócrata
Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS encontró que alrededor de un tercio de los demócratas y de los votantes que simpatizan con ese partido se identifican como socialistas democráticos.
El dato llega después de una serie de victorias de candidatos que abrazan esa etiqueta política.
Tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York el año pasado, otros candidatos socialistas democráticos obtuvieron la nominación demócrata para la Cámara de Representantes, incluso derrotando a congresistas en funciones como Adriano Espaillat, en Nueva York, y Diana DeGette, en Colorado.
En las próximas semanas, las primarias pondrán a prueba si ese avance puede extenderse más allá de los bastiones progresistas.
Uno de los casos más observados es Wisconsin, donde la socialista democrática Francesca Hong lidera las encuestas para la nominación demócrata a la gobernación en un estado considerado clave para las elecciones.
Los nuevos socialistas demócratas son más jóvenes y quieren cambiar el partido
La encuesta muestra que este grupo tiene un perfil muy distinto al resto de la base demócrata.
El 59% tiene menos de 45 años, frente al 46% entre quienes no se identifican como socialistas democráticos.
También son más propensos a tener ingresos inferiores a 100,000 dólares anuales y menos probabilidades de contar con un título universitario.
Pero quizá el dato más relevante para el futuro del partido es otro.
Los socialistas democráticos no solo respaldan al Partido Demócrata.
También quieren transformarlo.
La mayoría considera que el partido necesita cambios profundos y es significativamente más favorable a reemplazar a la actual dirigencia por líderes más jóvenes.
Además, tienen casi el doble de probabilidades de apoyar un giro hacia posiciones más progresistas en materia económica y social.
Israel y el liderazgo del partido marcan la mayor división interna
Las diferencias no terminan en la economía.
La encuesta identifica una brecha importante respecto a la política exterior.
El 48% de los socialistas democráticos afirma que apoyaría con entusiasmo a un candidato que reduzca la ayuda estadounidense a Israel.
Entre los demás demócratas esa cifra cae al 20%.
La guerra en Gaza ha convertido ese tema en uno de los principales puntos de tensión dentro de las primarias demócratas.
Al mismo tiempo, este grupo mantiene niveles muy altos de apoyo hacia figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani, dos de los rostros más visibles del ala progresista.
La pregunta política ya no es si existe esta corriente, sino cuánto puede cambiar al Partido Demócrata
Aunque los socialistas democráticos representan aproximadamente un tercio de la coalición demócrata, la encuesta también revela que la mayoría del resto del partido no rechaza esa corriente.
El 64% de los demócratas que no se identifican como socialistas democráticos afirma que estaría, al menos, cómodo con que el partido nominara a un candidato con esa ideología.
Solo el 36% dice que eso le generaría incomodidad o rechazo.
Ese respaldo sugiere que las posiciones de izquierda están dejando de ser marginales dentro del partido.
Sin embargo, también alimenta uno de los principales ataques republicanos rumbo a las elecciones: que el Partido Demócrata continúa desplazándose hacia la izquierda mientras intenta convencer a votantes independientes y moderados.
Con primarias decisivas en marcha y un Congreso en juego, el crecimiento del socialismo democrático podría convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de los próximos meses.
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