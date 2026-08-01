Trump rechaza a su propio Departamento de Justicia y revive acusación de vandalismo en el Monumento a Lincoln
Publicado el01/08/2026 a las 11:33
Donald Trump volvió a enfrentar públicamente a su propio Departamento de Justicia al rechazar la decisión de retirar los cargos por presunto vandalismo contra el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.
El presidente insistió en que los daños fueron provocados deliberadamente y criticó directamente a la fiscal federal Jeanine Pirro, designada por él mismo.
Por qué importa: El desacuerdo expone una diferencia inusual entre Trump y su propio Departamento de Justicia sobre un caso que forma parte de sus proyectos para remodelar y embellecer Washington.
Donald Trump rechaza informe del Departamento de Justicia
🚨 @POTUS releases video of vandalism at the Lincoln Reflecting Pool
“Look for yourselves at the VANDALISM that took place at The Reflecting Pool. The material is being cut with a knife or a box cutter, for all to see!” pic.twitter.com/2PajLd3G6q
— Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) August 1, 2026
Trump expresó su desacuerdo en Truth Social después de que el Departamento de Justicia archivara el caso federal contra el exatleta olímpico David Hearn.
«Estoy totalmente en desacuerdo con Jeanine Pirro», escribió el mandatario sobre la fiscal federal del Distrito de Columbia. También preguntó: «¿En qué estaba pensando?».
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El presidente acompañó su publicación con imágenes de cámaras de seguridad de quienes considera responsables del daño.
Según Trump, las grabaciones muestran a personas utilizando «un cuchillo o un cúter, a la vista de todos» para retirar el revestimiento que había sido instalado recientemente en el estanque reflectante.
La disputa: Trump sostiene que hubo vandalismo deliberado.
La otra versión: El Departamento de Justicia atribuyó los daños a problemas de construcción.
El Departamento de Justicia culpa a una instalación apresurada
BREAKING: President Trump RAGES over alleged vandalism at the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington, D.C. — and drops video that purportedly shows it happening.
Trump wrote on Truth Social: “Look for yourselves at the VANDALISM that took place at The Reflecting Pool.… pic.twitter.com/ULw9bMHoo4
— RedWave Press (@RedWavePress) August 1, 2026
El viernes 31 de julio, el Departamento de Justicia retiró formalmente los cargos federales contra David Hearn, quien había sido acusado previamente de causar daños superiores a 1,000 dólares en propiedad federal.
De acuerdo con un nuevo documento judicial presentado por la oficina de Jeanine Pirro, los daños no fueron provocados por actos vandálicos.
Los fiscales señalaron que el deterioro fue consecuencia de «una instalación defectuosa por parte del contratista» y de la prisa por concluir las obras antes de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.
Esa explicación contradice la versión que Trump ha defendido durante semanas.
El dato: Los cargos federales fueron retirados.
La conclusión oficial: La construcción, y no un acto criminal, habría provocado los daños.
El estanque reflectante forma parte del plan de «embellecimiento» de Trump
Las renovaciones del Monumento a Lincoln forman parte de la iniciativa impulsada por Trump para remodelar espacios públicos de la capital estadounidense.
A comienzos de junio, el mandatario celebró la instalación de un nuevo revestimiento azul oscuro en el fondo del estanque.
También anunció que el lugar sería llenado con «AGUA LIMPIA Y HERMOSA» como parte de las mejoras.
Sin embargo, semanas después comenzaron a aparecer reportes de que el revestimiento se estaba desprendiendo y que además había proliferación de algas.
En ese momento, Trump responsabilizó a lo que llamó «¡GENTE ENFERMA Y DESQUICIADA!» por los daños observados.
Qué cambia: El informe oficial ahora atribuye el deterioro a fallas de instalación.
El límite: Trump mantiene públicamente su acusación de vandalismo pese a la conclusión presentada por su propio Departamento de Justicia.