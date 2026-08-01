Trump rechaza a su propio Departamento de Justicia y revive acusación de vandalismo en el Monumento a Lincoln

Donald Trump volvió a enfrentar públicamente a su propio Departamento de Justicia al rechazar la decisión de retirar los cargos por presunto vandalismo contra el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

El presidente insistió en que los daños fueron provocados deliberadamente y criticó directamente a la fiscal federal Jeanine Pirro, designada por él mismo.

Por qué importa: El desacuerdo expone una diferencia inusual entre Trump y su propio Departamento de Justicia sobre un caso que forma parte de sus proyectos para remodelar y embellecer Washington.

Donald Trump rechaza informe del Departamento de Justicia

🚨 @POTUS releases video of vandalism at the Lincoln Reflecting Pool “Look for yourselves at the VANDALISM that took place at The Reflecting Pool. The material is being cut with a knife or a box cutter, for all to see!” pic.twitter.com/2PajLd3G6q — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) August 1, 2026

Trump expresó su desacuerdo en Truth Social después de que el Departamento de Justicia archivara el caso federal contra el exatleta olímpico David Hearn.

«Estoy totalmente en desacuerdo con Jeanine Pirro», escribió el mandatario sobre la fiscal federal del Distrito de Columbia. También preguntó: «¿En qué estaba pensando?».

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El presidente acompañó su publicación con imágenes de cámaras de seguridad de quienes considera responsables del daño.

Según Trump, las grabaciones muestran a personas utilizando «un cuchillo o un cúter, a la vista de todos» para retirar el revestimiento que había sido instalado recientemente en el estanque reflectante.