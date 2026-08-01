¿Escasez de agua? Crisis del río Colorado golpeará a tres estados del oeste

El río Colorado enfrenta un plan de recortes que afectaría a California, Arizona y Nevada para enfrentar la creciente escasez de agua.

Recortes históricos de agua

Crisis en río Colorado

Embalses siguen disminuyendo El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una propuesta para reducir de forma drástica el consumo de agua del río Colorado en California, Nevada y Arizona durante la próxima década. La medida busca enfrentar la escasez de agua que afecta al sistema del río. El río Colorado enfrenta los mayores recortes de agua en décadas 🇺🇸🌊 EU propone un recorte histórico de hasta el 40% en el consumo de agua del río Colorado para California, Arizona y Nevada ante sequía crítica.https://t.co/MFEPznAJGz — El Universal (@El_Universal_Mx) July 31, 2026 También pretende evitar que los principales embalses alcancen niveles críticos. El sistema abastece de agua y electricidad a más de 40 millones de personas en el oeste de Estados Unidos. Además, el río también suministra agua a al menos dos estados de México.

Los tres estados deberán asumir los mayores recortes de agua Arizona, California and Nevada will be required to curb their use of the water from the Colorado River by about 20 percent over the next two years — and could ultimately face even larger cuts — according to officials familiar with negotiations. https://t.co/L6Zt98tE6G pic.twitter.com/bT0mchhl4M — The Washington Post (@washingtonpost) August 1, 2026 La Oficina de Reclamación de EE.UU., dependiente del Departamento del Interior, dio a conocer la propuesta final. El documento regula la gestión de los embalses de las presas Glen Canyon y Hoover. Ambos embalses corresponden al lago Powell y al lago Mead. Los dos registran niveles históricamente bajos tras años de sequía. TE PUEDE INTERESAR: Video muestra a agente de ICE rociando con gas pimienta a mujer La propuesta contempla reducir el consumo de agua de California, Arizona y Nevada. Los recortes podrían alcanzar hasta 3.700 millones de metros cúbicos anuales. Esa cantidad representa hasta el 40 % de las asignaciones conjuntas de esos tres estados. Gran parte de ese suministro beneficia actualmente a comunidades agrícolas. Por ahora, Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming quedarían exentos de estos recortes. Estos estados forman parte de la cuenca alta del río Colorado.

El Gobierno busca estabilizar un sistema afectado por la sequía El sistema del río Colorado enfrenta una presión constante por la disminución del agua disponible. Las autoridades atribuyen esa situación a la sequía intensificada por el cambio climático. Durante años, los siete estados de la cuenca han mantenido diferencias sobre cómo repartir los recortes. En esas conversaciones también participan varios pueblos indígenas. El objetivo es impedir que los embalses desciendan a niveles considerados peligrosos. Según el secretario del Interior, Doug Burgum, la propuesta ayudaría a resolver parte de esa disputa. En un comunicado, Burgum afirmó que el plan permitirá que el sistema del río Colorado «siga siendo confiable y resiliente». Añadió que las comunidades e industrias dependen directamente de ese suministro. El funcionario sostuvo que la propuesta incorpora flexibilidad fren|te a condiciones hidrológicas cambiantes. También señaló que ofrece espacio para que los estados continúen negociando soluciones duraderas. Esas soluciones, dijo, deberán construirse mediante consenso entre las partes involucradas.