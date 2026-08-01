Video muestra a agente de ICE rociando con gas pimienta a mujer

Video provoca indignación nacional.

Exigen investigación formal.

Debate por derechos civiles.

El incidente ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de agentes federales y el derecho de la ciudadanía a documentar actuaciones policiales en espacios públicos.

Un video difundido en redes sociales muestra a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizando gas pimienta contra una mujer.

Agente de ICE desata indignación tras rociar gas pimienta

Las imágenes captan el momento en que la mujer grababa con su teléfono celular una intervención en Nueva York.

De acuerdo con el video, el agente rocía el gas directamente en el rostro de la mujer mientras ella sostiene su dispositivo móvil.

La grabación se viralizó rápidamente y provocó una ola de reacciones e indignación entre usuarios de redes sociales.