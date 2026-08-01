Video muestra a agente de ICE rociando con gas pimienta a mujer
Publicado el01/08/2026 a las 10:27
- Video provoca indignación nacional.
- Exigen investigación formal.
- Debate por derechos civiles.
El incidente ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de agentes federales y el derecho de la ciudadanía a documentar actuaciones policiales en espacios públicos.
Un video difundido en redes sociales muestra a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizando gas pimienta contra una mujer.
Agente de ICE desata indignación tras rociar gas pimienta
Las imágenes captan el momento en que la mujer grababa con su teléfono celular una intervención en Nueva York.
De acuerdo con el video, el agente rocía el gas directamente en el rostro de la mujer mientras ella sostiene su dispositivo móvil.
La grabación se viralizó rápidamente y provocó una ola de reacciones e indignación entre usuarios de redes sociales.
Organizaciones recuerdan el derecho a grabar a las autoridades
🚨BREAKING: In New York, an ICE agent was caught on video walking across the street and pepper spraying a woman directly in the face… for film them.
In the video, a woman is standing, with several other civilians, on the opposite side of the street.
They aren’t blocking… pic.twitter.com/gRmOBy5kfT
— Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) July 31, 2026
El caso ha generado fuertes críticas debido a que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de la ciudadanía y de los medios de comunicación a grabar a las fuerzas del orden en espacios públicos.
Diversas organizaciones defensoras de derechos civiles consideran que el incidente plantea cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante actuaciones de agentes federales.
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El video ha sido compartido ampliamente como ejemplo de una actuación que, según los críticos, merece ser revisada por las autoridades competentes.
La difusión de las imágenes también ha intensificado el debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley.
Exigen una investigación y posibles responsabilidades legales
Tras la difusión del video, activistas y organizaciones de derechos civiles solicitaron una investigación formal sobre lo ocurrido.
Los grupos también pidieron que se determinen responsabilidades legales contra el agente involucrado por el presunto uso indebido de la fuerza.
Hasta el momento, la información difundida se centra en el contenido del video y en las exigencias públicas realizadas por organizaciones y activistas.
El caso continúa generando atención en redes sociales, donde usuarios mantienen el debate sobre el derecho a documentar actuaciones oficiales y el comportamiento de los agentes durante operativos públicos.