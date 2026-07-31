Trump evalúa atacar infraestructura energética de Irán y amenaza con una nueva escalada militar

Donald Trump está considerando seriamente autorizar ataques contra objetivos energéticos e infraestructura de Irán en los próximos días, aunque todavía no ha emitido la orden definitiva, según informó Axios, que cita a un funcionario estadounidense.

Por qué importa: Un ataque contra instalaciones energéticas iraníes podría ampliar el conflicto en Medio Oriente, involucrar nuevamente a Israel y desencadenar represalias contra intereses estadounidenses en la región.

Los posibles ataques de Trump buscan presionar a Irán en las negociaciones

Trump considering strikes on Iranian energy targets within days https://t.co/bYZIzkcAcr — Axios (@axios) July 31, 2026

De acuerdo con Axios, la administración Trump analiza una nueva campaña de bombardeos contra instalaciones energéticas e infraestructura iraní con el objetivo de aumentar la presión sobre Teherán durante las negociaciones de un alto el fuego.

Según el funcionario citado por el medio, la decisión aún no está tomada, pero el plan está siendo evaluado seriamente por la Casa Blanca.

El objetivo: Forzar a Irán a aceptar las condiciones planteadas por Estados Unidos en las conversaciones. Lo que podría cambiar: Israel podría participar nuevamente en operaciones militares conjuntas tras varias semanas sin intervenir directamente.

Durante una reunión de gabinete celebrada este viernes, Trump dejó entrever esa posibilidad al afirmar:

«Bueno, los vamos a golpear muy fuerte y, ya saben, en algún momento van a decir: ‘Ya no podemos soportarlo más’.»

El presidente añadió que, mientras continúen los ataques estadounidenses, las capacidades iraníes seguirán debilitándose «hasta que finalmente desaparecen».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reforzó ese mensaje al declarar a Axios que «Estados Unidos ganará e Irán no tendrá un arma nuclear bajo su mandato».