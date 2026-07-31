Trump evalúa atacar infraestructura energética de Irán y amenaza con una nueva escalada militar
Publicado el31/07/2026 a las 16:06
Donald Trump está considerando seriamente autorizar ataques contra objetivos energéticos e infraestructura de Irán en los próximos días, aunque todavía no ha emitido la orden definitiva, según informó Axios, que cita a un funcionario estadounidense.
Por qué importa: Un ataque contra instalaciones energéticas iraníes podría ampliar el conflicto en Medio Oriente, involucrar nuevamente a Israel y desencadenar represalias contra intereses estadounidenses en la región.
Los posibles ataques de Trump buscan presionar a Irán en las negociaciones
Trump considering strikes on Iranian energy targets within days https://t.co/bYZIzkcAcr
— Axios (@axios) July 31, 2026
De acuerdo con Axios, la administración Trump analiza una nueva campaña de bombardeos contra instalaciones energéticas e infraestructura iraní con el objetivo de aumentar la presión sobre Teherán durante las negociaciones de un alto el fuego.
Según el funcionario citado por el medio, la decisión aún no está tomada, pero el plan está siendo evaluado seriamente por la Casa Blanca.
El objetivo: Forzar a Irán a aceptar las condiciones planteadas por Estados Unidos en las conversaciones.
Lo que podría cambiar: Israel podría participar nuevamente en operaciones militares conjuntas tras varias semanas sin intervenir directamente.
Durante una reunión de gabinete celebrada este viernes, Trump dejó entrever esa posibilidad al afirmar:
«Bueno, los vamos a golpear muy fuerte y, ya saben, en algún momento van a decir: ‘Ya no podemos soportarlo más’.»
El presidente añadió que, mientras continúen los ataques estadounidenses, las capacidades iraníes seguirán debilitándose «hasta que finalmente desaparecen».
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reforzó ese mensaje al declarar a Axios que «Estados Unidos ganará e Irán no tendrá un arma nuclear bajo su mandato».
Washington asegura que Irán elevó la intensidad del conflicto
Ver esta publicación en Instagram
Según un funcionario estadounidense citado por Axios, los iraníes han mostrado una actitud «muy agresiva» durante los últimos días.
El funcionario aseguró que algunos integrantes del Gobierno quedaron sorprendidos por la disposición de Irán para intensificar el enfrentamiento.
Entre los incidentes mencionados se encuentra el ataque con misiles contra una base militar estadounidense en Jordania ocurrido el miércoles.
Además, el funcionario indicó que posteriormente se registraron nuevos ataques contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región, aunque no ofreció más detalles.
También ocurrió: Buques mercantes fueron atacados en el estrecho de Ormuz el jueves, según la información citada por Axios.
Antecedente reciente: Días antes, Trump había advertido que cualquier nuevo ataque contra embarcaciones sería respondido con bombardeos contra centrales eléctricas y puentes iraníes, incluida infraestructura en Teherán.
Irán advierte que responderá contra infraestructura de EE.UU. e Israel
Mientras Washington estudia sus próximos movimientos, desde Teherán llegaron amenazas directas sobre una posible represalia.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, citó a un alto funcionario de seguridad que calificó un eventual ataque estadounidense contra infraestructura iraní como «un acto de locura».
El funcionario aseguró que Irán ya preparó un amplio plan de respuesta.
La advertencia: Irán afirma que podría atacar infraestructura crítica de Israel y activos energéticos estadounidenses en la región.
El riesgo: Una nueva ofensiva podría ampliar el conflicto militar y aumentar los ataques cruzados entre ambos países.
Por ahora, la Casa Blanca mantiene abierta la posibilidad de una acción militar, pero la decisión final de Trump aún no ha sido anunciada públicamente.