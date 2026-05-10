Vivienda domina debate electoral

Demócratas chocan por soluciones

Crisis habitacional sigue creciendo La crisis de vivienda en California dominó un foro con los principales candidatos demócratas a la gobernación del estado. Por qué importa: Los aspirantes coincidieron en que el problema no es únicamente financiero. También señalaron que construir vivienda en California se ha vuelto lento, costoso y burocrático. El foro no partidista se realizó el 8 de mayo, según USA Today. Crisis de vivienda en California escala políticamente California underbuilds housing every year – that’s what’s driving high costs.

If a proposal doesn’t add supply, it’s not a real solution. https://t.co/3PV9dW2CtL

— North State BIA (@NorthStateBIA) May 8, 2026 Fue moderado por Ezra Klein y organizado por The New York Times, la Fundación de San Francisco y la Coalición de Acción por la Vivienda. Participaron Xavier Becerra, Matt Mahan, Katie Porter, Tom Steyer y Antonio Villaraigosa. Los republicanos Chad Bianco y Steve Hilton fueron invitados.

Sin embargo, Klein dijo que “no pudieron asistir”. El debate se centró en producción de vivienda, personas sin hogar y asequibilidad. Candidatos coinciden en problemas estructurales Los candidatos demócratas coincidieron en las causas principales de la crisis habitacional. Afirmaron que California construye muy pocas viviendas. También criticaron los procesos de desarrollo por ser lentos y costosos.

Según expusieron, los precios aumentan incluso antes de iniciar la construcción. TE PUEDE INTERESAR: USCIS paraliza trámites y deja a miles de migrantes en incertidumbre Las propuestas para resolver el problema fueron distintas. Steyer aseguró que el alto costo de la mano de obra y los materiales agrava la crisis. Dijo que el estado necesita cambios “sustanciales” para crear vivienda asequible.

Su propuesta incluyó abandonar parcialmente la construcción tradicional. Planteó impulsar viviendas modulares mediante componentes prefabricados. Explicó que el estado podría comprar esos materiales y distribuirlos posteriormente a los desarrolladores. Comparó la idea con el funcionamiento de la cadena de suministro automotriz. Villaraigosa propuso otro enfoque.

Dijo que California debería reactivar programas de reurbanización de viviendas. Afirmó que esos programas permitirían incentivar a las ciudades para aprobar nuevos proyectos. Según explicó, las ciudades podrían reinvertir ingresos derivados del aumento del impuesto predial. Esos recursos serían destinados al desarrollo local. Becerra apuesta por financiamiento y resultados Xavier Becerra coincidió parcialmente con Villaraigosa.

El exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos defendió vías de financiamiento más claras. También pidió mecanismos más confiables para líderes municipales y condales. Según dijo, esos gobiernos locales necesitan herramientas para aumentar la oferta de vivienda. Además, consideró importante cumplir con los requisitos del Plan de Vivienda de California. El foro también abordó la crisis de personas sin hogar.

Ezra Klein cambió el enfoque hacia las políticas estatales sobre homelessness. Preguntó a los candidatos qué había hecho mal California. También cuestionó cómo enfrentarían el problema si llegan a la gobernación. Becerra respondió que California ha gastado mucho dinero intentando sacar personas de las calles. Sin embargo, afirmó que el estado “no se centró en los resultados”.

La discusión reflejó diferencias sobre la manera de enfrentar ambas crisis. Los candidatos coincidieron en la gravedad del problema. Pero presentaron estrategias distintas para acelerar proyectos y reducir costos. Encuestas muestran contienda cerrada Las elecciones primarias de California se celebrarán el 2 de junio. Los dos candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Las encuestas muestran una carrera competitiva. Una encuesta de SurveyUSA publicada el 4 de mayo mostró a Steve Hilton con 20% de apoyo. Steyer apareció en segundo lugar con 18%. Bianco y Becerra fueron los otros candidatos con respaldo de dos dígitos. Otra encuesta independiente, publicada por el Partido Demócrata de California el mismo día, mostró resultados distintos.

En ese sondeo, Hilton obtuvo 18%. Becerra también alcanzó 18% entre votantes probables. Steyer quedó detrás del exsecretario de Salud y Servicios Humanos. El foro dejó claro que la vivienda será uno de los temas centrales rumbo a la elección. Los candidatos demócratas intentan convencer a los votantes de que tienen la mejor fórmula.