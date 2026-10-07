Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, está consciente y hablando en un hospital de Nashville, una semana después de sobrevivir a dos dosis de una droga letal, según sus abogados. Su caso, que el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) califica de "sin precedentes", volvió a poner la mirada en las mujeres condenadas a muerte en Estados Unidos.

Hay 45 mujeres con condena a muerte en el país, apenas el 2.3% de todas las personas en el corredor de la muerte (DPIC, julio de 2026).

con condena a muerte en el país, apenas el 2.3% de todas las personas en el corredor de la muerte (DPIC, julio de 2026). Solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, alrededor del 1% del total.

Qué le pasó a Christa Pike

Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, compañera suya en un centro de capacitación laboral en Knoxville. Pike tenía 18 años. Iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

El miércoles 30 de septiembre, después de que la Corte Suprema levantara una suspensión, el estado le aplicó dos dosis de pentobarbital y no murió. Fue llevada al hospital con los brazos hinchados, quemados y con ampollas, según sus abogados. Expertos citados por Al Jazeera creen que la vía intravenosa pudo estar mal colocada.

El gobernador Bill Lee calificó lo ocurrido de "profundamente perturbador", ordenó una revisión independiente y suspendió la otra ejecución prevista este año. Los abogados de Pike piden que su condena se cambie a cadena perpetua sin libertad condicional y que se conserven todas las pruebas del procedimiento.

Otras 9 mujeres que terminaron en el corredor de la muerte

Velma Barfield (Carolina del Norte, 2 de noviembre de 1984): la primera mujer ejecutada tras la reanudación de la pena de muerte en 1976. Fue condenada por envenenar a su prometido con arsénico.

(Carolina del Norte, 2 de noviembre de 1984): la primera mujer ejecutada tras la reanudación de la pena de muerte en 1976. Fue condenada por envenenar a su prometido con arsénico. Karla Faye Tucker (Texas, 3 de febrero de 1998): condenada por un doble asesinato con un pico en Houston en 1983. Su caso tuvo atención internacional por su conversión religiosa en prisión.

(Texas, 3 de febrero de 1998): condenada por un doble asesinato con un pico en Houston en 1983. Su caso tuvo atención internacional por su conversión religiosa en prisión. Judy Buenoano (Florida, 30 de marzo de 1998): ejecutada en la silla eléctrica por envenenar a su esposo.

(Florida, 30 de marzo de 1998): ejecutada en la silla eléctrica por envenenar a su esposo. Aileen Wuornos (Florida, 9 de octubre de 2002): condenada por matar a hombres en las carreteras de Florida. Su historia inspiró la película Monster.

(Florida, 9 de octubre de 2002): condenada por matar a hombres en las carreteras de Florida. Su historia inspiró la película Monster. Frances Newton (Texas, 14 de septiembre de 2005): condenada por matar a su esposo y a sus dos hijos.

(Texas, 14 de septiembre de 2005): condenada por matar a su esposo y a sus dos hijos. Teresa Lewis (Virginia, 23 de septiembre de 2010): condenada por el asesinato de su esposo y su hijastro.

(Virginia, 23 de septiembre de 2010): condenada por el asesinato de su esposo y su hijastro. Kelly Gissendaner (Georgia, 30 de septiembre de 2015): condenada por planear con su amante el asesinato de su esposo.

(Georgia, 30 de septiembre de 2015): condenada por planear con su amante el asesinato de su esposo. Lisa Montgomery (gobierno federal, 13 de enero de 2021): la primera mujer ejecutada por el gobierno federal desde 1953. Mató a una mujer embarazada en Missouri y le sacó a su bebé.

(gobierno federal, 13 de enero de 2021): la primera mujer ejecutada por el gobierno federal desde 1953. Mató a una mujer embarazada en Missouri y le sacó a su bebé. Amber McLaughlin (Missouri, 3 de enero de 2023): la primera mujer transgénero ejecutada en EE.UU. y la ejecución más reciente de una mujer en el país.

Qué sigue

El pronóstico médico de Pike es incierto, según sus abogados, y sigue esposada a la cama bajo custodia. El protocolo de Tennessee prevé una segunda dosis si la persona no muere con la primera, pero no dice qué hacer si sobrevive a la segunda. Sus abogados acuden este miércoles a la corte para pedir más información sobre el procedimiento fallido.