Trump niega “compra de votos” y defiende cheques antes de las elecciones

El presidente atribuye los pagos de $500 y $90 al dinero ya disponible y al desempeño económico, mientras mantiene su promesa de $5,000 condicionada a una victoria republicana en el Congreso.

Donald Trump rechazó este miércoles que los pagos anunciados antes de las elecciones del 3 de noviembre busquen comprar votos y los atribuyó al crecimiento económico.

- Por qué importa: La controversia surge porque Trump promete $5,000 por adulto únicamente si los republicanos conservan la Cámara de Representantes y el Senado.

Los cheques de Trump abren una disputa electoral

Q: What would you say to people who would suggest that you're just throwing money at people before the election in hopes they vote for Republicans? Trump: What we're doing is we have tremendous growth. We have the greatest growth of any country maybe ever in history… https://t.co/nRHogj3Qvj — Acyn (@Acyn) October 7, 2026

Consultado en el Despacho Oval sobre las acusaciones de ofrecer dinero a los votantes, Trump defendió que su administración tiene recursos gracias a sus políticas económicas.

“Lo que estamos haciendo es que estamos experimentando un crecimiento tremendo”, afirmó el mandatario durante su encuentro con periodistas.

Trump también destacó los aranceles y aseguró que su estrategia comercial permite recaudar recursos y estimular el traslado de producción hacia Estados Unidos.

- La disputa: Críticos demócratas cuestionan los pagos por su cercanía con las elecciones, mientras Trump rechaza que tengan una finalidad electoral.

La discusión es especialmente intensa alrededor del llamado “Dividendo Trump”, una promesa que el presidente ha vinculado directamente con el resultado de noviembre.

Trump prometió entregar $5,000 a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso.