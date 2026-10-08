Trump niega “compra de votos” y defiende cheques antes de las elecciones
Publicado el 07/10/2026 a las 21:29
El presidente atribuye los pagos de $500 y $90 al dinero ya disponible y al desempeño económico, mientras mantiene su promesa de $5,000 condicionada a una victoria republicana en el Congreso.
Donald Trump rechazó este miércoles que los pagos anunciados antes de las elecciones del 3 de noviembre busquen comprar votos y los atribuyó al crecimiento económico.
- Por qué importa: La controversia surge porque Trump promete $5,000 por adulto únicamente si los republicanos conservan la Cámara de Representantes y el Senado.
Los cheques de Trump abren una disputa electoral
Q: What would you say to people who would suggest that you're just throwing money at people before the election in hopes they vote for Republicans?
Trump: What we're doing is we have tremendous growth. We have the greatest growth of any country maybe ever in history… https://t.co/nRHogj3Qvj
— Acyn (@Acyn) October 7, 2026
Consultado en el Despacho Oval sobre las acusaciones de ofrecer dinero a los votantes, Trump defendió que su administración tiene recursos gracias a sus políticas económicas.
“Lo que estamos haciendo es que estamos experimentando un crecimiento tremendo”, afirmó el mandatario durante su encuentro con periodistas.
Trump también destacó los aranceles y aseguró que su estrategia comercial permite recaudar recursos y estimular el traslado de producción hacia Estados Unidos.
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- La disputa: Críticos demócratas cuestionan los pagos por su cercanía con las elecciones, mientras Trump rechaza que tengan una finalidad electoral.
La discusión es especialmente intensa alrededor del llamado “Dividendo Trump”, una promesa que el presidente ha vinculado directamente con el resultado de noviembre.
Trump prometió entregar $5,000 a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso.
Los $5,000 enfrentan dudas sobre costo e inflación
Trump says checks to voters are from economic growth, not to buy votes https://t.co/M6gB80p5DB
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) October 7, 2026
Cumplir esa promesa podría costar aproximadamente $1.2 billones, según estimaciones citadas por Reuters, además de generar cientos de miles de millones en intereses.
Algunos republicanos también han expresado preocupación por el posible impacto inflacionario y el efecto que tendría el desembolso sobre las finanzas federales.
- El dato: Legisladores republicanos han pedido conocer cómo se financiaría la propuesta antes de respaldarla.
Trump sostiene que los ingresos federales y el desempeño económico permitirían cubrir los cheques, aunque todavía no existe una legislación aprobada que autorice ese desembolso.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha contradicho la afirmación de Trump de que puede efectuar esos pagos sin intervención legislativa y sostiene que el Congreso debe aprobarlos.
Los pagos de $500 y $90 ya tienen fondos distintos
President Trump told NTD that Trump Accounts will "have a huge effect" on reducing the appeal of socialism and communism, saying nearly 70 million accounts have been created.
#Trump #TrumpAccounts https://t.co/AwQklkO9jg
— NTD News (@NTDNews) October 8, 2026
La situación es diferente con otros dos pagos anunciados recientemente porque estos utilizan fondos federales previamente existentes.
La administración comenzó a devolver $500 a casi un millón de personas en 30 estados por excedentes relacionados con tarifas del mercado federal de seguros médicos.
- El proceso: La Casa Blanca presentó esos $500 como devoluciones de dinero cobrado en exceso para financiar las operaciones del mercado federal de Obamacare.
Además, más de 20 millones de beneficiarios elegibles de Medicare recibirán un pago único de $90 destinado a ayudar con las primas de la Parte B.
Ese dinero proviene del Medicare Improvement Fund, que recibió $2,000 millones del Congreso. La mayoría de los beneficiarios elegibles recibirá automáticamente depósito directo o cheque.
- Qué sigue: Los pagos de $90 y $500 avanzan por separado, pero la promesa de $5,000 sigue dependiendo de cómo se financiaría y del debate sobre la autoridad necesaria para aprobarla.