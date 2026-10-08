James Talarico abandona su campaña por enfermedad y Paxton aprovecha la ausencia para atacarlo

El demócrata suspendió temporalmente sus actividades presenciales para evitar contagios, mientras la contienda por el Senado de Texas entra en sus últimas semanas.

James Talarico pausó sus actos presenciales de campaña tras ser diagnosticado con gripe, una ausencia que su rival republicano, Ken Paxton, convirtió en argumento electoral.

Por qué importa: La pausa ocurre a menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, mientras ambos candidatos disputan un escaño históricamente republicano.

James Talarico pausa campaña por gripe

Texas Democrat Senate nominee James Talarico addressed a U.S. Hispanic Business Council forum virtually Sept. 30 after being diagnosed with the flu, saying he did not want to risk infecting attendees. MORE: https://t.co/ibjFccw8V3 https://t.co/nNPW4MLMDC — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 7, 2026

Talarico reveló su diagnóstico al participar virtualmente en un foro del Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos.

El demócrata explicó que comenzó a sentirse enfermo días antes y acudió a una clínica de urgencias en Dallas cuando sus síntomas empeoraron.

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Talarico dijo que estaba en su periodo de mayor contagio durante el evento del 30 de septiembre y decidió evitar nuevas apariciones presenciales.

“Si contagiara esta enfermedad a alguien y enfermara a la abuela o al bebé de alguien, no podría vivir conmigo mismo”, afirmó.

El dato: Su campaña asegura que ha realizado más de 100 eventos públicos y que regresará próximamente a las actividades presenciales.