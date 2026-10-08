James Talarico abandona su campaña por enfermedad y Paxton aprovecha la ausencia para atacarlo
Publicado el 07/10/2026 a las 20:31
El demócrata suspendió temporalmente sus actividades presenciales para evitar contagios, mientras la contienda por el Senado de Texas entra en sus últimas semanas.
James Talarico pausó sus actos presenciales de campaña tras ser diagnosticado con gripe, una ausencia que su rival republicano, Ken Paxton, convirtió en argumento electoral.
Por qué importa: La pausa ocurre a menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, mientras ambos candidatos disputan un escaño históricamente republicano.
James Talarico pausa campaña por gripe
Texas Democrat Senate nominee James Talarico addressed a U.S. Hispanic Business Council forum virtually Sept. 30 after being diagnosed with the flu, saying he did not want to risk infecting attendees. MORE: https://t.co/ibjFccw8V3 https://t.co/nNPW4MLMDC
— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 7, 2026
Talarico reveló su diagnóstico al participar virtualmente en un foro del Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos.
El demócrata explicó que comenzó a sentirse enfermo días antes y acudió a una clínica de urgencias en Dallas cuando sus síntomas empeoraron.
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Talarico dijo que estaba en su periodo de mayor contagio durante el evento del 30 de septiembre y decidió evitar nuevas apariciones presenciales.
“Si contagiara esta enfermedad a alguien y enfermara a la abuela o al bebé de alguien, no podría vivir conmigo mismo”, afirmó.
El dato: Su campaña asegura que ha realizado más de 100 eventos públicos y que regresará próximamente a las actividades presenciales.
Paxton convierte la ausencia de Talarico en un ataque electoral
LOST: James Talarico has been missing for 11 days.
If seen, please return to Robert De Niro. https://t.co/MrmiLVyZRJ
— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) October 7, 2026
La campaña de Paxton respondió con anuncios que cuestionan dónde se encuentra Talarico y resaltan su ausencia de los actos presenciales.
Uno de los anuncios afirma que su última aparición pública en persona ocurrió el 28 de septiembre, durante una recaudación con Robert De Niro en Nueva York.
“¿Han visto a este hombre? Se llama James Talarico”, señala el anuncio antes de afirmar que el candidato llevaba 11 días “desaparecido”.
JT Ennis, portavoz de Talarico, respondió que el candidato contrajo gripe después de numerosos eventos y que pronto retomará sus actividades.
La disputa: La campaña demócrata acusa a Paxton de utilizar la enfermedad para atacar a Talarico; el republicano busca mantener el foco sobre su ausencia.
La carrera por el Senado de Texas sigue cerrada
TALARICO MISSES TEXAS EVENT
James Talarico skipped an in-person Hispanic Business Council event after being diagnosed with the flu, joining virtually instead. The absence came two days after he attended a high-dollar fundraiser in New York City.
#NYI https://t.co/k8dia71Ngg
— NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 1, 2026
La pausa ocurre mientras las encuestas muestran una competencia estrecha. Decision Desk HQ situaba este miércoles a Talarico con 48.4% y Paxton con 45.1%.
Paxton llegó a la elección general después de derrotar al senador John Cornyn en las primarias republicanas. Talarico intenta romper décadas de dominio republicano en este escaño.
El republicano también enfrenta atención por audios obtenidos por Axios, donde atribuyó dificultades electorales a la guerra con Irán y los elevados precios de combustibles.
El proceso: Las encuestas son fotografías del momento y no resultados electorales; el promedio de DDHQ mostraba una diferencia de 3.3 puntos este miércoles.
Talarico tiene una fecha marcada para regresar al escenario
El próximo evento confirmado de alto perfil para Talarico será un foro organizado por CNN y Jubilee Media el 14 de octubre desde Fort Worth.
CNN informó que Erin Burnett moderará el encuentro y que participará una audiencia integrada por votantes demócratas, republicanos e independientes de Texas.
Paxton también recibió una invitación para participar, según CNN. El encuentro llegará cuando la campaña entre en la recta final antes de noviembre.
Qué sigue: Talarico tiene previsto participar en el foro del 14 de octubre; su campaña sostiene que retomará pronto los eventos presenciales.
Fuentes: The Hill, Dallas News.