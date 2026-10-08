Candidata al Congreso denuncia presunta violación mientras reparaba carteles de campaña en Arizona

Candidata denuncia presunta violación

Sheriff investiga el ataque

Ocurrió reparando carteles electorales

Bernadette Greene-Placienta, candidata demócrata al Congreso por Arizona, denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual mientras reparaba carteles de su campaña.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa investiga la denuncia presentada por Greene-Placienta, quien compite por el octavo distrito congresional de Arizona.

La candidata aseguró que el ataque ocurrió después de las 2:00 a.m. en un estacionamiento de Sun City o sus alrededores, según su relato.

Greene-Placienta dijo que estaba arreglando un cartel dañado cuando recibió un golpe en la cabeza y posteriormente perdió el conocimiento.

Bernadette Greene-Placienta relata lo que recuerda del presunto ataque

Bernadette Greene-Placentia was repairing her campaigning signs when she was attacked. The case remains under investigation.

https://t.co/d105dnCy38 https://t.co/R5M8pwip6O — Phoenix New Times (@phoenixnewtimes) October 7, 2026

Al recuperar parcialmente la conciencia, aseguró haber visto a un hombre expuesto sexualmente y posteriormente descubrió que tenía numerosos moretones.

La candidata considera que pudo sufrir una conmoción cerebral y explicó que conserva recuerdos fragmentados de lo sucedido aquella madrugada.

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Greene-Placienta recordó tener parcialmente retirada una prenda y haber lanzado una patada contra otro hombre que se acercó durante el episodio.

También afirmó que quedó boca abajo mientras su camioneta permanecía encendida y con el maletero abierto, sin recordar cómo regresó posteriormente a casa.