Candidata al Congreso denuncia presunta violación mientras reparaba carteles de campaña en Arizona
Publicado el 07/10/2026 a las 20:11
- Candidata denuncia presunta violación
- Sheriff investiga el ataque
- Ocurrió reparando carteles electorales
Bernadette Greene-Placienta, candidata demócrata al Congreso por Arizona, denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual mientras reparaba carteles de su campaña.
La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa investiga la denuncia presentada por Greene-Placienta, quien compite por el octavo distrito congresional de Arizona.
La candidata aseguró que el ataque ocurrió después de las 2:00 a.m. en un estacionamiento de Sun City o sus alrededores, según su relato.
Greene-Placienta dijo que estaba arreglando un cartel dañado cuando recibió un golpe en la cabeza y posteriormente perdió el conocimiento.
Bernadette Greene-Placienta relata lo que recuerda del presunto ataque
Bernadette Greene-Placentia was repairing her campaigning signs when she was attacked. The case remains under investigation.
https://t.co/d105dnCy38 https://t.co/R5M8pwip6O
— Phoenix New Times (@phoenixnewtimes) October 7, 2026
Al recuperar parcialmente la conciencia, aseguró haber visto a un hombre expuesto sexualmente y posteriormente descubrió que tenía numerosos moretones.
La candidata considera que pudo sufrir una conmoción cerebral y explicó que conserva recuerdos fragmentados de lo sucedido aquella madrugada.
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Greene-Placienta recordó tener parcialmente retirada una prenda y haber lanzado una patada contra otro hombre que se acercó durante el episodio.
También afirmó que quedó boca abajo mientras su camioneta permanecía encendida y con el maletero abierto, sin recordar cómo regresó posteriormente a casa.
Candidata de Arizona esperó dos semanas para presentar la denuncia
In Arizona, a Democratic congressional candidate, Bernadette Greene-Placentia, says she was raped while trying to repair campaign signs this summer. https://t.co/1zSG0CvUVV
— PBS News (@NewsHour) October 7, 2026
Greene-Placienta explicó que inicialmente decidió no denunciar porque intentaba apartar de su memoria lo ocurrido y continuar con su vida cotidiana.
Sin embargo, comunicó posteriormente la situación a integrantes de su campaña y después habló sobre el presunto ataque con su esposo.
Dos semanas después presentó la denuncia ante la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, de acuerdo con el reporte citado por medios estadounidenses.
Desde entonces, señaló que dejó de salir a reparar carteles, una actividad que realizaba sola o acompañada por familiares y miembros de campaña.
Investigación ocurre en plena campaña por el Congreso en Arizona
Greene-Placienta busca el escaño del octavo distrito congresional y enfrenta al representante republicano Abe Hamadeh en la contienda electoral.
La candidata decidió revelar públicamente su experiencia porque, según explicó, quería hablar también por mujeres que han enfrentado agresiones sexuales.
Su testimonio incluye recuerdos incompletos del episodio, por lo que varios elementos descritos permanecen como alegaciones mientras continúa la investigación policial.
Hasta ahora, la información disponible confirma la existencia de una investigación, pero no establece públicamente la identidad de un responsable del presunto ataque.
Fuentes: The Guardian, New Times.