USCIS paraliza trámites y deja a miles de migrantes en incertidumbre
USCIS mantiene trámites congelados Migrantes siguen en incertidumbre Permisos laborales quedan frenados La prolongación de una medida administrativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) mantiene en incertidumbre a miles de migrantes. La pausa continúa sin una fecha clara de finalización. Por qué importa: La demora afecta directamente a personas que […]
Publicado el10/05/2026 a las 07:25
- USCIS mantiene trámites congelados
- Migrantes siguen en incertidumbre
- Permisos laborales quedan frenados
La prolongación de una medida administrativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) mantiene en incertidumbre a miles de migrantes.
La pausa continúa sin una fecha clara de finalización.
Por qué importa: La demora afecta directamente a personas que dependen de trámites migratorios para regularizar su situación en Estados Unidos.
USCIS mantiene pausa migratoria indefinida
Uscis mantiene revisiones sobre Daca y TPS en Estados Unidos y actualiza criterios migratorios: qué pasará con permisos laborales y green card https://t.co/zcTStQdSCs
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 10, 2026
La medida también golpea especialmente a la comunidad latina.
El retraso no solo frena decisiones migratorias.
También deja permisos vencidos, solicitudes congeladas y un sistema con acumulación creciente de casos sin resolver.
Permisos laborales quedan atrapados en retrasos
El freno administrativo impacta distintos procedimientos gestionados por USCIS.
Aunque algunos casos continúan avanzando, muchos presentan retrasos significativos.
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Las demoras alteran los tiempos habituales de resolución.
Entre los procesos más afectados aparecen las solicitudes de ajuste de estatus.
También figuran los permisos de trabajo vinculados a trámites migratorios.
Las peticiones familiares en curso forman parte de los casos comprometidos.
A esto se suman casos humanitarios que continúan en revisión.
Uno de los puntos más sensibles involucra los permisos laborales.
Muchos solicitantes quedan atrapados en un “limbo administrativo”.
La situación complica la continuidad laboral de quienes esperan autorización para trabajar legalmente.
Otro aspecto crítico afecta a las reunificaciones familiares.
Las familias enfrentan plazos cada vez más largos y sin previsibilidad.
La falta de respuestas mantiene detenidos procesos personales y migratorios que dependen de decisiones administrativas.
Migrantes enfrentan pérdida de estabilidad por retrasos
La ausencia de definiciones genera preocupación creciente entre quienes esperan resoluciones.
El retraso puede traducirse en pérdida de empleo.
También complica la renovación de documentos migratorios.
En algunos casos, los solicitantes quedan expuestos a situaciones migratorias irregulares.
El problema no se limita a cuestiones burocráticas.
La incertidumbre impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas.
Muchos migrantes dependen de estos procesos para sostener proyectos personales y laborales dentro de Estados Unidos.
La pausa administrativa también afecta la planificación familiar.
Quienes esperan respuestas no tienen claridad sobre cuándo podrían avanzar sus casos.
Mientras tanto, los expedientes continúan acumulándose dentro del sistema migratorio.
La falta de resolución aumenta la presión sobre un sistema ya saturado.
La pausa de USCIS sigue sin fecha de finalización
Hasta el momento, la medida administrativa continúa vigente.
No existe una fecha definida para el levantamiento de la pausa.
La incertidumbre mantiene en alerta a miles de solicitantes.
Cada semana de retraso incrementa el número de casos pendientes.
La acumulación genera nuevas demoras en distintos procedimientos migratorios.
Los efectos se extienden más allá de los tiempos de espera.
También afectan la estabilidad laboral y familiar de quienes dependen de estos trámites.
La situación mantiene en vilo a comunidades migrantes que esperan avanzar con sus procesos.
Mientras no exista una definición oficial, miles de casos continuarán atrapados en un sistema con tiempos cada vez más prolongados.