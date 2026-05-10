USCIS mantiene trámites congelados

Migrantes siguen en incertidumbre

Permisos laborales quedan frenados

La prolongación de una medida administrativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) mantiene en incertidumbre a miles de migrantes.

La pausa continúa sin una fecha clara de finalización.

Por qué importa: La demora afecta directamente a personas que dependen de trámites migratorios para regularizar su situación en Estados Unidos.

USCIS mantiene pausa migratoria indefinida