Temor en inmigrantes por cámaras en Home Depot y Lowe’s
Publicado el17/05/2026 a las 09:47
- Cámaras preocupan inmigrantes
- Vigilancia en estacionamientos
- Temor por datos compartidos
La presencia de cámaras inteligentes en estacionamientos de Home Depot y Lowe’s está generando preocupación entre clientes y organizaciones civiles en Estados Unidos.
Por qué importa: Los dispositivos registran placas y movimientos de vehículos en zonas donde suelen reunirse trabajadores jornaleros e inmigrantes.
Grupos defensores de privacidad advierten sobre el posible uso de esa información por parte de autoridades migratorias.
Clientes de tiendas como Home Depot y Lowe’s comenzaron a notar cámaras instaladas en los estacionamientos.
Cámaras Flock vigilan estacionamientos de Home Depot
Home Depot & Lowe’s could be forced to remove anti-theft devices under privacy law amid ‘tracking’ fears https://t.co/aJKgsii32e
— Andro (@AndroOxinu) May 15, 2026
Los dispositivos están colocados en postes con paneles solares y registran información de vehículos y personas.
Las cámaras son conocidas como cámaras Flock y funcionan de manera similar a sistemas utilizados por departamentos de policía.
Su tecnología permite capturar placas de automóviles y rastrear movimientos de vehículos.
Según reportes publicados por 404 Media, las cámaras estaban instaladas en estacionamientos de Home Depot y Lowe’s al menos desde agosto del año pasado.
La instalación de estos sistemas ha provocado inquietud entre consumidores y activistas.
Algunos consideran que este tipo de vigilancia crea una sensación de monitoreo constante en espacios comerciales.
La preocupación crece especialmente entre inmigrantes y jornaleros que frecuentan estas tiendas.
Home Depot y Lowe’s admiten cooperación con autoridades
And both allowed installation and use of flock cameras @HomeDepot @Lowes should be sued in to oblivion for violating citizens 4th and 5th amendment rights. pic.twitter.com/dAyV8bFuD9
— stormchasevideo (@stormchasevideo) May 17, 2026
Home Depot reconoce en su sitio web que coopera con autoridades estatales y locales, según Univision.
La empresa aborda el tema en una página titulada “Actividad migratoria en nuestros estacionamientos”.
Ese apartado está relacionado con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Home Depot asegura que no comparte información de las cámaras con agencias federales.
Sin embargo, sí admite colaboración con autoridades locales y estatales.
TE PUEDE INTERESAR: Demócratas estallan contra el Supremo por fallo en Virginia
En los alrededores de estas tiendas suelen reunirse jornaleros que ofrecen servicios de construcción y remodelación.
También son comunes trabajadores dedicados a mudanzas y otros servicios temporales.
Lowe’s también incluye información relacionada con estas cámaras en su política de privacidad y seguridad.
La compañía señala que puede compartir grabaciones y datos con autoridades estatales y locales.
Estas declaraciones han generado dudas entre consumidores preocupados por el destino final de la información recopilada.
Activistas temen acceso indirecto a los datos
Aunque Home Depot afirma que no comparte información con agencias federales, algunos críticos mantienen sus preocupaciones.
Activistas sostienen que autoridades locales podrían posteriormente facilitar esos datos a otras entidades gubernamentales.
El temor principal gira en torno al posible acceso indirecto de agencias migratorias a la información captada.
Las cámaras Flock ya son utilizadas en distintas ciudades de Estados Unidos.
Estos sistemas forman parte de una tendencia creciente de vigilancia automatizada y reconocimiento vehicular.
Organizaciones civiles también cuestionan la recopilación constante de datos en espacios frecuentados por trabajadores inmigrantes.
La preocupación no solo está relacionada con privacidad.
También existe inquietud sobre cómo podrían utilizarse esos registros en investigaciones o operativos migratorios.
La presencia de estas cámaras continúa generando debate entre empresas, consumidores y grupos defensores de derechos civiles.