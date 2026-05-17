Temor en inmigrantes por cámaras en Home Depot y Lowe’s

Cámaras preocupan inmigrantes

Vigilancia en estacionamientos

Temor por datos compartidos

La presencia de cámaras inteligentes en estacionamientos de Home Depot y Lowe’s está generando preocupación entre clientes y organizaciones civiles en Estados Unidos.

Por qué importa: Los dispositivos registran placas y movimientos de vehículos en zonas donde suelen reunirse trabajadores jornaleros e inmigrantes.

Grupos defensores de privacidad advierten sobre el posible uso de esa información por parte de autoridades migratorias.

Clientes de tiendas como Home Depot y Lowe’s comenzaron a notar cámaras instaladas en los estacionamientos.

Cámaras Flock vigilan estacionamientos de Home Depot