Demócratas estallan contra el Supremo por fallo en Virginia

Supremo anula mapa electoral

Demócratas denuncian irregularidades

Virginia pierde ventaja política La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el mapa electoral de Virginia desató fuertes críticas entre líderes demócratas este sábado. El rediseño había sido aprobado en un referéndum celebrado en abril. La medida beneficiaba a los demócratas rumbo a las elecciones de medio mandato de noviembre. Por qué importa: El fallo elimina una ventaja clave para los demócratas en la disputa por más escaños en la Cámara de Representantes. Mapa electoral de Virginia desata críticas demócratas Los demócratas de Virginia piden a la Corte Suprema de EE.UU. que les permita usar un nuevo mapa congresional https://t.co/diGtUTPH2l

— CNN en Español (@CNNEE) May 11, 2026 La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, reaccionó con dureza en la red social X. “La Corte Suprema de los Estados Unidos se ha unido a la Corte Suprema de Virginia para anular una elección y los votos de más de tres millones de virginianos”, escribió. Spanberger sostuvo que los votantes participaron “de buena fe” en el referéndum celebrado en abril.

También afirmó que los ciudadanos buscaban oponerse a un presidente que dijo tener “derecho” a más escaños en el Congreso. El Tribunal Supremo ratificó el viernes la decisión previa del Supremo de Virginia, según Efe. Ese tribunal había impugnado el resultado del referéndum estatal que aprobó el nuevo mapa electoral. TE PUEDE INTERESAR: “¿Por qué usan máscaras?”: Video de ICE arrestando inmigrantes en Nueva Jersey genera críticas Los demócratas de Virginia acudieron al Supremo federal el lunes pasado.

Esperaban que los jueces restablecieran el rediseño respaldado por los votantes. Sin embargo, la resolución llegó sin votos disidentes. Demócratas denuncian ataques al derecho al voto La Corte Suprema rechaza el intento de los demócratas de Virginia de rediseñar su mapa electoral para obtener más escaños. https://t.co/MJsYYUXNXW — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 16, 2026

La decisión judicial provocó nuevas críticas dentro del Partido Demócrata. El fiscal general de Virginia, Jay Jones, aseguró que el fallo representa “otro ejemplo profundamente preocupante”. Jones vinculó la resolución con lo que describió como ataques al derecho al voto y al estado de derecho. En su mensaje en X, señaló a Donald Trump, legislaturas republicanas y tribunales conservadores.

La anulación del mapa complica las aspiraciones demócratas de ampliar su presencia en la Cámara de Representantes. Virginia era considerada una oportunidad importante para obtener más escaños en noviembre. El “gerrymandering” vuelve al centro del debate político En Estados Unidos, los distritos electorales suelen rediseñarse cada diez años tras la actualización del censo. La próxima modificación oficial estaba prevista hasta 2030. Sin embargo, los republicanos comenzaron a impulsar cambios en algunos estados, incluido Texas.

A partir de ahí, los demócratas decidieron responder con la misma estrategia. La práctica es conocida como “gerrymandering”. Los demócratas ya la aplicaron en California. También intentaron replicarla en Virginia, aunque sin éxito tras la decisión judicial. Mientras tanto, los republicanos han logrado avances en otros estados.