La pelea entre Trump y Thomas Massie divide a los votantes republicanos de Kentucky

Trump intensifica guerra interna

Massie desafía al trumpismo

Kentucky dividido políticamente Lo que comenzó como otra disputa interna dentro del Partido Republicano terminó transformándose en una de las batallas políticas más intensas y costosas del ciclo electoral en Kentucky. El presidente Donald Trump ha decidido convertir al congresista Thomas Massie en uno de sus principales objetivos políticos. Una ofensiva que ahora pone a prueba la fidelidad de los votantes conservadores del estado. La tensión crece a pocos días de las primarias republicanas del martes, donde Massie busca asegurar un octavo mandato frente a Ed Gallrein, un agricultor y exintegrante de los Navy SEAL respaldado directamente por Trump y por la maquinaria MAGA. La campaña se ha convertido en un bombardeo constante de anuncios, ataques televisivos, folletos y mensajes políticos que han inundado el noreste de Kentucky. En medio del choque, muchos votantes republicanos aseguran sentirse atrapados entre dos figuras que admiran profundamente.

“Estoy más preocupada que nunca por él, porque está recibiendo mucha oposición de Trump”, dijo Joni Pugh. “No estoy criticando a Trump en absoluto, porque soy una gran admirador suya, pero aun así voy a votar por Thomas. Es un gran tipo y es muy cuidadoso con cómo quiere que se gaste el dinero de nuestros contribuyentes”. La maquinaria de Trump busca castigar a los republicanos rebeldes El enfrentamiento entre ambos líderes republicanos dejó de ser únicamente una diferencia ideológica. Dentro de la Casa Blanca, según asesores cercanos, Massie es considerado uno de los republicanos más incómodos para Trump debido a sus constantes desacuerdos con las prioridades del presidente. Massie ha construido su carrera como un conservador fiscal duro desde la era del Tea Party. Durante años votó contra proyectos impulsados por líderes republicanos y también desafió iniciativas respaldadas por Trump, incluyendo paquetes de gasto federal y medidas de política exterior.

El conflicto escaló todavía más después de que Massie criticara públicamente asuntos sensibles como la guerra con Irán y exigiera transparencia en los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. “Hay tres poderes del Estado y se supone que debemos rendir cuentas mutuamente”, dijo Massie frente al Capitolio. “Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, en la casa del pueblo”. Trump respondió endureciendo aún más el tono. “Obtendremos el 100 % de los votos, excepto por este tipo llamado Thomas Massie”, dijo Trump en el Desayuno Nacional de Oración, donde además llamó al congresista “imbécil”. Más recientemente, el presidente volvió a atacar directamente al legislador en Truth Social, donde pidió sacarlo del Congreso “cuanto antes”, lo calificó como “débil”, “patético” y lo llamó “RINO”, término utilizado para señalar a republicanos considerados desleales.

Los votantes de Kentucky enfrentan un dilema político inesperado La situación ha generado una fractura emocional entre muchos votantes republicanos del distrito. En varias comunidades rurales y suburbanas de Kentucky, los residentes reconocen que apoyan tanto a Trump como a Massie, lo que ha convertido la primaria en una especie de conflicto familiar político. “¿Cómo lo explico? A Trump no le cae bien, pero a mí sí, y no sé qué hacer”, dijo Steven Doan, representante estatal republicano y aliado de Massie. “Siempre lo comparo con una pelea entre mamá y papá. Queremos mucho a ambos. Queremos a Trump, queremos mucho a Thomas”. El propio Massie intenta convencer a los votantes de que sigue alineado con gran parte de la agenda republicana. “Hablemos del tema obvio”, dijo Massie en uno de sus anuncios de campaña. “Estoy mucho más de acuerdo con el presidente Trump que en desacuerdo con él. La lista es larga: la Ley SAVE America para exigir prueba de ciudadanía para votar, la eliminación de la asistencia social a los inmigrantes, la lucha contra la agenda progresista, la defensa de la Segunda Enmienda, la protección de la vida de los no nacidos, la seguridad fronteriza”.

Sin embargo, la presión política sigue aumentando. Trump incluso llevó personalmente a Gallrein a un evento en Kentucky para respaldarlo públicamente. “Denme a alguien con presencia que pueda vencer a Massie”, dijo Trump. “Y tengo a alguien con una presencia que puede vencer, pero también con un cerebro brillante y un gran patriota. Es increíble”. La campaña más agresiva amenaza el futuro político de Massie En Kentucky, muchos votantes aseguran que nunca habían visto una primaria republicana tan agresiva. Los anuncios de ataque se multiplican diariamente y las campañas negativas dominan las conversaciones locales. “Es imposible escapar de ello. Está por todas partes”, afirmó Pugh sobre la publicidad política. “Eso es lo que realmente me preocupa. Me temo que esta vez no lo logrará”.