“¿Por qué usan máscaras?”: Video de ICE arrestando inmigrantes en Nueva Jersey genera críticas
Publicado el17/05/2026 a las 08:29
- ICE arresta inmigrantes
- Video genera controversia
- Operativo grabado en Maplewood
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a cuatro hombres en Maplewood, Nueva Jersey, durante un operativo realizado la mañana del 5 de mayo.
El operativo fue grabado en video por una residente local. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, según Univision.
Durante la grabación, la mujer cuestionó a los agentes sobre las detenciones. También preguntó por qué algunos oficiales utilizaban máscaras mientras realizaban el operativo.
Por el momento, no se han dado a conocer las identidades de los detenidos. Tampoco se informó públicamente sobre las circunstancias específicas de los arrestos.
ICE realiza redada en Nueva Jersey y video se vuelve viral
El video captado por la residente muestra parte del intercambio con los agentes federales. La mujer expresó dudas sobre la forma en que se desarrollaba el operativo.
Las imágenes también reflejan la presencia de varios agentes durante las detenciones. El uso de máscaras por parte de algunos oficiales llamó la atención de la testigo.
El material comenzó a generar reacciones entre usuarios en redes sociales. Sin embargo, las autoridades federales no emitieron comentarios sobre el video.
DHS confirma custodia de los detenidos
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los cuatro hombres permanecen bajo custodia de ICE.
La dependencia indicó que los arrestados enfrentan presuntas violaciones a la ley migratoria.
TE PUEDE INTERESAR: Trump busca deportar titulares de green card en EEUU
No se ofrecieron más detalles sobre sus casos migratorios.
Las autoridades tampoco confirmaron cuánto tiempo permanecerán detenidos.
Hasta ahora, no se ha informado si enfrentarán procesos de deportación inmediatos.
Operativo ocurre en medio del debate migratorio
Las acciones de ICE continúan generando atención en distintas comunidades del país.
Los operativos migratorios suelen provocar cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por los agentes.
En este caso, el video grabado en Maplewood volvió a poner atención sobre la presencia de oficiales en comunidades residenciales.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene que los detenidos permanecen bajo investigación por presuntas faltas migratorias.