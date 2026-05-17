“¿Por qué usan máscaras?”: Video de ICE arrestando inmigrantes en Nueva Jersey genera críticas

ICE arresta inmigrantes

Video genera controversia

Operativo grabado en Maplewood

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a cuatro hombres en Maplewood, Nueva Jersey, durante un operativo realizado la mañana del 5 de mayo.

El operativo fue grabado en video por una residente local. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, según Univision.

Durante la grabación, la mujer cuestionó a los agentes sobre las detenciones. También preguntó por qué algunos oficiales utilizaban máscaras mientras realizaban el operativo.

Por el momento, no se han dado a conocer las identidades de los detenidos. Tampoco se informó públicamente sobre las circunstancias específicas de los arrestos.

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