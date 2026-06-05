Juez bloquea política migratoria de Trump que afectaban a 39 países

Juez anula políticas migratorias

USCIS dejó casos suspendidos

Fallo favorece a migrantes

Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump que pausaron procesos migratorios y solicitudes de asilo para personas de 39 países.

La decisión fue emitida por el juez John McConell Jr. en una opinión de más de 100 páginas.

Según el magistrado, las medidas implementadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a “incontables inmigrantes” en un “limbo legal indeterminado”.

Políticas migratorias de Trump fueron declaradas ilegales

Un juez federal invalida las medidas de Trump que paralizaron las solicitudes de asilo para inmigrantes de 39 países.https://t.co/Npb0sCgcdu — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 5, 2026

McConell concluyó que las políticas eran “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”, según Efe.

También sostuvo que USCIS ejerció una autoridad que no posee y que justificó sus acciones con argumentos de seguridad nacional que calificó como pretextuales.

El juez afirmó que esas justificaciones encubrían sentimientos antiinmigrantes que no pueden influir en la toma de decisiones de la agencia.