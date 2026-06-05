Juez bloquea política migratoria de Trump que afectaban a 39 países
Publicado el05/06/2026 a las 11:13
- Juez anula políticas migratorias
- USCIS dejó casos suspendidos
- Fallo favorece a migrantes
Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump que pausaron procesos migratorios y solicitudes de asilo para personas de 39 países.
La decisión fue emitida por el juez John McConell Jr. en una opinión de más de 100 páginas.
Según el magistrado, las medidas implementadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a “incontables inmigrantes” en un “limbo legal indeterminado”.
Políticas migratorias de Trump fueron declaradas ilegales
Un juez federal invalida las medidas de Trump que paralizaron las solicitudes de asilo para inmigrantes de 39 países.https://t.co/Npb0sCgcdu
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McConell concluyó que las políticas eran “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”, según Efe.
También sostuvo que USCIS ejerció una autoridad que no posee y que justificó sus acciones con argumentos de seguridad nacional que calificó como pretextuales.
El juez afirmó que esas justificaciones encubrían sentimientos antiinmigrantes que no pueden influir en la toma de decisiones de la agencia.
Miles quedaron en un limbo migratorio
Un juez federal de Estados Unidos anula por considerar «ilegales» las políticas del Gobierno de Donald Trump que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países.https://t.co/WqHAyLhSFm
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Las medidas suspendieron la adjudicación de beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio.
Como resultado, los afectados no podían recibir decisiones finales sobre solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
El juez señaló que la situación no se originó por acciones de los solicitantes.
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Por el contrario, sostuvo que la suspensión se produjo únicamente por su lugar de nacimiento.
McConell concluyó que USCIS violó tanto las leyes de inmigración que administra como las normas administrativas que regulan su funcionamiento.
Entre los países americanos afectados figuraban Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití. La mayoría de las naciones incluidas en las restricciones eran africanas.
El fallo recuerda el origen de las restricciones
Las políticas fueron implementadas después de un incidente ocurrido en noviembre de 2025.
Según el contexto recogido en el fallo, un ciudadano afgano presuntamente disparó contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.
El ataque dejó una agente fallecida y otra herida.
La resolución también menciona declaraciones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldadas por Trump.
En esas declaraciones se recomendaba un veto migratorio para países que, según Noem, habían inundado Estados Unidos con “asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social”.
La decisión judicial fue celebrada por Democracy Forward, organización que representó a grupos de inmigrantes y trabajadores en el litigio.
Entre las organizaciones representadas estuvieron la Venezuelan Association of Massachusetts y el sindicato Service Employees International Union (SEIU).
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, afirmó que el fallo reafirma que el Gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen.