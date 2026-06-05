Trump acusa a demócratas de “robar” elecciones en California
Publicado el05/06/2026 a las 08:57
- Trump denuncia fraude electoral
- Cuestiona votos por correo
- No confirman investigación federal
El presidente Donald Trump aseguró, sin presentar pruebas, que los demócratas intentan “robar” dos de las contiendas políticas más importantes de California: las primarias para gobernador y las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles.
Por qué importa: Trump volvió a cuestionar el proceso electoral en California y denunció supuestas irregularidades relacionadas con el conteo de votos y las boletas enviadas por correo.
A través de una publicación en Truth Social realizada el 3 de junio, el presidente afirmó que los demócratas están interviniendo en las elecciones primarias del estado.
“¡Los demócratas lo están haciendo de nuevo! Están tratando de ROBAR LAS PRIMARIAS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y LAS PRIMARIAS PARA ALCALDE DE LOS ÁNGELES, A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS”, escribió Trump.
Trump denuncia supuesto fraude electoral en California
En el mismo mensaje, cuestionó el uso de las boletas por correo y señaló la llegada tardía de votos.
“Aquí vamos con la cantidad masiva y tardía de BOLETAS POR CORREO”, agregó.
Las declaraciones se suman a una larga serie de críticas del mandatario hacia los sistemas electorales y las modalidades de votación que incluyen el envío de papeletas por correo.
A principios de este año, Trump impulsó medidas para aumentar el control federal sobre los registros de votantes y las papeletas enviadas por correo mediante una orden ejecutiva.
Trump habla de un “fraude masivo” en California
CALIFORNIA ELECTION FRAUD
NBC says the quiet part out loud
LA won’t have results tonight because tonz of mail-in ballots will be arriving over the next few days which will help the Democrats
This is how they cheat pic.twitter.com/EPdKE0wXb6
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— Kevmagna (@Kevmagna) June 3, 2026
En una segunda publicación realizada el mismo 3 de junio, el presidente elevó el tono de sus acusaciones.
Trump afirmó que existe un “fraude masivo” por parte de los demócratas en California y sostuvo que los votos permanecen retenidos.
También aseguró que el resultado de algunas contiendas podría tardar semanas en conocerse.
“Hay un ENORME fraude por parte de los demócratas en California”, escribió.
“Los votos están todos retenidos. Puede que no se conozcan hasta dentro de semanas”, agregó.
Además, indicó que la Fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles estaría investigando el asunto.
Sin embargo, no detalló cuál sería el objeto de esa supuesta investigación ni proporcionó evidencia que respaldara sus afirmaciones.
No hay confirmación sobre una investigación federal
Tras las declaraciones del presidente, USA TODAY Network solicitó información a la Fiscalía del Distrito Central de California.
Ciaran McEvoy, portavoz de esa oficina, declinó hacer comentarios respecto a si existe alguna investigación relacionada con las afirmaciones realizadas por Trump.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de California tampoco respondió de inmediato a una consulta sobre si tenía conocimiento de la investigación mencionada por el mandatario.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la existencia de una investigación federal vinculada a las acusaciones realizadas por Trump.