Trump acusa a demócratas de “robar” elecciones en California

Trump denuncia fraude electoral

Cuestiona votos por correo

No confirman investigación federal

El presidente Donald Trump aseguró, sin presentar pruebas, que los demócratas intentan “robar” dos de las contiendas políticas más importantes de California: las primarias para gobernador y las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles.

Por qué importa: Trump volvió a cuestionar el proceso electoral en California y denunció supuestas irregularidades relacionadas con el conteo de votos y las boletas enviadas por correo.

A través de una publicación en Truth Social realizada el 3 de junio, el presidente afirmó que los demócratas están interviniendo en las elecciones primarias del estado.

“¡Los demócratas lo están haciendo de nuevo! Están tratando de ROBAR LAS PRIMARIAS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y LAS PRIMARIAS PARA ALCALDE DE LOS ÁNGELES, A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS”, escribió Trump.

Trump denuncia supuesto fraude electoral en California

En el mismo mensaje, cuestionó el uso de las boletas por correo y señaló la llegada tardía de votos.

“Aquí vamos con la cantidad masiva y tardía de BOLETAS POR CORREO”, agregó.

Las declaraciones se suman a una larga serie de críticas del mandatario hacia los sistemas electorales y las modalidades de votación que incluyen el envío de papeletas por correo.

A principios de este año, Trump impulsó medidas para aumentar el control federal sobre los registros de votantes y las papeletas enviadas por correo mediante una orden ejecutiva.