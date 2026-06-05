Trump no podrá bajar la inflación hasta 2027, según FMI ¿Valió la pena la guerra con Irán?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia poco alentadora para la economía de Estados Unidos: la inflación no volvería al objetivo del 2% hasta finales de 2027.

El organismo atribuye el retraso al aumento de los precios del petróleo tras la guerra con Irán y al impacto acumulado de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.

Por qué importa: Una inflación elevada durante más tiempo significa mayores costos para millones de familias estadounidenses en áreas clave como combustible, transporte, alimentos y servicios básicos.

Trump no podrá bajar la inflación hasta 2027: El FMI lanza advertencia

La nueva proyección del FMI supone un cambio importante respecto a sus previsiones anteriores. Hasta hace poco, el organismo estimaba que la inflación estadounidense alcanzaría el objetivo del 2% hacia mediados de 2027, según informó EFE.

Sin embargo, el aumento reciente de los precios energéticos obligó a revisar ese escenario:

Durante una rueda de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que el conflicto en Oriente Medio ha generado nuevas presiones sobre los precios debido al encarecimiento del petróleo.

Como resultado, la institución considera que la estabilización de la inflación tardará más de lo esperado.