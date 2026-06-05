Trump no podrá bajar la inflación hasta 2027, según FMI ¿Valió la pena la guerra con Irán?
Publicado el05/06/2026 a las 05:09
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia poco alentadora para la economía de Estados Unidos: la inflación no volvería al objetivo del 2% hasta finales de 2027.
- El organismo atribuye el retraso al aumento de los precios del petróleo tras la guerra con Irán y al impacto acumulado de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.
Por qué importa: Una inflación elevada durante más tiempo significa mayores costos para millones de familias estadounidenses en áreas clave como combustible, transporte, alimentos y servicios básicos.
Trump no podrá bajar la inflación hasta 2027: El FMI lanza advertencia
La nueva proyección del FMI supone un cambio importante respecto a sus previsiones anteriores. Hasta hace poco, el organismo estimaba que la inflación estadounidense alcanzaría el objetivo del 2% hacia mediados de 2027, según informó EFE.
Sin embargo, el aumento reciente de los precios energéticos obligó a revisar ese escenario:
- Durante una rueda de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que el conflicto en Oriente Medio ha generado nuevas presiones sobre los precios debido al encarecimiento del petróleo.
Como resultado, la institución considera que la estabilización de la inflación tardará más de lo esperado.
- Además, el organismo señaló que los efectos de los aranceles aplicados por la administración Trump continúan trasladándose gradualmente al costo de vida de los consumidores estadounidenses.
La combinación de ambos factores está contribuyendo a mantener las presiones inflacionarias en la mayor economía del mundo.
El precio del petróleo vuelve a convertirse en un problema para la economía de EE.UU.
El conflicto con Irán ha tenido consecuencias que van más allá del ámbito geopolítico.
- El aumento de los precios del petróleo impacta directamente en los costos de transporte y distribución, lo que termina reflejándose en numerosos bienes y servicios que utilizan diariamente los consumidores.
Cuando la energía se encarece, las empresas enfrentan mayores costos operativos y parte de esos aumentos suelen trasladarse a los precios finales.
- Según el FMI, esta situación representa uno de los principales riesgos para la evolución de la inflación durante los próximos meses.
La advertencia llega en un momento en que la economía estadounidense ya enfrentaba presiones derivadas de otras políticas económicas, incluyendo los aranceles comerciales implementados durante la actual administración.
Los datos recientes muestran que la inflación sigue subiendo y afecta a la gente
Las cifras más recientes respaldan la preocupación del FMI.
- De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una tasa interanual de 3,8% en abril.
- El dato representa el nivel más alto desde mayo de 2023 y marca el segundo aumento consecutivo de la inflación.
- En comparación con marzo, los precios aumentaron 0,6% durante abril, una cifra que superó las expectativas del mercado y que constituyó el mayor incremento mensual registrado en casi tres años.
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El reporte oficial identificó a los combustibles y los servicios energéticos como algunos de los principales impulsores del aumento.
A medida que estos costos avanzan, otros sectores de la economía también comienzan a registrar incrementos, afectando desde el transporte hasta diversos productos de uso cotidiano.
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La Reserva Federal tendrá que actuar con cautela
El panorama representa un desafío para la Reserva Federal y para su nuevo presidente, Kevin Warsh.
- La institución celebrará su próxima reunión de política monetaria el 16 y 17 de junio en medio de expectativas sobre posibles cambios en las tasas de interés.
El FMI considera que la autoridad monetaria deberá actuar con prudencia y continuar evaluando cuidadosamente los datos económicos antes de realizar ajustes significativos.
La entidad también subrayó que una comunicación clara será fundamental para evitar incertidumbre adicional en los mercados financieros.
Lo que viene: Los próximos reportes de inflación serán clave para determinar si las presiones derivadas del petróleo comienzan a moderarse o si la meta del 2% continúa alejándose.
Por ahora, el FMI advierte que el camino para controlar los precios será más largo de lo previsto.