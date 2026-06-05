Empleo de mayo aumentó en 172.000 puestos en Estados Unidos: mucho más de lo esperado

La economía de Estados Unidos sorprendió en mayo con una creación de empleo muy superior a la prevista por los analistas.

En un momento en que persistían las dudas sobre el ritmo de contratación y el impacto de factores como la desaceleración económica y la inteligencia artificial en el mercado laboral, los datos oficiales mostraron una realidad más sólida de lo anticipado.

Por qué importa: El desempeño del mercado laboral sigue siendo uno de los principales indicadores de la salud económica del país.

Un crecimiento del empleo por encima de las expectativas suele interpretarse como una señal de fortaleza para consumidores, empresas e inversionistas.

La creación de empleo de mayo superó ampliamente los pronósticos

De acuerdo con el informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), la economía agregó 172.000 empleos no agrícolas durante mayo, una cifra que más que duplicó las previsiones de varios analistas.

Las expectativas previas eran mucho más bajas:

El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) estimaba que el crecimiento del empleo rondaría los 80.000 puestos durante el mes, mientras que el consenso de mercado recopilado por Dow Jones apuntaba a una cifra similar.

Aunque el resultado de mayo fue ligeramente inferior a los 179.000 empleos registrados en abril —dato que además fue revisado al alza—, sigue representando un desempeño considerablemente mejor de lo esperado.