Empleo de mayo aumentó en 172.000 puestos en Estados Unidos: mucho más de lo esperado
Publicado el05/06/2026 a las 04:10
La economía de Estados Unidos sorprendió en mayo con una creación de empleo muy superior a la prevista por los analistas.
- En un momento en que persistían las dudas sobre el ritmo de contratación y el impacto de factores como la desaceleración económica y la inteligencia artificial en el mercado laboral, los datos oficiales mostraron una realidad más sólida de lo anticipado.
Por qué importa: El desempeño del mercado laboral sigue siendo uno de los principales indicadores de la salud económica del país.
- Un crecimiento del empleo por encima de las expectativas suele interpretarse como una señal de fortaleza para consumidores, empresas e inversionistas.
La creación de empleo de mayo superó ampliamente los pronósticos
De acuerdo con el informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), la economía agregó 172.000 empleos no agrícolas durante mayo, una cifra que más que duplicó las previsiones de varios analistas.
Las expectativas previas eran mucho más bajas:
- El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) estimaba que el crecimiento del empleo rondaría los 80.000 puestos durante el mes, mientras que el consenso de mercado recopilado por Dow Jones apuntaba a una cifra similar.
Aunque el resultado de mayo fue ligeramente inferior a los 179.000 empleos registrados en abril —dato que además fue revisado al alza—, sigue representando un desempeño considerablemente mejor de lo esperado.
🚨 #ÚLTIMAHORA | EE.UU. sumó 172,000 puestos de trabajo en mayo y el desempleo se mantuvo al 4.3% pese al impacto de la guerra contra Irán.https://t.co/fpYw4cYZah
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 5, 2026
El desempleo se mantiene estable en EE.UU.
Otro dato que llamó la atención fue la estabilidad de la tasa de desempleo.
Según el reporte de la BLS, el desempleo permaneció en 4,3%, sin cambios respecto al mes anterior. Además, este indicador se ha mantenido dentro de un rango relativamente estrecho de entre 4,3% y 4,5% desde julio de 2025.
El número total de personas desempleadas tampoco mostró variaciones significativas y se ubicó en aproximadamente 7,3 millones.
- Los datos sugieren que, pese a la incertidumbre económica que ha marcado parte del año, las empresas continúan reteniendo trabajadores y evitando despidos masivos.
- Esto ocurre en un contexto en el que las contrataciones han sido más selectivas, pero las reducciones de personal también se han mantenido limitadas.
Ocio, gobierno local y salud lideraron las contrataciones
El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por algunos sectores específicos.
- El sector de ocio y hostelería registró uno de los mayores avances del mes al sumar 70.000 puestos de trabajo. Dentro de esta categoría, los servicios de comida y bebidas aportaron 48.000 nuevas posiciones.
- El gobierno local también mostró un fuerte incremento, con 55.000 empleos adicionales, impulsados principalmente por áreas distintas a la educación.
- Por su parte, el sector sanitario añadió 35.000 puestos de trabajo, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenida. Los servicios de atención médica ambulatoria y la atención médica domiciliaria estuvieron entre las áreas con mayor expansión.
La asistencia social también continuó creciendo y agregó 12.000 empleos durante mayo.
Algunos sectores continúan perdiendo puestos de trabajo
No todas las industrias mostraron resultados positivos.
Las actividades financieras registraron una pérdida de 22.000 empleos en mayo. Según los datos oficiales, este sector acumula una reducción de más de 100.000 puestos desde su pico más reciente alcanzado en mayo de 2025.
Las compañías de seguros y la banca comercial estuvieron entre las áreas con mayores recortes.
Mientras tanto, transporte y almacenamiento permaneció prácticamente estable durante el mes, aunque el sector sigue por debajo de los niveles observados a principios de 2025.
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Los salarios continúan creciendo: promedio de mayo alcanzó los $37,53
El informe también mostró avances en las remuneraciones.
- La ganancia promedio por hora para los trabajadores del sector privado aumentó 12 centavos durante mayo y alcanzó los 37,53 dólares. En comparación con el mismo periodo del año anterior, los salarios crecieron 3,4%.
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Para los trabajadores de producción y empleados no supervisores, el salario promedio llegó a 32,31 dólares por hora tras registrar un incremento mensual de 8 centavos.
Lo que viene: Los próximos informes laborales serán observados de cerca por economistas y responsables de política monetaria para determinar si esta fortaleza del empleo se mantiene durante el verano.