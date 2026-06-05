El dólar baja un poco en México y Colombia hoy 05/06
Publicado el05/06/2026 a las 02:47
No hubo saltos inesperados ni cambios que alteraran el panorama. Este viernes, el dólar perdió algo de fuerza en México y Colombia, mientras que en República Dominicana permaneció estable.
- Son movimientos pequeños, pero suficientes para captar la atención de quienes siguen de cerca el precio de la moneda estadounidense.
Por qué importa: El precio del dólar afecta a millones de personas que envían remesas, planean viajes, hacen compras en línea o simplemente cambian dinero en efectivo.
El dólar baja un poco en México hoy 05/06
Este viernes, el dólar está en 17.2888 pesos mexicanos, según datos de Banxico.
Aunque la diferencia frente a días recientes es pequeña, la baja resulta favorable para quienes necesitan comprar dólares o tienen gastos relacionados con la moneda estadounidense.
- En las casas de cambio, el dólar se compra en 16.9874 pesos y se vende en 17.5239 pesos.
- Por su parte, Banco Azteca mantuvo los mismos precios reportados en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.79 pesos.
La jornada deja un escenario de estabilidad, sin cambios que alteren significativamente el costo de la moneda para los consumidores.
Colombia registra otra jornada de bajas en la moneda estadounidense
En Colombia también hubo una ligera baja este viernes.
- Según el Banco de la República, el dólar se ubicó en 3.565,180 pesos colombianos, manteniendo la tendencia de movimientos moderados observada durante la semana.
- Para quienes cambian dinero en Bogotá, las casas de cambio compran dólares en 3.630 pesos y los venden en 3.730 pesos.
Aunque no se trata de una caída importante, sí representa un alivio para quienes necesitan adquirir dólares para viajes, pagos o compras internacionales.
El dólar sigue sigue sin cambios en República Dominicana
Mientras México y Colombia mostraron pequeñas variaciones, en República Dominicana el dólar permaneció estable.
- De acuerdo con BanReservas, la moneda estadounidense se compra en 56.50 pesos dominicanos y se vende en 60.00 pesos dominicanos.
La falta de cambios importantes ofrece mayor tranquilidad para quienes reciben remesas o realizan operaciones frecuentes en dólares.
Por ahora, los precios se mantienen en los mismos niveles observados durante las últimas jornadas.
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La semana termina sin movimientos bruscos para el dólar
El cierre de semana deja un panorama bastante tranquilo en los tres países analizados.
México y Colombia registraron ligeras bajas que apenas modifican el costo del dólar para la mayoría de las personas. En República Dominicana, la moneda estadounidense continuó estable.
Lo que viene: La próxima semana será clave para observar si estas pequeñas variaciones continúan o si el dólar vuelve a mostrar movimientos más notorios en la región.
Mientras tanto, el viernes cerró con estabilidad y sin sorpresas para quienes siguen diariamente el comportamiento de la moneda estadounidense.