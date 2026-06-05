El dólar baja un poco en México y Colombia hoy 05/06

No hubo saltos inesperados ni cambios que alteraran el panorama. Este viernes, el dólar perdió algo de fuerza en México y Colombia, mientras que en República Dominicana permaneció estable.

Son movimientos pequeños, pero suficientes para captar la atención de quienes siguen de cerca el precio de la moneda estadounidense.

Por qué importa: El precio del dólar afecta a millones de personas que envían remesas, planean viajes, hacen compras en línea o simplemente cambian dinero en efectivo.

El dólar baja un poco en México hoy 05/06

Este viernes, el dólar está en 17.2888 pesos mexicanos, según datos de Banxico.

Aunque la diferencia frente a días recientes es pequeña, la baja resulta favorable para quienes necesitan comprar dólares o tienen gastos relacionados con la moneda estadounidense.

En las casas de cambio , el dólar se compra en 16.9874 pesos y se vende en 17.5239 pesos.

, el dólar se compra en 16.9874 pesos y se vende en 17.5239 pesos. Por su parte, Banco Azteca mantuvo los mismos precios reportados en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.79 pesos.

La jornada deja un escenario de estabilidad, sin cambios que alteren significativamente el costo de la moneda para los consumidores.

Colombia registra otra jornada de bajas en la moneda estadounidense