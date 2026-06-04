¿Mala noticia para venezolanos? Florida nombra jefe policial ligado a arrestos migratorios
Publicado el04/06/2026 a las 10:42
- Nuevo jefe policial en Doral
- Historial de arrestos migratorios
- Alcaldesa descarta cambios operativos
La ciudad de Doral, en el sur de Florida, eligió a Matthew Castillo como su próximo jefe de Policía. La decisión ha generado atención debido a su historial en materia de arrestos migratorios durante su gestión en Miami Springs.
Doral es reconocida por concentrar la mayor comunidad de origen venezolano en Estados Unidos. Por ello, cualquier cambio en el liderazgo de las fuerzas de seguridad suele ser seguido de cerca por residentes y organizaciones locales.
Matthew Castillo fue seleccionado para dirigir el Departamento de Policía de Doral.
Su incorporación oficial está prevista para mediados de junio.
Nuevo jefe policial en Doral asumirá en junio
Se trata Matthew Castillo, el exjefe de la policía de Coral Springs. https://t.co/7mMumQEY5V
— Telemundo51 (@Telemundo51) June 4, 2026
Antes de este nombramiento, Castillo se desempeñó como jefe policial en la ciudad vecina de Miami Springs, según Efe.
La designación lo coloca al frente de una de las agencias de seguridad más relevantes para la comunidad hispana del área.
Sin embargo, su llegada ha llamado la atención por los resultados registrados durante su paso por Miami Springs.
El nombramiento todavía deberá completar un proceso formal antes de hacerse efectivo.
La decisión final quedará en manos del Ayuntamiento de Doral.
Su historial genera inquietud entre inmigrantes
La principal preocupación surge por el desempeño de Castillo en Miami Springs.
Durante su gestión, esa ciudad registró un elevado número de arrestos migratorios.
El dato resulta relevante debido a que Miami Springs cuenta con menos de 15,000 habitantes.
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A pesar de su tamaño, la localidad se ubicó como la segunda con más detenciones migratorias dentro del condado de Miami-Dade.
Ese antecedente ha provocado inquietud entre algunos sectores de la comunidad hispana.
La preocupación es mayor en Doral debido a la importante presencia de residentes venezolanos.
El historial de arrestos migratorios asociado a la administración de Castillo ha llevado a que algunos habitantes sigan de cerca su llegada al nuevo cargo.
La discusión se ha centrado en si su experiencia previa podría influir en las operaciones policiales dentro de la ciudad.
Hasta ahora, las autoridades municipales han rechazado esa posibilidad.
Alcaldesa descarta cambios en la política local
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, se pronunció sobre la designación.
Fraga aseguró que la llegada de Castillo no representa un cambio en la política interna de la ciudad.
También descartó que el nombramiento implique un endurecimiento de las acciones operativas contra residentes extranjeros.
La funcionaria fue enfática al rechazar interpretaciones que vinculen automáticamente el historial del nuevo jefe con futuras medidas en Doral.
Según la alcaldesa, la selección de Castillo no supone modificaciones en el enfoque actual de la administración municipal.
Aun así, el proceso de nombramiento no ha concluido.
El Ayuntamiento de Doral deberá votar y validar oficialmente la designación.
La sesión de cabildo en la que se discutirá el nombramiento está programada para el próximo 10 de junio.
Ese paso será determinante para confirmar la llegada definitiva de Castillo al cargo.
Mientras tanto, la atención permanece centrada en el impacto que podría tener este cambio de liderazgo en una ciudad marcada por su fuerte presencia de inmigrantes, especialmente venezolanos.