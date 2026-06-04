¿Mala noticia para venezolanos? Florida nombra jefe policial ligado a arrestos migratorios

Nuevo jefe policial en Doral

Historial de arrestos migratorios

Alcaldesa descarta cambios operativos

La ciudad de Doral, en el sur de Florida, eligió a Matthew Castillo como su próximo jefe de Policía. La decisión ha generado atención debido a su historial en materia de arrestos migratorios durante su gestión en Miami Springs.

Doral es reconocida por concentrar la mayor comunidad de origen venezolano en Estados Unidos. Por ello, cualquier cambio en el liderazgo de las fuerzas de seguridad suele ser seguido de cerca por residentes y organizaciones locales.

Matthew Castillo fue seleccionado para dirigir el Departamento de Policía de Doral.

Su incorporación oficial está prevista para mediados de junio.

Nuevo jefe policial en Doral asumirá en junio

Se trata Matthew Castillo, el exjefe de la policía de Coral Springs. https://t.co/7mMumQEY5V — Telemundo51 (@Telemundo51) June 4, 2026

Antes de este nombramiento, Castillo se desempeñó como jefe policial en la ciudad vecina de Miami Springs, según Efe.

La designación lo coloca al frente de una de las agencias de seguridad más relevantes para la comunidad hispana del área.

Sin embargo, su llegada ha llamado la atención por los resultados registrados durante su paso por Miami Springs.

El nombramiento todavía deberá completar un proceso formal antes de hacerse efectivo.

La decisión final quedará en manos del Ayuntamiento de Doral.