Miles de jóvenes migrantes podrían quedar detenidos sin fianza en EE.UU.
Publicado el04/06/2026 a las 08:24
- BIA elimina acceso a fianza
- SIJ enfrenta nuevo riesgo
- Crece temor a deportaciones
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió una decisión que podría afectar a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos.
La medida afecta a quienes cruzaron la frontera sin compañía de un adulto y no fueron admitidos formalmente al país. Según la decisión, deberán permanecer bajo custodia migratoria sin acceso a libertad bajo fianza.
La restricción aplica incluso a quienes cuentan con protecciones especiales como el Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes (SIJ). La resolución fue emitida este martes por la BIA.
Este organismo revisa decisiones de las cortes de inmigración y de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el fallo, la clasificación previa como menor no acompañado (UAC) no cambia la situación de custodia. Tampoco una petición aprobada de SIJ otorga facultades a un juez para revisar o modificar la detención.
La decisión aplica a personas que no hayan sido admitidas oficialmente en Estados Unidos.
Jóvenes inmigrantes podrían permanecer detenidos
🇺🇸 Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ordena que jóvenes que cruzaron la frontera solos y sin ser admitidos deben permanecer detenidos por autoridades migratorias sin derecho a libertad bajo fianza
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— EL PAÍS América (@elpais_america) June 3, 2026
La abogada de inmigración Nicolette Glazer advirtió que, dependiendo de cómo se implemente la decisión, miles de menores inmigrantes podrían quedar expuestos a la detención migratoria y eventualmente a procesos de deportación.
El SIJ fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como una protección humanitaria destinada a menores de edad que han sido víctimas de abuso, negligencia, maltrato o abandono por parte de uno o ambos padres.
Las solicitudes son evaluadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y deben resolverse en un plazo de 180 días.
Cuando una petición es aprobada, el beneficiario obtiene autorización para permanecer en Estados Unidos y puede iniciar el proceso para solicitar la residencia permanente.
Miles de jóvenes esperan visas disponibles
Aunque la aprobación del SIJ representa un avance importante, los beneficiarios deben esperar a que haya visas disponibles antes de completar el trámite migratorio.
Debido a los límites establecidos por ley, esta espera puede prolongarse durante años, según El País.
De acuerdo con cifras del USCIS, durante la primera mitad del año fiscal 2025, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la agencia recibió 39,376 solicitudes de SIJ.
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En ese mismo periodo fueron aprobados 31,183 casos. Sin embargo, todavía permanecían pendientes 25,046 peticiones.
Si un solicitante es deportado antes de completar el proceso, pierde la posibilidad de continuar con su solicitud de SIJ y también con su camino hacia la residencia permanente.
No es la primera vez que se intenta restringir este programa.
En 2025, USCIS impulsó una medida que buscaba eliminar este estatus, pero fue suspendida tras una demanda resuelta en una corte federal de distrito en Nueva York.
Crecen las preocupaciones por las detenciones migratorias
Glazer explicó que, bajo esta nueva interpretación de la BIA, los jóvenes con solicitudes pendientes que terminen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrían una sola vía para buscar su liberación.
La alternativa sería presentar una petición de habeas corpus ante una corte federal para impugnar la legalidad de la detención.
“Lo que esta Administración está haciendo es eliminar cualquier rastro de protección”, afirmó la abogada.
También consideró que la decisión probablemente será impugnada en los tribunales.
La resolución llega en medio de una política de detenciones y deportaciones impulsada por el Gobierno de Donald Trump.
Según Glazer, la medida podría empujar a estos jóvenes a enfrentar sus procesos desde centros de detención o incluso a abandonar sus casos y regresar a sus países de origen.
La detención de beneficiarios o solicitantes de SIJ ya ha sido documentada anteriormente.
Uno de los casos reportados fue el de Carlos Guerra, un joven guatemalteco de 18 años que residía en Nueva York desde los 10 años.
En octubre de 2025 fue detenido por agentes de ICE mientras se dirigía a su trabajo.
Para entonces llevaba tres años esperando la visa vinculada a su proceso SIJ.
Posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Louisiana, donde permaneció dos meses.
La abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Nora Ahmed, calificó entonces la situación como una “separación de familias 2.0” y criticó el impacto emocional que este tipo de detenciones genera en menores y jóvenes inmigrantes.