Miles de jóvenes migrantes podrían quedar detenidos sin fianza en EE.UU.

BIA elimina acceso a fianza

SIJ enfrenta nuevo riesgo

Crece temor a deportaciones

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió una decisión que podría afectar a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos.

La medida afecta a quienes cruzaron la frontera sin compañía de un adulto y no fueron admitidos formalmente al país. Según la decisión, deberán permanecer bajo custodia migratoria sin acceso a libertad bajo fianza.

La restricción aplica incluso a quienes cuentan con protecciones especiales como el Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes (SIJ). La resolución fue emitida este martes por la BIA.

Este organismo revisa decisiones de las cortes de inmigración y de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el fallo, la clasificación previa como menor no acompañado (UAC) no cambia la situación de custodia. Tampoco una petición aprobada de SIJ otorga facultades a un juez para revisar o modificar la detención.

La decisión aplica a personas que no hayan sido admitidas oficialmente en Estados Unidos.

Jóvenes inmigrantes podrían permanecer detenidos

🇺🇸 Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ordena que jóvenes que cruzaron la frontera solos y sin ser admitidos deben permanecer detenidos por autoridades migratorias sin derecho a libertad bajo fianza 🖋️ @clarembaux

https://t.co/4A0ONhq2Nm — EL PAÍS América (@elpais_america) June 3, 2026

La abogada de inmigración Nicolette Glazer advirtió que, dependiendo de cómo se implemente la decisión, miles de menores inmigrantes podrían quedar expuestos a la detención migratoria y eventualmente a procesos de deportación.

El SIJ fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como una protección humanitaria destinada a menores de edad que han sido víctimas de abuso, negligencia, maltrato o abandono por parte de uno o ambos padres.

Las solicitudes son evaluadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y deben resolverse en un plazo de 180 días.

Cuando una petición es aprobada, el beneficiario obtiene autorización para permanecer en Estados Unidos y puede iniciar el proceso para solicitar la residencia permanente.