Gusano barrenador en Texas reaparece y activa medidas de emergencia del USDA

Detectan gusano barrenador en Texas

USDA activa cuarentena inmediata

Refuerzan vigilancia ganadera federal

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la detección de un gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas.

La detección fue anunciada el miércoles por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), que informó que se trata del primer hallazgo reportado en la zona.

Por qué importa: La presencia de esta plaga genera preocupación debido a los daños que puede causar al ganado y al impacto económico asociado con su propagación.

Gusano barrenador en Texas activa alerta sanitaria

A case of flesh-eating New World screwworm has been detected in South Texas, the US Department of Agriculture said. It is the first time this parasitic fly – whose larvae feed exclusively on the tissue of warm-blooded animals – has been detected in US livestock in decades.… pic.twitter.com/09xKXPW9x9 — CNN (@CNN) June 4, 2026

Según el USDA, las larvas del gusano barrenador del Nuevo Mundo se introducen en la carne de animales vivos, provocando lesiones graves.

Las autoridades señalaron que las larvas fueron encontradas en la zona umbilical del ternero afectado, según CNBC.

Hasta el momento, no se han detectado más ejemplares relacionados con este caso.