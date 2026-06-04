Gusano barrenador en Texas reaparece y activa medidas de emergencia del USDA
Publicado el04/06/2026 a las 08:01
- Detectan gusano barrenador en Texas
- USDA activa cuarentena inmediata
- Refuerzan vigilancia ganadera federal
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la detección de un gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas.
La detección fue anunciada el miércoles por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), que informó que se trata del primer hallazgo reportado en la zona.
Por qué importa: La presencia de esta plaga genera preocupación debido a los daños que puede causar al ganado y al impacto económico asociado con su propagación.
Gusano barrenador en Texas activa alerta sanitaria
A case of flesh-eating New World screwworm has been detected in South Texas, the US Department of Agriculture said. It is the first time this parasitic fly – whose larvae feed exclusively on the tissue of warm-blooded animals – has been detected in US livestock in decades.… pic.twitter.com/09xKXPW9x9
— CNN (@CNN) June 4, 2026
Según el USDA, las larvas del gusano barrenador del Nuevo Mundo se introducen en la carne de animales vivos, provocando lesiones graves.
Las autoridades señalaron que las larvas fueron encontradas en la zona umbilical del ternero afectado, según CNBC.
Hasta el momento, no se han detectado más ejemplares relacionados con este caso.
USDA activa cuarentenas y vigilancia
The New World screwworm fly has reached south Texas, the U.S. Department of Agriculture confirmed Wednesday, the first time in decades that the parasite with flesh-eating larvae has threatened the nation’s cattle industry and only the third time it’s appeared in the U.S. in that… pic.twitter.com/Rr1g02ueQP
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 4, 2026
Tras la confirmación del hallazgo, el USDA y las autoridades de Texas pusieron en marcha acciones para contener y erradicar la plaga.
Entre las medidas implementadas se encuentra el establecimiento de una zona infestada de 20 kilómetros alrededor del lugar donde fue detectado el gusano barrenador.
Además, se aplicarán cuarentenas, controles de movimiento y actividades de vigilancia dentro del área afectada.
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Las autoridades buscan evitar que la plaga se propague a otras zonas ganaderas del estado.
Dudley Hoskins, subsecretario de programas de comercialización y regulación del USDA, aseguró que la protección de la industria ganadera es una prioridad.
“Proteger nuestra industria ganadera es una cuestión de seguridad nacional de suma importancia, y el USDA no está perdiendo el tiempo en tomar medidas”, afirmó.
Autoridades destacan inversiones para combatir la plaga
El USDA indicó que ha realizado importantes inversiones para fortalecer las herramientas destinadas a la erradicación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.
La agencia explicó que estas acciones se intensificaron desde que comenzaron a aumentar los casos en Centroamérica y México.
“El USDA ha invertido considerablemente en las herramientas necesarias para erradicar el virus del mosaico del tabaco (NWS) desde que los casos comenzaron a aumentar en Centroamérica y México. Estados Unidos ya ha vencido a esta plaga antes, y lo volveremos a hacer”, señaló la dependencia.
Hoskins reiteró el mismo mensaje al destacar los esfuerzos realizados por la agencia federal.
“Estados Unidos ya ha vencido a esta plaga antes, y lo volveremos a hacer”, declaró.
Exzolt Cattle-CA1 gana relevancia tras la detección
La detección del gusano barrenador ocurre meses después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobara de manera condicional una nueva herramienta para combatir esta amenaza.
En diciembre, la FDA otorgó la aprobación condicional a Exzolt Cattle-CA1.
Se trata de una solución tópica utilizada para prevenir y tratar infestaciones provocadas por el gusano barrenador del Nuevo Mundo.
El producto es elaborado por Merck Animal Health, división de Merck & Co.
Tras conocerse la información sobre la detección en Texas, las acciones de Merck registraron movimientos positivos en los mercados.
Durante las primeras horas de negociación del jueves, el precio de los títulos de la compañía subió más de 3.5%.
Mientras continúan las labores de vigilancia y contención en Texas, las autoridades federales mantienen activos los protocolos destinados a impedir la expansión de la plaga y proteger al sector ganadero estadounidense.