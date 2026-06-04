Trump celebra ventaja republicana en California y desafía a los demócratas

Trump respalda a Hilton

Hilton lidera conteo parcial

California espera resultados finales

Donald Trump felicitó este miércoles a Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias para gobernador de California.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario destacó el desempeño del republicano y expresó confianza en sus posibilidades de llegar a la gobernación.

Trump respalda a Steve Hilton tras resultados preliminares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este miércoles al republicano Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias a gobernador de California, estado considerado bastión demócrata, a falta de los resultados finales. Más información… pic.twitter.com/pgsBbkGslT — debate.do (@midebate) June 3, 2026

“Felicidades a Steve Hilton por haber quedado en primer lugar anoche en la votación para gobernador de California”, escribió Trump.

El presidente aseguró que, si los votantes californianos lo eligen, el estado podría experimentar mejoras significativas.

Además, afirmó que conoce a Hilton como “un ganador incansable” y sostuvo que el Gobierno federal estaría dispuesto a colaborar con él en caso de resultar electo.