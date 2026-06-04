Trump celebra ventaja republicana en California y desafía a los demócratas
Publicado el03/06/2026 a las 15:55
- Trump respalda a Hilton
- Hilton lidera conteo parcial
- California espera resultados finales
Donald Trump felicitó este miércoles a Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias para gobernador de California.
A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario destacó el desempeño del republicano y expresó confianza en sus posibilidades de llegar a la gobernación.
Trump respalda a Steve Hilton tras resultados preliminares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este miércoles al republicano Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias a gobernador de California, estado considerado bastión demócrata, a falta de los resultados finales.
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“Felicidades a Steve Hilton por haber quedado en primer lugar anoche en la votación para gobernador de California”, escribió Trump.
El presidente aseguró que, si los votantes californianos lo eligen, el estado podría experimentar mejoras significativas.
Además, afirmó que conoce a Hilton como “un ganador incansable” y sostuvo que el Gobierno federal estaría dispuesto a colaborar con él en caso de resultar electo.
Hilton lidera el conteo, pero faltan resultados definitivos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este miércoles al republicano Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias a gobernador de California, bastión demócrata, a falta de los resultados finales. https://t.co/mM2P7cvDTb
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Al momento de la felicitación de Trump, Steve Hilton registraba el 27,8 % de los votos, según Efe.
Su principal competidor en el recuento parcial era el demócrata Xavier Becerra, que acumulaba el 25,4 %.
Los datos corresponden a resultados preliminares con aproximadamente el 56 % de las papeletas escrutadas.
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Hilton, expresentador de Fox News y de origen británico, llegó a la contienda respaldado por Trump.
Tras el mensaje del presidente, el candidato republicano respondió a través de su cuenta en X.
“Gracias, presidente Trump. Estoy luchando por cada uno de los californianos, para restaurar el ‘Sueño Californiano’. El cambio está en camino”, escribió.
Las autoridades electorales continúan con el conteo de votos y aún no hay resultados finales sobre la contienda.
California y Los Ángeles mantienen carreras abiertas
La elección para definir al sucesor del actual gobernador Gavin Newsom es una de las más observadas del país.
Se espera que la campaña esté marcada por el debate en torno a las políticas impulsadas por Trump.
Estas medidas han provocado enfrentamientos legales y políticos en California, considerado el principal bastión demócrata de Estados Unidos.
Otra de las contiendas que permanece abierta es la alcaldía de Los Ángeles.
La actual alcaldesa, Karen Bass, busca un segundo mandato y lidera el recuento parcial con el 34,8 % de los votos.
Su rival republicano, Spencer Pratt, registra el 30,4 %.
Tanto en la carrera por la gobernación como en la alcaldía de Los Ángeles, las autoridades prevén que los resultados finales se conozcan dentro de varios días.