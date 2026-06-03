Tribunal Supremo autoriza a Alabama usar nuevo mapa electoral en noviembre
Publicado el03/06/2026 a las 12:36
- Supremo avala mapa cuestionado
- Republicanos impulsan redistritación
- Crece debate por representación
La batalla por el control del Congreso de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo, según Infobae.
El Tribunal Supremo autorizó a Alabama utilizar un nuevo mapa electoral para las elecciones de medio mandato de noviembre, pese a que una instancia inferior había considerado que perjudica a los votantes afroamericanos.
Mapa electoral de Alabama recibe aval del Supremo
Tribunal de EE.UU. permite a Alabama usar mapa republicano para noviembre. #NoticiasSIN
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La decisión fue emitida mediante una orden del máximo tribunal durante la noche del martes. Tres juezas manifestaron su desacuerdo con la resolución.
Por qué importa: La medida permite que Alabama llegue a las elecciones del 3 de noviembre con una nueva distribución de distritos electorales.
El debate gira en torno a si esos cambios afectan la representación política de las comunidades afroamericanas.
Alabama aplicará el nuevo diseño electoral
Mundo | Tribunal Supremo de EEUU permite a Alabama usar el mapa electoral favorable a republicanoshttps://t.co/9TH65MPsEz
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El Tribunal Supremo dio luz verde al uso del mapa impulsado por los republicanos en Alabama.
La autorización contradice el criterio de un tribunal inferior, que había considerado que el rediseño electoral discrimina a los votantes afroamericanos.
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La decisión llega en un contexto de intensa disputa política por el control de la Cámara de Representantes.
Los republicanos buscan mejorar sus resultados electorales en medio de un escenario marcado por preocupaciones sobre su desempeño en las encuestas.
La estrategia comenzó a cobrar fuerza en Texas y posteriormente se extendió a otros estados gobernados por el Partido Republicano.
El debate por el «gerrymandering» gana fuerza
El Partido Republicano, respaldado por el presidente Donald Trump, ha impulsado cambios en los límites de los distritos electorales.
Esta práctica es conocida como «gerrymandering».
El término se utiliza para describir la modificación del diseño de los distritos con fines partidistas.
Los críticos sostienen que estos cambios pueden alterar la representación de determinados grupos de votantes.
La discusión cobró mayor relevancia después de una sentencia del Tribunal Supremo emitida en abril.
Ese fallo limitó el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965.
A partir de esa decisión, varios estados republicanos del sur comenzaron a modificar sus mapas electorales.
Según los cuestionamientos planteados, estos cambios afectan la representatividad de los votantes afroamericanos.
Otros estados ya avanzaron con cambios similares
Alabama no es el único estado que ha impulsado modificaciones recientes en sus distritos electorales.
Tennessee y Florida ya aprobaron nuevos mapas para la elección de representantes al Congreso.
De acuerdo con sus impulsores, los cambios forman parte de los procesos electorales estatales.
Sin embargo, los críticos advierten sobre el impacto que podrían tener en la representación política de determinados sectores de la población.
La estrategia ha cobrado fuerza en los meses previos a las elecciones de noviembre.
Esto ocurre pese a que, tradicionalmente, los mapas electorales suelen modificarse cada diez años.
Ese proceso normalmente coincide con la actualización del censo poblacional.
La próxima revisión regular debería realizarse en 2030.
Mientras tanto, los cambios actuales podrían influir en la composición del Congreso que resulte de las elecciones de medio mandato.
El próximo 3 de noviembre estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
Además, se renovará un tercio de los puestos del Senado, en una jornada considerada clave para el equilibrio político en Washington.