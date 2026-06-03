Tribunal Supremo autoriza a Alabama usar nuevo mapa electoral en noviembre

Supremo avala mapa cuestionado

Republicanos impulsan redistritación

Crece debate por representación

La batalla por el control del Congreso de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo, según Infobae.

El Tribunal Supremo autorizó a Alabama utilizar un nuevo mapa electoral para las elecciones de medio mandato de noviembre, pese a que una instancia inferior había considerado que perjudica a los votantes afroamericanos.

Mapa electoral de Alabama recibe aval del Supremo

Tribunal de EE.UU. permite a Alabama usar mapa republicano para noviembre. #NoticiasSIN Más detalles aquí:https://t.co/dJklSwRHI3 pic.twitter.com/UIBiOON9KP — Noticias SIN (@SIN24Horas) June 3, 2026

La decisión fue emitida mediante una orden del máximo tribunal durante la noche del martes. Tres juezas manifestaron su desacuerdo con la resolución.

Por qué importa: La medida permite que Alabama llegue a las elecciones del 3 de noviembre con una nueva distribución de distritos electorales.

El debate gira en torno a si esos cambios afectan la representación política de las comunidades afroamericanas.