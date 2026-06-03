Trump confirma que llamó “loco” a Netanyahu, pero asegura que trabajan bien juntos

Trump admite insulto a Netanyahu

Criticó ataques contra Líbano

Mantienen cooperación bilateral

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que ambos líderes retomaron una estrecha coordinación en medio de los conflictos que sacuden Medio Oriente.

Aunque la comunicación entre ambos mandatarios ha sido constante en los últimos meses, Trump reconoció públicamente que llegó a llamar “jodidamente loco” a Netanyahu durante una conversación telefónica enfocada en la situación de seguridad en el Líbano.

Trump reconoce el duro reproche que lanzó contra Netanyahu

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Durante una entrevista concedida al pódcast Pod Force One del diario New York Post, publicada este miércoles, Trump confirmó los reportes que habían surgido días antes sobre una llamada particularmente tensa con el líder israelí.

«Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano», dijo Trump al explicar el contexto de la conversación.

La declaración llega después de que funcionarios estadounidenses familiarizados con el episodio revelaran al medio Axios que la Casa Blanca mostraba una creciente frustración por la escalada militar israelí en territorio libanés.

Según esas versiones, la ofensiva impulsada por Israel amenazaba con poner en riesgo el delicado alto el fuego vigente en la región y complicaba los esfuerzos diplomáticos que Washington mantiene con Irán.

«Estás jodidamente loco», dijo Trump según reportes ahora confirmados, después de que Netanyahu advirtiera que atacará «objetivos terroristas» en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel.