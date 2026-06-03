Trump confirma que llamó “loco” a Netanyahu, pero asegura que trabajan bien juntos
Publicado el03/06/2026 a las 08:50
- Trump admite insulto a Netanyahu
- Criticó ataques contra Líbano
- Mantienen cooperación bilateral
La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que ambos líderes retomaron una estrecha coordinación en medio de los conflictos que sacuden Medio Oriente.
Aunque la comunicación entre ambos mandatarios ha sido constante en los últimos meses, Trump reconoció públicamente que llegó a llamar “jodidamente loco” a Netanyahu durante una conversación telefónica enfocada en la situación de seguridad en el Líbano.
Trump reconoce el duro reproche que lanzó contra Netanyahu
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Durante una entrevista concedida al pódcast Pod Force One del diario New York Post, publicada este miércoles, Trump confirmó los reportes que habían surgido días antes sobre una llamada particularmente tensa con el líder israelí.
«Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano», dijo Trump al explicar el contexto de la conversación.
La declaración llega después de que funcionarios estadounidenses familiarizados con el episodio revelaran al medio Axios que la Casa Blanca mostraba una creciente frustración por la escalada militar israelí en territorio libanés.
Según esas versiones, la ofensiva impulsada por Israel amenazaba con poner en riesgo el delicado alto el fuego vigente en la región y complicaba los esfuerzos diplomáticos que Washington mantiene con Irán.
«Estás jodidamente loco», dijo Trump según reportes ahora confirmados, después de que Netanyahu advirtiera que atacará «objetivos terroristas» en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel.
La tensión con el Líbano genera preocupación en Washington
La preocupación estadounidense se ha centrado en evitar que el conflicto entre Israel y Hizbulá desemboque en una guerra de mayores dimensiones que arrastre a otros actores regionales.
Tras la llamada con Netanyahu, Trump optó por intensificar las gestiones diplomáticas para contener la situación.
De acuerdo con lo revelado por el mandatario, Estados Unidos sostuvo contactos poco habituales con Hizbulá para intentar frenar la escalada militar.
Posteriormente, el propio Trump anunció el lunes que tanto Israel como el grupo chií habían aceptado moderar sus ataques y reducir las acciones ofensivas.
El anuncio fue interpretado como un intento de preservar la estabilidad regional mientras continúan otras negociaciones sensibles en Medio Oriente.
Las conversaciones con Irán siguen siendo una prioridad para Trump
La tensión en el Líbano también tuvo repercusiones inmediatas en el diálogo que Washington mantiene con Teherán.
Horas antes del anuncio estadounidense, Irán había informado que suspendía temporalmente las conversaciones con Estados Unidos como respuesta a los ataques israelíes registrados en territorio libanés.
Sin embargo, Trump rechazó esa versión durante declaraciones realizadas el martes.
El presidente aseguró que las negociaciones continúan activas y que ambas partes siguen intercambiando propuestas para alcanzar un acuerdo.
En las últimas semanas, Washington y Teherán han trabajado mediante borradores destinados a poner fin a la guerra y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.
Entre las demandas planteadas por Irán para avanzar hacia un acuerdo figura el fin de la ofensiva israelí en el Líbano, un punto que añade presión adicional sobre las decisiones del Gobierno israelí.
Trump abre la puerta a un encuentro con el líder supremo iraní
Más allá de las diferencias con Netanyahu, Trump dejó claro que mantiene abiertos varios canales diplomáticos en la región.
Durante la misma entrevista, el mandatario afirmó que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí.
«Me gustaría» conocerlo, afirmó Trump.
El presidente agregó que probablemente se reunirá con él «en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas».
Las declaraciones reflejan la estrategia de la administración estadounidense de combinar presión política con negociaciones directas para intentar reducir las tensiones en Medio Oriente, una región que continúa siendo una de las principales prioridades de la política exterior de Washington.
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FUENTE: EFE / Axios