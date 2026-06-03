Hombre toma rehenes y amenaza con detonar una bomba en un banco de California

FBI abatió al sospechoso

Rehenes resultaron ilesos

Investigación sigue en curso

Una tensa crisis de rehenes mantiene en alerta a las autoridades de California luego de que un hombre se atrincherara dentro de un edificio que alberga una sucursal de Chase Bank en Bakersfield y amenazara con detonar una bomba.

El incidente comenzó la tarde del martes y, más de 16 horas después, continuaba activo mientras equipos especializados del FBI y fuerzas locales mantenían negociaciones para intentar resolver la situación sin víctimas.

Las autoridades confirmaron que varias personas quedaron atrapadas dentro del inmueble cuando el sospechoso se atrincheró en el lugar.

Dos de los rehenes lograron ser liberados durante las conversaciones entre negociadores y el hombre.

Hasta el momento no se han reportado heridos.

El FBI asumió el control táctico tras horas de negociaciones

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Tras más de 15 horas de angustia, todos los rehenes secuestrados dentro de un edificio de Chase Bank en Bakersfield, California, fueron liberados sanos y salvos después de que agentes del FBI abatieran al secuestrador y pusieran fin al operativo. El… pic.twitter.com/TdZRpXm9I6 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 3, 2026

De acuerdo con información oficial, el Departamento de Policía de Bakersfield recibió una llamada alrededor de la 1:00 de la tarde del martes alertando sobre una amenaza de bomba en el edificio ubicado en el centro de la ciudad.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre atrincherado junto a varias personas dentro de la propiedad.

La situación llevó a un amplio despliegue de seguridad que incluyó patrullas, vehículos tácticos y equipos especializados.

Cerca de las 11:00 de la noche, el Buró Federal de Investigaciones asumió las operaciones SWAT relacionadas con el caso.

La oficina del FBI en Sacramento informó durante la madrugada del miércoles que la emergencia continuaba activa.

Las autoridades no han revelado cuántas personas permanecen retenidas.