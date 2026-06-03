Hombre toma rehenes y amenaza con detonar una bomba en un banco de California
Publicado el03/06/2026 a las 08:27
- FBI abatió al sospechoso
- Rehenes resultaron ilesos
- Investigación sigue en curso
Una tensa crisis de rehenes mantiene en alerta a las autoridades de California luego de que un hombre se atrincherara dentro de un edificio que alberga una sucursal de Chase Bank en Bakersfield y amenazara con detonar una bomba.
El incidente comenzó la tarde del martes y, más de 16 horas después, continuaba activo mientras equipos especializados del FBI y fuerzas locales mantenían negociaciones para intentar resolver la situación sin víctimas.
Las autoridades confirmaron que varias personas quedaron atrapadas dentro del inmueble cuando el sospechoso se atrincheró en el lugar.
Dos de los rehenes lograron ser liberados durante las conversaciones entre negociadores y el hombre.
Hasta el momento no se han reportado heridos.
El FBI asumió el control táctico tras horas de negociaciones
🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Tras más de 15 horas de angustia, todos los rehenes secuestrados dentro de un edificio de Chase Bank en Bakersfield, California, fueron liberados sanos y salvos después de que agentes del FBI abatieran al secuestrador y pusieran fin al operativo. El… pic.twitter.com/TdZRpXm9I6
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 3, 2026
De acuerdo con información oficial, el Departamento de Policía de Bakersfield recibió una llamada alrededor de la 1:00 de la tarde del martes alertando sobre una amenaza de bomba en el edificio ubicado en el centro de la ciudad.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre atrincherado junto a varias personas dentro de la propiedad.
La situación llevó a un amplio despliegue de seguridad que incluyó patrullas, vehículos tácticos y equipos especializados.
Cerca de las 11:00 de la noche, el Buró Federal de Investigaciones asumió las operaciones SWAT relacionadas con el caso.
La oficina del FBI en Sacramento informó durante la madrugada del miércoles que la emergencia continuaba activa.
Las autoridades no han revelado cuántas personas permanecen retenidas.
Autoridades aseguran que los rehenes se encuentran en buen estado
El sargento Eric Celedon señaló que las personas que siguen dentro del edificio permanecen estables.
«Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para llevar esto a la resolución más segura posible», declaró el oficial.
La policía mantiene contacto telefónico con el sospechoso mediante un equipo especializado en negociación de crisis.
Además del FBI, participan agentes del Departamento de Seguridad Nacional y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor de la zona.
Varias calles fueron cerradas y algunos edificios cercanos tuvieron que ser evacuados como medida preventiva.
Evacuaciones y máxima alerta en el centro de Bakersfield
Entre los inmuebles afectados por las restricciones se encuentran el ayuntamiento de Bakersfield y la sede local de la policía.
Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse alejados del área.
«Hay una escena muy activa. Si está en la zona, por favor váyase», advirtió Celedon.
Aunque inicialmente se identificó el lugar como una sucursal bancaria de Chase, la institución financiera explicó que la oficina bancaria ubicada en la planta baja estaba vacía al momento de la emergencia.
Una portavoz de JPMorgan Chase indicó que la empresa está colaborando con las autoridades mientras continúa el operativo.
Según reportes locales, el edificio también alberga oficinas ajenas al banco.
Testigos describen una presencia policial sin precedentes
🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Tras más de 15 horas de angustia, todos los rehenes secuestrados dentro de un edificio de Chase Bank en Bakersfield, California, fueron liberados sanos y salvos después de que agentes del FBI abatieran al secuestrador y pusieran fin al operativo. El… pic.twitter.com/TdZRpXm9I6
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 3, 2026
Familiares de algunas de las personas retenidas permanecieron durante horas a una cuadra del edificio esperando noticias sobre sus seres queridos.
Jacob Davidson, conocido por realizar transmisiones en vivo en la zona, relató haber presenciado el despliegue policial desde los primeros momentos de la emergencia.
«Fui al estacionamiento del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del banco. Esta es la mayor presencia policial que he visto en esta ciudad», afirmó.
Posteriormente observó la instalación de carpas médicas de emergencia utilizadas para clasificar posibles víctimas según la gravedad de sus lesiones.
«Ahora estoy viendo cómo instalan las carpas de trauma con las etiquetas verdes, rojas y amarillas, y también negras, junto con un centro de mando a aproximadamente una cuadra», relató.
Durante la noche, una transmisión captó imágenes de una mujer visible a través de una ventana y posteriormente dos manos realizando señales desde el interior del edificio.
La alcaldesa Karen Goh pidió a la población mantenerse alejada del área para permitir que policías, negociadores y especialistas puedan trabajar de manera segura.
La crisis coincidió además con la jornada de elecciones primarias en California, lo que llevó a la asambleísta estatal Jasmeet Bains a cancelar un evento político programado para la noche del martes en el centro de Bakersfield mientras continúa la incertidumbre sobre el desenlace de la toma de rehenes.
Te Puede Interesar: Conoce a los cinco candidatos que lideran la carrera por la Gobernación de California
FUENTE: The New York Times / Infobae