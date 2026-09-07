Trump muestra posible uniforme de la Fuerza Espacial y desata polémica por su diseño
Publicado el07/09/2026 a las 08:58
Donald Trump presentó en redes sociales una imagen de lo que podría convertirse en un nuevo uniforme para los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.
El diseño, completamente negro y de apariencia futurista, llamó rápidamente la atención y provocó numerosas reacciones debido a sus particulares características.
La imagen, generada con inteligencia artificial, fue compartida por Trump a través de Truth Social.
Según el mandatario, el concepto está inspirado en la estética, disciplina y funcionalidad de «Starship Troopers», la película de ciencia ficción estrenada en 1997.
Sin embargo, usuarios en redes sociales encontraron otras similitudes mucho más polémicas y compararon el diseño con los uniformes utilizados por las SS durante la Alemania nazi.
Así es el posible uniforme de la Fuerza Espacial mostrado por Trump
La propuesta presenta un uniforme predominantemente negro, acompañado de cinturón, botas altas y una gorra del mismo color.
Su apariencia también llevó a algunos usuarios a señalar similitudes con Darth Vader, uno de los personajes más reconocibles de la saga «Star Wars».
Las comparaciones se multiplicaron en redes sociales poco después de que Trump publicara la imagen.
Aunque el presidente señaló a «Starship Troopers» como una de las referencias del concepto, la combinación del color negro, las botas y otros elementos terminó alimentando la controversia.
¿Será el nuevo uniforme de la Fuerza Espacial?
Por ahora, no existe confirmación de que el diseño mostrado por Trump vaya a convertirse en el uniforme oficial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.
La publicación presenta una propuesta visual creada con inteligencia artificial y no un uniforme cuya adopción definitiva haya sido anunciada.
La diferencia es importante, ya que la imagen permite conocer la estética que Trump estaría considerando, pero no significa que los integrantes de la Fuerza Espacial comenzarán a utilizar este atuendo.
La publicación ocurre mientras el mandatario continúa impulsando iniciativas relacionadas con el sector espacial estadounidense.
A finales de agosto, Trump anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, un proyecto destinado a formar astronautas, científicos, ingenieros, operadores y otros profesionales vinculados al sector, además de preparar a futuros integrantes de las Fuerzas Armadas.
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