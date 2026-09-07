Avión de Amazon se sale de la pista en Miami: 5 muertos y decenas de vuelos afectados
Publicado el07/09/2026 a las 03:11
Un avión de carga operado para Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, dejando cinco muertos y cinco heridos, según autoridades citadas por EFE.
- El accidente mantiene parcialmente afectado al Aeropuerto Internacional de Miami mientras investigadores federales buscan determinar por qué el Boeing 767 terminó fuera de la pista.
Por qué importa: El accidente no solo dejó víctimas: este lunes continúa afectando vuelos en uno de los aeropuertos con mayor conexión entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.
El avión de Amazon llegó desde Puerto Rico y terminó fuera de la pista
El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.
🇺🇸 🚨 ÚLTIMA HORA: Video muestra el momento en que un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el Aeropuerto Internacional de Miami.
El accidente dejó al menos 5 personas muertas y otras 5 heridas, tres de ellas en estado crítico, según las autoridades. pic.twitter.com/cKZIgrO4Sb
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026
- La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 7598 se salió de la pista alrededor de las 2:00 p.m. después de aterrizar.
- La aeronave cruzó hacia una carretera y golpeó varios vehículos. Más de 60 unidades de Bomberos y Rescate de Miami-Dade participaron en la emergencia.
Las víctimas: Cinco personas murieron y otras cinco fueron hospitalizadas. Tres estaban en condición crítica.
Los rescatistas tuvieron que liberar a personas atrapadas en vehículos alcanzados por la aeronave, mientras otros equipos combatían el incendio, según las autoridades.
El accidente todavía afecta los vuelos en Miami
El impacto para los viajeros continuó este lunes. Funcionarios de MIA confirmaron que solo dos de las cuatro pistas estaban operativas durante la mañana.
- Al menos 39 vuelos habían sido cancelados y 15 registraban retrasos este lunes. Las autoridades recomendaron verificar el estatus del vuelo con cada aerolínea antes de acudir al aeropuerto.
El impacto: El domingo se registraron más de 160 cancelaciones y cerca de 325 retrasos mientras el aeropuerto enfrentaba el cierre provocado por la emergencia.
Investigadores buscan qué provocó el accidente
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA investigan ahora por qué el avión terminó fuera de la pista.
- La NTSB analizará distintos factores del aterrizaje y tiene previsto ofrecer nuevos detalles este lunes. Hasta ahora no existe una causa oficial del accidente.
Boeing confirmó a EFE que la aeronave fue entregada originalmente como avión de pasajeros en 1994 y posteriormente convertida en carguero por un tercero.
Qué sigue: La investigación federal deberá determinar la secuencia del accidente mientras MIA trabaja para recuperar completamente sus operaciones.