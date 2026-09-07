Avión de Amazon se sale de la pista en Miami: 5 muertos y decenas de vuelos afectados

Un avión de carga operado para Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, dejando cinco muertos y cinco heridos, según autoridades citadas por EFE.

El accidente mantiene parcialmente afectado al Aeropuerto Internacional de Miami mientras investigadores federales buscan determinar por qué el Boeing 767 terminó fuera de la pista.

Por qué importa: El accidente no solo dejó víctimas: este lunes continúa afectando vuelos en uno de los aeropuertos con mayor conexión entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.

El avión de Amazon llegó desde Puerto Rico y terminó fuera de la pista

El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

🇺🇸 🚨 ÚLTIMA HORA: Video muestra el momento en que un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el Aeropuerto Internacional de Miami. El accidente dejó al menos 5 personas muertas y otras 5 heridas, tres de ellas en estado crítico, según las autoridades. pic.twitter.com/cKZIgrO4Sb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 7598 se salió de la pista alrededor de las 2:00 p.m. después de aterrizar.

La aeronave cruzó hacia una carretera y golpeó varios vehículos. Más de 60 unidades de Bomberos y Rescate de Miami-Dade participaron en la emergencia.

Las víctimas: Cinco personas murieron y otras cinco fueron hospitalizadas. Tres estaban en condición crítica.