FDA alerta por aceite de oliva retirado en EEUU: revisa si tienes estas botellas en casa

Retiro de aceite de oliva en EEUU

Tres tamaños están afectados

No reportan enfermedades hasta ahora

Un retiro de aceite de oliva en EEUU encendió las alertas después de que una empresa sacara voluntariamente del mercado tres presentaciones de un producto saborizado con ajo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó el 31 de agosto el retiro de Kofinas Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil, elaborado por LMSI LLC/Kofinas Olive Oil.

¿El motivo? La compañía informó que para elaborar el producto utilizó aceite esencial de ajo que no está aprobado para uso culinario, según el aviso publicado por la agencia federal.

Hasta la publicación de la alerta no se habían reportado enfermedades asociadas con los productos retirados, un dato importante para evitar interpretar la medida como evidencia de personas intoxicadas.

¿Qué aceite de oliva retiró la FDA?

El retiro involucra exclusivamente el Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil de la marca Kofinas, comercializado en botellas de vidrio de tres tamaños diferentes.

Las presentaciones afectadas son de 500 mililitros, 250 mililitros y 100 mililitros, por lo que los consumidores que hayan comprado este aceite deben revisar cuidadosamente sus envases.

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Los productos estuvieron disponibles para la venta durante casi un año, específicamente desde el 31 de agosto de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026.

El aviso oficial no señala que todos los aceites de oliva Kofinas estén afectados: identifica este producto infusionado con ajo y las tres presentaciones mencionadas.