FDA alerta por aceite de oliva retirado en EEUU: revisa si tienes estas botellas en casa
Publicado el06/09/2026 a las 16:00
- Retiro de aceite de oliva en EEUU
- Tres tamaños están afectados
- No reportan enfermedades hasta ahora
Un retiro de aceite de oliva en EEUU encendió las alertas después de que una empresa sacara voluntariamente del mercado tres presentaciones de un producto saborizado con ajo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó el 31 de agosto el retiro de Kofinas Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil, elaborado por LMSI LLC/Kofinas Olive Oil.
¿El motivo? La compañía informó que para elaborar el producto utilizó aceite esencial de ajo que no está aprobado para uso culinario, según el aviso publicado por la agencia federal.
Hasta la publicación de la alerta no se habían reportado enfermedades asociadas con los productos retirados, un dato importante para evitar interpretar la medida como evidencia de personas intoxicadas.
¿Qué aceite de oliva retiró la FDA?
El retiro involucra exclusivamente el Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil de la marca Kofinas, comercializado en botellas de vidrio de tres tamaños diferentes.
Las presentaciones afectadas son de 500 mililitros, 250 mililitros y 100 mililitros, por lo que los consumidores que hayan comprado este aceite deben revisar cuidadosamente sus envases.
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Los productos estuvieron disponibles para la venta durante casi un año, específicamente desde el 31 de agosto de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026.
El aviso oficial no señala que todos los aceites de oliva Kofinas estén afectados: identifica este producto infusionado con ajo y las tres presentaciones mencionadas.
¿Dónde se vendió el aceite retirado?
La empresa informó ventas en Montgomery Store & Infusion Kitchen, ubicada en 8210 Market Place Ln., Cincinnati, Ohio, y en Findlay Market, en 1801 Race St., también en Cincinnati.
Además, el producto se comercializó por internet directamente a través del sitio de Kofinas Olive Oil, lo que hace especialmente importante revisar compras realizadas online durante el período señalado.
La FDA no identifica en el anuncio una lista de supermercados nacionales ni afirma que el producto haya sido distribuido físicamente en todo Estados Unidos, por lo que sería incorrecto describir el retiro como nacional.
El retiro aparece en el listado oficial de alertas de la FDA dentro de las categorías de alimentos e ingredientes, junto con otros productos retirados recientemente del mercado estadounidense.
¿Qué hacer si tienes este aceite en casa?
La empresa indicó que los consumidores pueden comunicarse al 513-325-5502 o 513-981-1412 para realizar consultas relacionadas específicamente con este retiro.
También señaló que cualquier cliente que reporte una reacción relacionada con el aceite podrá recibir un reembolso completo, según el anuncio difundido por la FDA.
La advertencia adquiere mayor importancia para cualquier persona que presente síntomas después de consumirlo: la compañía recomienda buscar atención médica ante señales de una reacción alérgica o una posible enfermedad transmitida por alimentos.
Por ahora, la clave es identificar correctamente el producto antes de alarmarse: el retiro afecta al aceite de oliva extra virgen mediterráneo infusionado con ajo de Kofinas, no al aceite de oliva en general, apuntó ‘Yahoo Noticias‘, ‘Health‘ y la ‘FDA‘.