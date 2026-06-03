Conoce a los cinco candidatos que lideran la carrera por la Gobernación de California

Becerra lidera la contienda

Hilton sigue muy cerca

Cinco candidatos destacan ahora

La contienda para elegir al próximo gobernador de California comienza a perfilarse tras los primeros resultados de las elecciones primarias de 2026.

Con más del 35% de los votos contabilizados, cinco nombres destacan entre los candidatos que buscan suceder a Gavin Newsom, quien dejará el cargo al finalizar su mandato debido a los límites establecidos por la ley estatal.

Por qué es importante: California no solo es el estado más poblado de Estados Unidos, sino también una potencia económica global.

El próximo gobernador tendrá influencia en temas clave como inmigración, vivienda, seguridad, medio ambiente y desarrollo tecnológico.

Los resultados preliminares muestran al demócrata Xavier Becerra en primer lugar con 26.4% de los votos, seguido por el republicano Steve Hilton con 25.6%.

Más atrás aparecen el demócrata Tom Steyer con 19.8%, el republicano Chad Bianco con 11.4% y la demócrata Katie Porter con 5.1%.

Xavier Becerra busca regresar a Sacramento tras ocupar altos cargos en Washington

Xavier Becerra es uno de los políticos más experimentados de la contienda. Nació en Sacramento y es hijo de inmigrantes mexicanos, una historia personal que suele destacar durante sus campañas.

Su carrera incluye más de dos décadas como representante de California en el Congreso de Estados Unidos, además de haber sido fiscal general del estado entre 2017 y 2021.

Más recientemente ocupó el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración del expresidente Joe Biden.

Becerra ha construido su candidatura alrededor de su experiencia en el gobierno estatal y federal, presentándose como un líder con conocimiento de las instituciones y de los desafíos que enfrenta California.