Conoce a los cinco candidatos que lideran la carrera por la Gobernación de California
Publicado el02/06/2026 a las 20:21
- Becerra lidera la contienda
- Hilton sigue muy cerca
- Cinco candidatos destacan ahora
La contienda para elegir al próximo gobernador de California comienza a perfilarse tras los primeros resultados de las elecciones primarias de 2026.
Con más del 35% de los votos contabilizados, cinco nombres destacan entre los candidatos que buscan suceder a Gavin Newsom, quien dejará el cargo al finalizar su mandato debido a los límites establecidos por la ley estatal.
Por qué es importante: California no solo es el estado más poblado de Estados Unidos, sino también una potencia económica global.
El próximo gobernador tendrá influencia en temas clave como inmigración, vivienda, seguridad, medio ambiente y desarrollo tecnológico.
Los resultados preliminares muestran al demócrata Xavier Becerra en primer lugar con 26.4% de los votos, seguido por el republicano Steve Hilton con 25.6%.
Más atrás aparecen el demócrata Tom Steyer con 19.8%, el republicano Chad Bianco con 11.4% y la demócrata Katie Porter con 5.1%.
Xavier Becerra busca regresar a Sacramento tras ocupar altos cargos en Washington
Xavier Becerra es uno de los políticos más experimentados de la contienda. Nació en Sacramento y es hijo de inmigrantes mexicanos, una historia personal que suele destacar durante sus campañas.
Su carrera incluye más de dos décadas como representante de California en el Congreso de Estados Unidos, además de haber sido fiscal general del estado entre 2017 y 2021.
Más recientemente ocupó el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración del expresidente Joe Biden.
Becerra ha construido su candidatura alrededor de su experiencia en el gobierno estatal y federal, presentándose como un líder con conocimiento de las instituciones y de los desafíos que enfrenta California.
Steve Hilton pasó de asesor británico a una de las voces conservadoras más conocidas
Steve Hilton representa una de las apuestas republicanas más visibles en la elección.
Nacido en Reino Unido, trabajó como director de estrategia del entonces primer ministro David Cameron antes de mudarse a Estados Unidos.
Con el tiempo se convirtió en comentarista político y conductor del programa «The Next Revolution» de Fox News.
Hilton también es conocido por su cercanía política con el presidente Donald Trump y por promover una filosofía que denomina «populismo positivo».
Su campaña busca atraer tanto a votantes conservadores tradicionales como a independientes inconformes con el rumbo político del estado.
Tom Steyer intenta transformar su activismo climático en una victoria electoral
Tom Steyer llega a la contienda con una combinación poco común de experiencia empresarial, activismo político y recursos económicos.
Fundó el fondo de inversión Farallon Capital y acumuló una fortuna que Forbes estimó en 2,400 millones de dólares en 2026.
Tras dejar el mundo financiero, se enfocó en impulsar iniciativas relacionadas con el combate al cambio climático.
También se convirtió en uno de los principales donantes del Partido Demócrata y participó activamente en campañas políticas nacionales.
En 2020 intentó obtener la nominación presidencial demócrata, aunque abandonó la carrera antes del Supermartes.
Ahora busca convencer a los votantes californianos de que su experiencia empresarial puede ayudar a enfrentar los retos económicos y ambientales del estado.
Chad Bianco apuesta por la seguridad como eje central de su campaña
Chad Bianco es actualmente sheriff del condado de Riverside y uno de los candidatos más identificados con el tema de la seguridad pública.
Fue elegido sheriff por primera vez en 2018 y reelegido en 2022.
Durante su gestión ha ganado reconocimiento entre sectores conservadores, aunque también ha enfrentado críticas y controversias relacionadas con la administración de las cárceles del condado.
Durante la pandemia de COVID-19 se opuso a varias medidas sanitarias impulsadas por el estado, una postura que fortaleció su imagen entre votantes conservadores.
Su campaña se centra principalmente en temas de orden público, aplicación de la ley y combate al crimen.
Katie Porter busca convertir su popularidad nacional en apoyo estatal
Katie Porter es probablemente una de las figuras más reconocidas entre los votantes demócratas progresistas.
Abogada de formación y graduada de Yale y Harvard, llegó al Congreso en 2019 tras una histórica victoria en el condado de Orange.
Durante su paso por Washington ganó notoriedad por sus intensos interrogatorios durante audiencias legislativas.
Su uso de pizarras y ayudas visuales para explicar asuntos financieros y económicos la convirtió en una figura viral en redes sociales y medios nacionales.
Después de perder la carrera por el Senado en 2024, Porter busca relanzar su carrera política con una candidatura a la gubernatura enfocada en transparencia, protección del consumidor y rendición de cuentas.
La batalla de los candidatos por suceder a Gavin Newsom apenas comienza
Aunque los resultados preliminares muestran una ventaja para Xavier Becerra y Steve Hilton, millones de votos siguen pendientes de contabilizarse.
Bajo el sistema electoral de California, los dos candidatos con más votos avanzarán a la elección general de noviembre sin importar su partido político.
Por ahora, estos cinco aspirantes se mantienen como las figuras más relevantes de una contienda que definirá quién gobernará uno de los estados más influyentes de Estados Unidos durante los próximos años.
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FUENTE: NBC News / Telemundo