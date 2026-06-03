Trump apuesta por De la Espriella en la recta final de las elecciones colombianas

Trump respalda a De la Espriella

Habrá segunda vuelta presidencial

Encuesta lo favorece

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tras su victoria en la primera vuelta electoral y de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

Por qué importa: El apoyo público del mandatario estadounidense llega en un momento clave de la campaña presidencial colombiana, mientras los candidatos se preparan para disputar el balotaje y continúan los debates sobre el proceso electoral.

Trump ofrece su respaldo al candidato colombiano



Segun EFE, a través de una publicación en Truth Social, Trump felicitó a De la Espriella por los resultados obtenidos en la primera vuelta.

El mandatario estadounidense describió al candidato colombiano como un líder inteligente, fuerte y decidido.

Asimismo, aseguró que De la Espriella lucha por su país y sostuvo que una eventual llegada a la Presidencia impulsaría distintos objetivos para Colombia.

Entre ellos mencionó el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

También señaló que permitiría restablecer lo que definió como la ley y el orden.

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Trump afirmó además que la segunda vuelta tendrá relevancia tanto para el futuro de Colombia como para la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

Según su mensaje, De la Espriella competirá contra un candidato al que calificó como parte de la izquierda radical.

El presidente estadounidense manifestó que era un honor otorgarle su respaldo.

Asimismo, destacó tanto sus logros profesionales como su apoyo político al propio Trump.

El mandatario concluyó asegurando que el aspirante colombiano no decepcionará al pueblo de su país.