Trump apuesta por De la Espriella en la recta final de las elecciones colombianas
Publicado el02/06/2026 a las 17:51
- Trump respalda a De la Espriella
- Habrá segunda vuelta presidencial
- Encuesta lo favorece
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tras su victoria en la primera vuelta electoral y de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.
Por qué importa: El apoyo público del mandatario estadounidense llega en un momento clave de la campaña presidencial colombiana, mientras los candidatos se preparan para disputar el balotaje y continúan los debates sobre el proceso electoral.
Trump ofrece su respaldo al candidato colombiano
Segun EFE, a través de una publicación en Truth Social, Trump felicitó a De la Espriella por los resultados obtenidos en la primera vuelta.
El mandatario estadounidense describió al candidato colombiano como un líder inteligente, fuerte y decidido.
Asimismo, aseguró que De la Espriella lucha por su país y sostuvo que una eventual llegada a la Presidencia impulsaría distintos objetivos para Colombia.
Entre ellos mencionó el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico.
También señaló que permitiría restablecer lo que definió como la ley y el orden.
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Trump afirmó además que la segunda vuelta tendrá relevancia tanto para el futuro de Colombia como para la relación bilateral entre Bogotá y Washington.
Según su mensaje, De la Espriella competirá contra un candidato al que calificó como parte de la izquierda radical.
El presidente estadounidense manifestó que era un honor otorgarle su respaldo.
Asimismo, destacó tanto sus logros profesionales como su apoyo político al propio Trump.
El mandatario concluyó asegurando que el aspirante colombiano no decepcionará al pueblo de su país.
Resultados oficiales confirman el paso al balotaje
La felicitación se produjo horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia ratificara el avance del escrutinio de la primera vuelta presidencial.
Según la información oficial, el 99,94 % de los resultados preliminares ya habían sido contabilizados.
Los datos ubicaron a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado.
En segundo lugar quedó Iván Cepeda.
Ambos disputarán la Presidencia en la segunda vuelta programada para el 21 de junio.
En paralelo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó cualquier manipulación de los resultados.
La misión aseguró que tanto el conteo preliminar como el escrutinio se desarrollaron de forma ordenada, transparente y fluida.
El jefe de la misión, Esteban González Pons, explicó que el software utilizado para el conteo preliminar fue sometido a una auditoría independiente.
Además, indicó que los partidos que solicitaron dicha revisión recibieron las conclusiones antes de la jornada electoral.
Estas afirmaciones contrastan con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró contar con bases comprobadas sobre un posible fraude y afirmó que entregará esa información a las autoridades competentes.
Encuesta ubica a De la Espriella al frente
Una encuesta realizada por la firma AtlasIntel y publicada por la revista Semana situó a De la Espriella al frente de la intención de voto para la segunda vuelta.
El estudio le atribuye un respaldo del 50,3 %.
Por su parte, Iván Cepeda registra una intención de voto del 42,6 %.
La diferencia entre ambos candidatos alcanza los 7,7 puntos porcentuales.
En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74 % de los sufragios.
Cepeda recibió 9,6 millones de votos, correspondientes al 40,90 %.
La encuesta también señala que el voto en blanco representa el 3,7 % de las preferencias.
Además, el 2,9 % de los encuestados manifestó que todavía no sabe por cuál candidato votará.
El sondeo fue realizado entre el 1 y el 2 de junio con 2.030 personas consultadas en distintas regiones del país.
Según la publicación, el margen de error es del 2 %.
La encuesta también incluyó una medición sobre el rechazo a los candidatos.
En ese apartado, Cepeda registró un nivel de rechazo del 56,6 %, mientras que De la Espriella obtuvo un 40,3 %.