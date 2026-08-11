México espera solicitud de Colombia, pero ya tiene listo operativo con 255 militares para ayudar
Publicado el11/08/2026 a las 17:01
México tiene listo un operativo para apoyar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4, aunque todavía espera que el Gobierno colombiano solicite formalmente la ayuda.
Por qué importa: El despliegue contempla 255 militares y toneladas de medicamentos, alimentos y equipo especializado que podrían movilizarse cuando Colombia dé autorización.
Sheinbaum dice que ayuda de México a Colombia ya está lista
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el operativo mexicano está preparado, pero aclaró que el envío aún no puede realizarse.
“Estamos esperando por parte del gobierno de Colombia, está preparado el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo desde Palacio Nacional.
Sheinbaum explicó que el siguiente paso depende de la petición de las autoridades colombianas.
La condición: Colombia debe realizar una solicitud formal para que México pueda movilizar el personal y los recursos preparados.
“Estamos esperando… estamos esperando la, digamos, solicitud formal del gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan, poder ir a ayudar”, añadió.
El operativo incluye 255 militares y especialistas en rescate
El operativo de ayuda de México para Colombia está listo y a la espera de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella haga la solicitud formal
La Secretaría de la Defensa mexicana ha hecho un agrupamiento para el sismo similar al que enviaron a Venezuela para la búsqueda y… pic.twitter.com/XkR4jKbTPZ
— EL PAÍS México (@elpaismexico) August 11, 2026
Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que fue activado el agrupamiento denominado “Cali”.
El grupo tendría una operación similar a la desplegada anteriormente para apoyar a Venezuela y está integrado por 255 militares.
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Entre ellos se encuentran especialistas en búsqueda y rescate, personal de sanidad, médicos y binomios canófilos, equipos formados por un militar y un perro entrenado.
En números: México tiene preparadas más de cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo para búsqueda y rescate.
El operativo también incluye los recursos necesarios para que el personal mexicano pueda utilizar teléfonos satelitales durante las labores de emergencia.
México tiene listas más de 8,700 despensas
La ayuda humanitaria preparada incluye ocho mil 738 despensas que se encuentran listas para embarcarse si Colombia solicita oficialmente el apoyo mexicano.
El plan contempla trasladar al personal y parte de los recursos mediante dos aviones Boeing.
La ayuda humanitaria sería transportada en un Hércules C-130 y un avión Sparta con destino al Aeropuerto Internacional de Cali, Colombia.
El despliegue: Personal militar, médicos, medicamentos, alimentos y herramientas podrían movilizarse como parte de la operación preparada por Defensa.
El objetivo sería apoyar las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria después del terremoto.
La solicitud de Colombia determinará cuándo saldrá la ayuda
Por ahora, México no ha anunciado una fecha para el despliegue porque esa decisión depende de que Colombia active formalmente la solicitud de asistencia.
Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal está preparado para actuar en cuanto reciba esa petición.
Qué sigue: Si Colombia solicita formalmente el apoyo, México podrá comenzar el traslado del personal y la ayuda que ya tiene preparados.
Así, el operativo permanece listo mientras las autoridades mexicanas esperan la decisión del Gobierno colombiano sobre la asistencia ofrecida.