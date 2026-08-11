México espera solicitud de Colombia, pero ya tiene listo operativo con 255 militares para ayudar

México tiene listo un operativo para apoyar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4, aunque todavía espera que el Gobierno colombiano solicite formalmente la ayuda.

Por qué importa: El despliegue contempla 255 militares y toneladas de medicamentos, alimentos y equipo especializado que podrían movilizarse cuando Colombia dé autorización.

Sheinbaum dice que ayuda de México a Colombia ya está lista

Ver este video en su propia página →

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el operativo mexicano está preparado, pero aclaró que el envío aún no puede realizarse.

“Estamos esperando por parte del gobierno de Colombia, está preparado el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo desde Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que el siguiente paso depende de la petición de las autoridades colombianas.

La condición: Colombia debe realizar una solicitud formal para que México pueda movilizar el personal y los recursos preparados.

“Estamos esperando… estamos esperando la, digamos, solicitud formal del gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan, poder ir a ayudar”, añadió.