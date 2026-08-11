Terremoto en Colombia deja una emergencia crítica: así puedes ayudar a los afectados

Cómo ayudar por el terremoto en Colombia

Más de 1,500 viviendas afectadas

Donaciones apoyan a damnificados

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el lunes dejó al menos 213 personas muertas y más de 1,500 viviendas dañadas o destruidas, según un recuento de CNN.

El epicentro se ubicó en el departamento de Chocó, en el noroccidente colombiano, pero la fuerza del movimiento alcanzó Bogotá, situada aproximadamente a 240 kilómetros de distancia.

Las autoridades han declarado el estado de desastre nacional mientras los equipos de emergencia trabajan para localizar y ayudar a personas atrapadas entre los escombros.

La emergencia también ha movilizado a organizaciones benéficas que comenzaron a prestar asistencia sobre el terreno y recibir aportes destinados a las comunidades afectadas.

Cómo ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

Por qué importa: La destrucción de más de 1,500 viviendas deja a numerosas familias ante necesidades inmediatas mientras continúan las operaciones de emergencia en las zonas golpeadas.

Las personas que viven en Estados Unidos o en otros países y buscan colaborar pueden realizar donaciones mediante la campaña difundida por Impact Your World para apoyar a las víctimas.

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El dato: El balance preliminar citado por CNN registra al menos 213 fallecidos tras el terremoto, una cifra que refleja la dimensión de una emergencia que continúa desarrollándose.

Impact Your World informó que seguirá observando la respuesta humanitaria y agregará nuevas organizaciones verificadas conforme comiencen a trabajar directamente en las áreas afectadas.