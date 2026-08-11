Terremoto en Colombia deja una emergencia crítica: así puedes ayudar a los afectados
Publicado el11/08/2026 a las 12:32
- Cómo ayudar por el terremoto en Colombia
- Más de 1,500 viviendas afectadas
- Donaciones apoyan a damnificados
El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el lunes dejó al menos 213 personas muertas y más de 1,500 viviendas dañadas o destruidas, según un recuento de CNN.
El epicentro se ubicó en el departamento de Chocó, en el noroccidente colombiano, pero la fuerza del movimiento alcanzó Bogotá, situada aproximadamente a 240 kilómetros de distancia.
Las autoridades han declarado el estado de desastre nacional mientras los equipos de emergencia trabajan para localizar y ayudar a personas atrapadas entre los escombros.
La emergencia también ha movilizado a organizaciones benéficas que comenzaron a prestar asistencia sobre el terreno y recibir aportes destinados a las comunidades afectadas.
Cómo ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia
- Por qué importa: La destrucción de más de 1,500 viviendas deja a numerosas familias ante necesidades inmediatas mientras continúan las operaciones de emergencia en las zonas golpeadas.
Las personas que viven en Estados Unidos o en otros países y buscan colaborar pueden realizar donaciones mediante la campaña difundida por Impact Your World para apoyar a las víctimas.
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- El dato: El balance preliminar citado por CNN registra al menos 213 fallecidos tras el terremoto, una cifra que refleja la dimensión de una emergencia que continúa desarrollándose.
Impact Your World informó que seguirá observando la respuesta humanitaria y agregará nuevas organizaciones verificadas conforme comiencen a trabajar directamente en las áreas afectadas.
Chocó concentra el impacto del terremoto de magnitud 7.4
El epicentro estuvo localizado en Chocó, aunque la intensidad del movimiento permitió que el terremoto se sintiera con fuerza incluso en Bogotá, ampliando considerablemente el alcance del episodio.
De acuerdo con la información disponible, las autoridades consideran que se trata del terremoto más fuerte registrado en Colombia durante la última década.
- El proceso: Tras la declaración de desastre nacional, los esfuerzos se concentran en las operaciones de emergencia y en auxiliar a quienes podrían permanecer atrapados bajo estructuras destruidas.
Al mismo tiempo, organizaciones de ayuda comienzan a movilizar recursos hacia los damnificados, mientras se evalúa la magnitud total de los daños ocasionados por el terremoto.
Donaciones: qué revisar antes de enviar ayuda
- Qué pueden hacer: Quienes deseen contribuir desde Estados Unidos pueden utilizar el formulario de donaciones de Impact Your World, que dirige los aportes hacia organizaciones que atienden la emergencia.
También es recomendable verificar que cualquier campaña utilizada para donar esté vinculada con organizaciones identificables antes de proporcionar dinero o información financiera.
La lista de organizaciones disponibles podría ampliarse conforme nuevos grupos verificados desplieguen operaciones de asistencia en las comunidades afectadas por el terremoto.
Con las tareas de rescate todavía en marcha, las necesidades pueden cambiar rápidamente, por lo que seguir las actualizaciones sobre organizaciones verificadas será clave para quienes quieran apoyar desde fuera de Colombia, señaló ‘CNN‘.