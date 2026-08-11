Alerta en Riviera Maya da un giro: México descarta parásito en 16 hoteles
Publicado el11/08/2026 a las 15:30
- Cyclospora en Riviera Maya
- Analizaron 43 muestras
- Cofepris revisó 16 hoteles
México descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, después de una alerta sanitaria emitida en Reino Unido por casos entre viajeros.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó la revisión junto con la Dirección General de Epidemiología ante el aumento de infecciones reportado por autoridades británicas.
- Por qué importa: La investigación involucra uno de los principales destinos turísticos de México y ocurre mientras Reino Unido continúa estudiando casos entre personas que viajaron recientemente al país.
Aunque los resultados mexicanos fueron negativos en los establecimientos inspeccionados, la investigación británica continúa y Cofepris mantiene las acciones de vigilancia para detectar posibles riesgos.
Cofepris analiza alimentos y agua de hoteles en Riviera Maya
- El dato: Las autoridades mexicanas recolectaron 43 muestras en los 16 hoteles revisados: 32 correspondieron a verduras y frutas disponibles en barras de alimentos y otras 11 fueron de agua para uso humano.
Los análisis incluyeron pruebas microbiológicas, fisicoquímicas y moleculares mediante PCR en tiempo real, realizadas en el laboratorio de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).
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- El proceso: Cofepris utilizó como referencia el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual para determinar si existían rastros del parásito o señales de contaminación en los productos seleccionados.
Todos los productos examinados resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis y tampoco presentaron indicadores de contaminación, según informó la autoridad sanitaria mexicana.
Reino Unido reporta 67 casos de ciclosporiasis entre viajeros
La revisión comenzó después de que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) notificara el 30 de julio un incremento de infecciones entre personas que habían regresado de México.
Entre el 30 de abril y el 15 de julio se contabilizaron 67 casos de ciclosporiasis: 30 fueron registrados en Inglaterra, 27 en Escocia y otros 10 en Gales.
De los 51 pacientes para quienes existía información sobre sus viajes, 48 habían visitado México, un dato que llevó a las autoridades británicas a investigar los posibles lugares de exposición.
- La diferencia: Cofepris no encontró el parásito en las muestras específicas que analizó, mientras la UKHSA continúa investigando infecciones entre viajeros alojados en diferentes hoteles de Riviera Maya y Cancún.
Qué deben saber los viajeros
Los pacientes investigados habían consumido alimentos y bebidas en diferentes complejos turísticos, incluidos establecimientos con paquetes todo incluido, por lo que no se ha señalado un único hotel como origen de los casos.
Cyclospora puede transmitirse mediante agua o alimentos contaminados y provocar ciclosporiasis, cuyos síntomas pueden incluir diarrea acuosa frecuente, cólicos abdominales, náuseas, pérdida del apetito y pérdida de peso, señaló ‘EFE’ y ‘Proceso‘.
- Qué pueden hacer: La UKHSA recomienda mantener especial cuidado con la higiene de los alimentos y el agua, mientras Cofepris continuará vigilando la cadena alimentaria para prevenir nuevos riesgos.
- El límite: Los resultados negativos corresponden a las 43 muestras tomadas en los 16 hoteles inspeccionados y no cierran la investigación sobre los casos reportados en Reino Unido, cuyo posible origen continúa bajo análisis