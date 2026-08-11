Alerta en Riviera Maya da un giro: México descarta parásito en 16 hoteles

Cyclospora en Riviera Maya

Analizaron 43 muestras

Cofepris revisó 16 hoteles

México descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, después de una alerta sanitaria emitida en Reino Unido por casos entre viajeros.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó la revisión junto con la Dirección General de Epidemiología ante el aumento de infecciones reportado por autoridades británicas.

Por qué importa: La investigación involucra uno de los principales destinos turísticos de México y ocurre mientras Reino Unido continúa estudiando casos entre personas que viajaron recientemente al país.

Aunque los resultados mexicanos fueron negativos en los establecimientos inspeccionados, la investigación británica continúa y Cofepris mantiene las acciones de vigilancia para detectar posibles riesgos.

Cofepris analiza alimentos y agua de hoteles en Riviera Maya

El dato: Las autoridades mexicanas recolectaron 43 muestras en los 16 hoteles revisados: 32 correspondieron a verduras y frutas disponibles en barras de alimentos y otras 11 fueron de agua para uso humano.

Los análisis incluyeron pruebas microbiológicas, fisicoquímicas y moleculares mediante PCR en tiempo real, realizadas en el laboratorio de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).

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El proceso: Cofepris utilizó como referencia el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual para determinar si existían rastros del parásito o señales de contaminación en los productos seleccionados.

Todos los productos examinados resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis y tampoco presentaron indicadores de contaminación, según informó la autoridad sanitaria mexicana.