Terremoto de magnitud 6,7 estremece Perú hoy
Publicado el20/08/2026 a las 10:12
Un fuerte terremoto sacudió este jueves el sur de Perú y se sintió incluso en Lima, provocando evacuaciones preventivas mientras las autoridades activaban protocolos de emergencia.
- El movimiento tuvo su epicentro en Ayacucho y fue percibido en varias regiones del país. Autoridades evaluaban posibles daños tras el fuerte sismo.
Por qué importa: Las primeras evaluaciones no reportaban víctimas ni daños graves y la Marina de Guerra del Perú descartó una amenaza de tsunami.
USGS reportó una magnitud de 6,7
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el terremoto con una magnitud de 6,7 y una profundidad aproximada de 66,7 kilómetros.
Según Telemundo, el epicentro se ubicó a unas 20 millas al noroeste de Upahuacho, en el departamento de Ayacucho.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), sin embargo, informó una magnitud de 7,2, por lo que las mediciones iniciales varían según la institución.
Dónde se sintió: Además de Ayacucho, el movimiento fue percibido en Lima, Ica y Arequipa.
ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia.
Al ser un sismo con… pic.twitter.com/uFWYS4gy5i
— N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026
Autoridades revisan posibles daños
Luis Vasquez, jefe de Defensa Civil, dijo a RPP que “al momento no se reporta ningún tipo de daño”.
Yony Reyes, alcalde de la provincia de Parinacochas, también indicó que inicialmente no tenían reportes de afectaciones en la capital provincial.
El balance: Las autoridades continuaban evaluando las zonas donde el terremoto fue sentido con mayor intensidad.
Instituciones activaron protocolos de seguridad
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que el personal de su sede central evacuó ordenadamente hacia zonas seguras externas tras percibirse el terremoto en Lima.
- La institución pidió mantener la calma, identificar rutas de evacuación y tener preparada una mochila de emergencia.
Perú registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad tectónica.
Qué sigue: Las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar si existen afectaciones adicionales tras el fuerte movimiento.