Terremoto de magnitud 6,7 estremece Perú hoy

Un fuerte terremoto sacudió este jueves el sur de Perú y se sintió incluso en Lima, provocando evacuaciones preventivas mientras las autoridades activaban protocolos de emergencia.

El movimiento tuvo su epicentro en Ayacucho y fue percibido en varias regiones del país. Autoridades evaluaban posibles daños tras el fuerte sismo.

Por qué importa: Las primeras evaluaciones no reportaban víctimas ni daños graves y la Marina de Guerra del Perú descartó una amenaza de tsunami.

USGS reportó una magnitud de 6,7

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el terremoto con una magnitud de 6,7 y una profundidad aproximada de 66,7 kilómetros.

Según Telemundo, el epicentro se ubicó a unas 20 millas al noroeste de Upahuacho, en el departamento de Ayacucho.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), sin embargo, informó una magnitud de 7,2, por lo que las mediciones iniciales varían según la institución.

Dónde se sintió: Además de Ayacucho, el movimiento fue percibido en Lima, Ica y Arequipa.