FBI registra la casa de Eric Swalwell en medio de investigación por acusaciones de agresión sexual

FBI registra su vivienda

Confiscan dispositivos electrónicos

Investigación federal continúa

Agentes del FBI registraron la casa del excongresista demócrata Eric Swalwell y confiscaron varios dispositivos electrónicos durante el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco, California, según informó CNN este jueves.

La actuación de las autoridades se produce meses después de que Swalwell renunciara a su puesto como representante de California en la Cámara Baja de Estados Unidos, en medio de acusaciones de agresión sexual y conducta indebida.

Por qué es importante: El registro forma parte de una investigación federal en la que el FBI ya ha hablado con dos mujeres que denunciaron públicamente al exlegislador, de acuerdo con la información divulgada por CNN.

El FBI registra la vivienda de Swalwell y confisca dispositivos electrónicos

Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) April 11, 2026

El registro de la vivienda representa un nuevo episodio en el caso que rodea al político demócrata, cuya carrera sufrió un fuerte giro después de que salieran a la luz las acusaciones en su contra.

Según CNN, además de registrar la casa del excongresista, agentes federales confiscaron varios dispositivos electrónicos el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco.

La cadena indicó que estas actuaciones forman parte de una investigación federal, aunque la información proporcionada no ofrece más detalles sobre el contenido de los dispositivos confiscados ni sobre los próximos pasos de las autoridades.

Dentro de esa investigación, el FBI ha hablado con dos de las mujeres que denunciaron públicamente a Swalwell.