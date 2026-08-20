FBI registra la casa de Eric Swalwell en medio de investigación por acusaciones de agresión sexual
Publicado el20/08/2026 a las 09:01
- FBI registra su vivienda
- Confiscan dispositivos electrónicos
- Investigación federal continúa
Agentes del FBI registraron la casa del excongresista demócrata Eric Swalwell y confiscaron varios dispositivos electrónicos durante el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco, California, según informó CNN este jueves.
La actuación de las autoridades se produce meses después de que Swalwell renunciara a su puesto como representante de California en la Cámara Baja de Estados Unidos, en medio de acusaciones de agresión sexual y conducta indebida.
Por qué es importante: El registro forma parte de una investigación federal en la que el FBI ya ha hablado con dos mujeres que denunciaron públicamente al exlegislador, de acuerdo con la información divulgada por CNN.
El FBI registra la vivienda de Swalwell y confisca dispositivos electrónicos
Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U
— Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) April 11, 2026
El registro de la vivienda representa un nuevo episodio en el caso que rodea al político demócrata, cuya carrera sufrió un fuerte giro después de que salieran a la luz las acusaciones en su contra.
Según CNN, además de registrar la casa del excongresista, agentes federales confiscaron varios dispositivos electrónicos el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco.
La cadena indicó que estas actuaciones forman parte de una investigación federal, aunque la información proporcionada no ofrece más detalles sobre el contenido de los dispositivos confiscados ni sobre los próximos pasos de las autoridades.
Dentro de esa investigación, el FBI ha hablado con dos de las mujeres que denunciaron públicamente a Swalwell.
Las acusaciones provocaron la salida de Swalwell del Congreso
Swalwell dimitió en abril de su puesto como representante de California en la Cámara Baja estadounidense después de enfrentar denuncias de agresión sexual y conducta indebida.
Las acusaciones también terminaron afectando sus aspiraciones políticas en California, ya que el exlegislador renunció a su intención de competir por la Gobernación del estado.
Swalwell, de 45 años, había permanecido en el Congreso desde 2013 y era considerado el favorito en las encuestas demócratas para ganar la Gobernación de California en las elecciones previstas para noviembre.
Su situación política comenzó a deteriorarse cuando CNN y el diario San Francisco Chronicle sacaron a la luz acusaciones realizadas por varias mujeres.
Swalwell negó la acusación y reconoció “errores de juicio”
Después de anunciar su decisión de abandonar el Congreso, Eric Swalwell publicó un comunicado en su cuenta de X en el que negó las acusaciones más graves formuladas en su contra.
Al mismo tiempo, el político reconoció haber cometido errores y pidió disculpas a las personas que pudieron verse afectadas por sus decisiones.
«Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí», declaró entonces el excongresista.
La declaración mostró las dos líneas de su respuesta pública: por una parte, rechazó la acusación que calificó como falsa y, por otra, reconoció responsabilidad por otros errores cometidos en el pasado.
Una exasistente acusa al excongresista de dos agresiones sexuales
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Entre las acusaciones que enfrenta Swalwell está la presentada por una exasistente, quien asegura que el entonces congresista la agredió sexualmente en dos ocasiones después de una noche de copas.
La denuncia no es la única relacionada con el comportamiento del político, según los testimonios publicados por CNN.
Otras tres mujeres dijeron a la cadena que sufrieron conductas sexuales inapropiadas por parte de Eric Swalwell.
Entre esas conductas mencionaron el supuesto envío de fotografías de desnudos y mensajes explícitos del congresista sin que ellas se los hubieran solicitado.
El registro realizado por agentes del FBI y la confiscación de dispositivos electrónicos colocan ahora nuevamente el caso en el centro de la atención, mientras continúa la investigación federal sobre las acusaciones que provocaron la salida de Swalwell del Congreso y terminaron con sus aspiraciones a la Gobernación de California.
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FUENTE: EFE / CNN