Esposa de Hegseth está en reuniones, viajes y decisiones: ¿por qué?

Jennifer Hegseth no tiene un cargo oficial en el Pentágono, pero reportes describen su participación en entrevistas de personal, reuniones y asuntos relacionados con la prensa.

La esposa acompañaría constantemente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en parte porque él confía en ella para mantenerse enfocado y alejado del alcohol, según una fuente citada por The New York Times.

Sin embargo, el reporte pone el foco en algo más amplio: el nivel de acceso e influencia que tendría dentro del Pentágono sin ocupar un puesto oficial.

Por qué es importante: Su presencia ha alcanzado reuniones de alto nivel, entrevistas de candidatos y comunicaciones relacionadas con operaciones militares, aunque no existe evidencia de que tenga autoridad para tomar decisiones oficiales.

Jennifer Hegseth participa en entrevistas y reuniones

The New York Times entrevistó a 20 funcionarios actuales y anteriores de la administración y personas cercanas a Jennifer para reconstruir su papel.

Según el reporte, prepara a Hegseth para apariciones públicas, participa en reuniones con periodistas, entrevista a posibles empleados y ayuda a desarrollar ideas para videos del Departamento de Defensa.

John Ullyot, exportavoz del Pentágono, relató que Jennifer lo entrevistó durante unos 40 minutos con preguntas “inesperadamente detalladas y duras”.