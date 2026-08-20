Esposa de Hegseth está en reuniones, viajes y decisiones: ¿por qué?
Publicado el20/08/2026 a las 07:03
Jennifer Hegseth no tiene un cargo oficial en el Pentágono, pero reportes describen su participación en entrevistas de personal, reuniones y asuntos relacionados con la prensa.
La esposa acompañaría constantemente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en parte porque él confía en ella para mantenerse enfocado y alejado del alcohol, según una fuente citada por The New York Times.
Sin embargo, el reporte pone el foco en algo más amplio: el nivel de acceso e influencia que tendría dentro del Pentágono sin ocupar un puesto oficial.
Por qué es importante: Su presencia ha alcanzado reuniones de alto nivel, entrevistas de candidatos y comunicaciones relacionadas con operaciones militares, aunque no existe evidencia de que tenga autoridad para tomar decisiones oficiales.
Jennifer Hegseth participa en entrevistas y reuniones
The New York Times entrevistó a 20 funcionarios actuales y anteriores de la administración y personas cercanas a Jennifer para reconstruir su papel.
Según el reporte, prepara a Hegseth para apariciones públicas, participa en reuniones con periodistas, entrevista a posibles empleados y ayuda a desarrollar ideas para videos del Departamento de Defensa.
John Ullyot, exportavoz del Pentágono, relató que Jennifer lo entrevistó durante unos 40 minutos con preguntas “inesperadamente detalladas y duras”.
- La respuesta: Joel Valdez, secretario de prensa interino del Pentágono, cuestionó duramente a Ullyot y lo acusó de atacar al secretario después de dejar su puesto.
Su influencia habría alcanzado la política hacia la prensa
Según el Times, Jennifer también habría impulsado una postura más restrictiva contra periodistas que consideraba responsables de historias negativas sobre su esposo.
El asunto tiene un antecedente concreto. En 2025, el Pentágono exigió nuevas condiciones para que periodistas conservaran sus credenciales.
Grandes organizaciones rechazaron las reglas y sus corresponsales entregaron los pases.
Tras una orden judicial que anuló disposiciones clave, el Pentágono introdujo restricciones revisadas, reportó Reuters.
Entre ellas estaba exigir que periodistas fueran escoltados por funcionarios dentro del edificio.
- Otro cambio: El Pentágono cerró el histórico “Correspondents’ Corridor” y anunció planes para crear otro espacio de trabajo fuera del edificio.
Los reportes no establecen que Jennifer tuviera autoridad para aprobar esas políticas.
Signal y una reunión con británicos aumentaron las preguntas
Jennifer también estuvo incluida en un grupo de Signal creado por Hegseth en el que el secretario compartió información relacionada con ataques estadounidenses en Yemen, según reportes publicados en 2025.
- La diferencia: Este era distinto del chat al que fue agregado accidentalmente Jeffrey Goldberg, periodista de The Atlantic.
The New York Times también reportó que Jennifer asistió a una reunión sensible entre Hegseth y funcionarios británicos después de que Estados Unidos suspendiera brevemente el intercambio de inteligencia con Ucrania.
Según un funcionario de la administración Trump citado por el Times, los británicos hablaron en términos generales porque su presencia los hizo sentir incómodos.
El Pentágono niega que escuchara información clasificada
El senador demócrata Chris Coons cuestionó públicamente el acceso de Jennifer y calificó la situación como algo que “no es normal”.
Pero el Pentágono ha rechazado que ella participara en conversaciones clasificadas.
El portavoz Sean Parnell dijo al Times que Jennifer no estuvo presente cuando se discutió información de ese nivel.
El límite: Los reportes describen acceso e influencia alrededor del secretario de Defensa, pero no demuestran que Jennifer tenga autoridad gubernamental formal.
Parnell también la describió como una “líder destacada por derecho propio” y aseguró que el Departamento de Defensa planea involucrarla aún más.
La controversia, por tanto, se centra en hasta dónde puede llegar la influencia de alguien sin un puesto oficial dentro del Pentágono.
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FUENTE: The Daily Best / Independent