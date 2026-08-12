Ébola deja más de 2,000 muertos en el Congo: expertos aclaran el riesgo para Estados Unidos
Publicado el12/08/2026 a las 15:23
- Brote de ébola en Congo
- Muertes superan las 2,000
- Riesgo en EEUU sigue bajo
El brote de ébola en la República Democrática del Congo superó las 2,000 muertes y avanza a una velocidad sin precedentes, pero expertos señalan que el riesgo para la población general de Estados Unidos continúa siendo muy bajo.
Los datos gubernamentales reportan 4,381 casos confirmados y 2,011 fallecimientos, mientras la emergencia ya alcanza cinco provincias orientales cercanas a Uganda, Ruanda y Sudán del Sur.
- Por qué importa: La rapidez del brote preocupa a especialistas internacionales, especialmente porque el virus Bundibugyo involucrado en esta emergencia no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados.
- El dato: La tasa de letalidad reportada alcanza 45.9%, por encima del 39.6% registrado durante la epidemia de África Occidental de 2014-2016, que dejó más de 11,000 fallecidos.
Brote de ébola en Congo alcanza una velocidad sin precedentes
El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, aunque autoridades sanitarias determinaron posteriormente mediante secuenciación que había comenzado meses antes, durante febrero.
Las primeras 1,000 muertes tardaron alrededor de nueve semanas en acumularse, pero hicieron falta apenas unas tres semanas adicionales para que el número de fallecidos se duplicara.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
“En comparación con brotes anteriores, el ritmo al que se está propagando esto no tiene precedentes”, explicó David Wohl, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
El especialista describió la situación como “catastrófica” debido al crecimiento de los contagios y a las dificultades para observar una reducción significativa en la transmisión.
Conflicto y falta de atención complican la respuesta
- El proceso: El control depende especialmente de detectar rápidamente a los pacientes, aislarlos de manera segura, atenderlos y rastrear a las personas con quienes tuvieron contacto para cortar nuevas cadenas de transmisión.
Pero los conflictos armados, carreteras en malas condiciones, comunicaciones interrumpidas, huelgas relacionadas con problemas de pago y desplazamientos de población están dificultando esas acciones en el este del país.
La OMS señaló además que algunos de los primeros casos fueron confundidos con malaria y fiebre tifoidea, mientras las pruebas iniciales buscaban el tipo de ébola más común, retrasando la identificación de la emergencia.
“Identificar los casos con la suficiente antelación para prevenir la propagación puede ser imposible”, advirtió Paul Hunter, profesor de medicina de la Universidad de East Anglia, al describir las dificultades existentes en comunidades remotas.
¿El brote de ébola representa un peligro para EEUU?
Pese a la gravedad de la emergencia africana, especialistas consultados sostienen que un estadounidense promedio tiene actualmente una probabilidad muy baja de contraer ébola dentro de Estados Unidos.
“No creo que la persona promedio deba preocuparse por contraer esta enfermedad aquí en los Estados Unidos”, afirmó Wohl, quien recordó que el contagio requiere contacto cercano con fluidos corporales de una persona gravemente enferma o fallecida.
- Qué pueden hacer: Los estadounidenses pueden mantenerse informados mediante autoridades sanitarias, pero síntomas comunes como fiebre o dolor de cabeza por sí solos no significan que una persona tenga ébola.
Durante el enorme brote de África Occidental de 2014-2016 se diagnosticaron cuatro casos en Estados Unidos: dos fueron importados y dos correspondieron a enfermeras que atendieron a un paciente infectado en Dallas, según los CDC.
El virus Bundibugyo dificulta tratamientos y vacunas
- Puntos clave: La variante involucrada supone un desafío adicional porque es genéticamente diferente al virus de Zaire, contra el cual se desarrollaron tratamientos y vacunas utilizados durante emergencias anteriores.
Actualmente se realizan ensayos clínicos en la provincia de Ituri para buscar opciones contra Bundibugyo, mientras investigadores también evalúan nuevos tratamientos y posibles vacunas específicas.
- El límite: El crecimiento del brote en Congo no significa que exista una amenaza equivalente en Estados Unidos; las condiciones sanitarias, capacidad de aislamiento y acceso a atención médica son considerablemente diferentes.
Para los expertos, la prioridad inmediata sigue estando en Congo: mejorar la detección temprana, ampliar la atención sanitaria y movilizar recursos internacionales antes de que la emergencia continúe creciendo, según ‘CNN‘ y ‘Fox News‘.