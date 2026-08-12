Ébola deja más de 2,000 muertos en el Congo: expertos aclaran el riesgo para Estados Unidos

Brote de ébola en Congo

Muertes superan las 2,000

Riesgo en EEUU sigue bajo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo superó las 2,000 muertes y avanza a una velocidad sin precedentes, pero expertos señalan que el riesgo para la población general de Estados Unidos continúa siendo muy bajo.

Los datos gubernamentales reportan 4,381 casos confirmados y 2,011 fallecimientos, mientras la emergencia ya alcanza cinco provincias orientales cercanas a Uganda, Ruanda y Sudán del Sur.

Por qué importa: La rapidez del brote preocupa a especialistas internacionales, especialmente porque el virus Bundibugyo involucrado en esta emergencia no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados.

La rapidez del brote preocupa a especialistas internacionales, especialmente porque el virus Bundibugyo involucrado en esta emergencia no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados. El dato: La tasa de letalidad reportada alcanza 45.9%, por encima del 39.6% registrado durante la epidemia de África Occidental de 2014-2016, que dejó más de 11,000 fallecidos.

Brote de ébola en Congo alcanza una velocidad sin precedentes

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, aunque autoridades sanitarias determinaron posteriormente mediante secuenciación que había comenzado meses antes, durante febrero.

Las primeras 1,000 muertes tardaron alrededor de nueve semanas en acumularse, pero hicieron falta apenas unas tres semanas adicionales para que el número de fallecidos se duplicara.

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“En comparación con brotes anteriores, el ritmo al que se está propagando esto no tiene precedentes”, explicó David Wohl, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

El especialista describió la situación como “catastrófica” debido al crecimiento de los contagios y a las dificultades para observar una reducción significativa en la transmisión.