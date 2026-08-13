Sismo de 5,7 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua: ¿tiene relación con el terremoto de Colombia?
Publicado el13/08/2026 a las 09:15
- Sismo sacude tres países
- No reportan daños graves
- Colombia genera interrogantes
Un sismo de magnitud 5,7 sacudió El Salvador y fue percibido también en Honduras y Nicaragua, en una semana marcada por varios movimientos de tierra en América Latina y apenas dos días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 reportado en Colombia.
El movimiento no dejó víctimas ni daños de consideración, según los reportes disponibles, pero la cercanía entre los eventos abre una pregunta inevitable para muchos habitantes de la región:
¿El sismo de Centroamérica podría tener alguna relación con el reciente terremoto de Colombia?
Por qué es importante: La sucesión de temblores en diferentes países puede generar la impresión de que forman parte de un mismo fenómeno.
Sin embargo, con la información disponible hasta ahora no existe una confirmación de que el terremoto de Colombia y el sismo registrado frente a El Salvador estén directamente relacionados.
El sismo se sintió en tres países de Centroamérica
El movimiento ocurrió a las 18:30 hora local del miércoles 12 de agosto, con epicentro frente a las costas del océano Pacífico, en el departamento salvadoreño de Usulután.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 5,5 y situó el evento a unos 160 kilómetros al sur de la capital de El Salvador, con una profundidad de 56,8 kilómetros.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, por su parte, calculó una magnitud de 5,7, ubicándolo a 55 kilómetros al sur de Playa El Espino, en Usulután, y a una profundidad de 51 kilómetros.
Datos clave del movimiento:
- Magnitud: entre 5,5 y 5,7.
- Hora: 18:30 del miércoles.
- Epicentro: costa de Usulután.
- Se sintió en tres países.
- No hubo alerta de tsunami.
- No se reportaron víctimas.
- Tampoco daños de consideración.
El Salvador activó vigilancia después del temblor
Protección Civil de El Salvador activó su Centro de Operaciones de Emergencias para monitorear la situación y coordinar la atención de cualquier eventual incidente.
El Ministerio de Medio Ambiente también descartó una amenaza de tsunami para las costas salvadoreñas.
Aunque el temblor provocó temor entre algunos pobladores, las autoridades de protección civil de El Salvador, Honduras y Nicaragua no informaron de víctimas ni daños en infraestructuras.
La actividad sísmica forma parte de una realidad conocida en Centroamérica, donde estos fenómenos pueden producirse debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, además de diferentes fallas geológicas locales.
¿El sismo de El Salvador tiene que ver con el terremoto de Colombia?
La coincidencia temporal llama especialmente la atención porque el movimiento centroamericano ocurrió apenas dos días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto.
De acuerdo con el balance proporcionado, el terremoto colombiano deja hasta ahora 265 muertos, alrededor de 3.500 heridos y casi 500 desaparecidos, además de graves afectaciones materiales.
Sin embargo, los datos disponibles no establecen una conexión entre ambos terremotos.
Por eso, aunque resulte llamativo que se hayan producido con tan pocos días de diferencia, no sería correcto afirmar que el terremoto de Colombia provocó el movimiento registrado posteriormente frente a las costas de El Salvador.
La interrogante cobra fuerza precisamente porque no han sido los únicos temblores de la semana.
Perú también registró varios movimientos
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El 11 de agosto, entre los eventos de Colombia y El Salvador, tres temblores consecutivos afectaron la región de Piura, en el norte de Perú y cerca de la frontera con Ecuador.
En ese caso tampoco se reportaron víctimas ni daños en infraestructura.
Así, en apenas unos días, Colombia, Perú y varios países de Centroamérica han registrado actividad sísmica, aunque con consecuencias muy diferentes.
La sucesión de movimientos puede aumentar la preocupación entre la población, especialmente después de la magnitud de la tragedia reportada en Colombia.
Por ahora, el dato tranquilizador para Centroamérica es que el sismo frente a Usulután no dejó daños ni víctimas y tampoco generó una amenaza de tsunami.
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FUENTE: Telemundo / Vistazo / Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) / Ministerio de Medio Ambiente /Recursos Naturales de El Salvador y Protección Civil de El Salvador