Sismo de 5,7 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua: ¿tiene relación con el terremoto de Colombia?

Sismo sacude tres países

No reportan daños graves

Colombia genera interrogantes

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió El Salvador y fue percibido también en Honduras y Nicaragua, en una semana marcada por varios movimientos de tierra en América Latina y apenas dos días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 reportado en Colombia.

El movimiento no dejó víctimas ni daños de consideración, según los reportes disponibles, pero la cercanía entre los eventos abre una pregunta inevitable para muchos habitantes de la región:

¿El sismo de Centroamérica podría tener alguna relación con el reciente terremoto de Colombia?

Por qué es importante: La sucesión de temblores en diferentes países puede generar la impresión de que forman parte de un mismo fenómeno.

Sin embargo, con la información disponible hasta ahora no existe una confirmación de que el terremoto de Colombia y el sismo registrado frente a El Salvador estén directamente relacionados.

El sismo se sintió en tres países de Centroamérica

El movimiento ocurrió a las 18:30 hora local del miércoles 12 de agosto, con epicentro frente a las costas del océano Pacífico, en el departamento salvadoreño de Usulután.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 5,5 y situó el evento a unos 160 kilómetros al sur de la capital de El Salvador, con una profundidad de 56,8 kilómetros.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, por su parte, calculó una magnitud de 5,7, ubicándolo a 55 kilómetros al sur de Playa El Espino, en Usulután, y a una profundidad de 51 kilómetros.

Datos clave del movimiento: