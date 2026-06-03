Tensa toma de rehenes en banco de California moviliza a equipos SWAT

Rehenes dentro de banco

Policía despliega equipos SWAT

Liberan a un rehén

Las autoridades de Bakersfield, California, mantuvieron este martes un operativo de varias horas después de que un sospechoso se atrincherara dentro de una sucursal bancaria junto con varias personas retenidas en el edificio.

El incidente movilizó a equipos SWAT, negociadores de rehenes, escuadrones antibombas y agencias federales, mientras las autoridades intentaban resolver la situación sin poner en riesgo a las personas que permanecían dentro del banco.

La emergencia comenzó tras una amenaza de bomba

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Segun CBS, la Policía de Bakersfield informó que el incidente comenzó alrededor de la 1:00 p.m., hora local.

Los agentes fueron enviados a una sucursal de Chase ubicada en el centro de la ciudad después de recibir un reporte relacionado con una amenaza de bomba.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre atrincherado dentro del edificio.

Según la policía, el sospechoso permanecía en el interior acompañado por varias personas.

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Las autoridades señalaron que algunas de ellas lograron escapar durante las primeras etapas del incidente.

Sin embargo, otras continuaban dentro de la sucursal mientras avanzaban las negociaciones.

La policía no proporcionó información sobre la identidad del sospechoso.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron el enfrentamiento.

Ante la situación, las autoridades ordenaron evacuar todos los edificios ubicados en los alrededores del banco.