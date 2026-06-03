Tensa toma de rehenes en banco de California moviliza a equipos SWAT
Publicado el02/06/2026 a las 17:18
- Rehenes dentro de banco
- Policía despliega equipos SWAT
- Liberan a un rehén
Las autoridades de Bakersfield, California, mantuvieron este martes un operativo de varias horas después de que un sospechoso se atrincherara dentro de una sucursal bancaria junto con varias personas retenidas en el edificio.
El incidente movilizó a equipos SWAT, negociadores de rehenes, escuadrones antibombas y agencias federales, mientras las autoridades intentaban resolver la situación sin poner en riesgo a las personas que permanecían dentro del banco.
La emergencia comenzó tras una amenaza de bomba
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Segun CBS, la Policía de Bakersfield informó que el incidente comenzó alrededor de la 1:00 p.m., hora local.
Los agentes fueron enviados a una sucursal de Chase ubicada en el centro de la ciudad después de recibir un reporte relacionado con una amenaza de bomba.
Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre atrincherado dentro del edificio.
Según la policía, el sospechoso permanecía en el interior acompañado por varias personas.
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Las autoridades señalaron que algunas de ellas lograron escapar durante las primeras etapas del incidente.
Sin embargo, otras continuaban dentro de la sucursal mientras avanzaban las negociaciones.
La policía no proporcionó información sobre la identidad del sospechoso.
Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron el enfrentamiento.
Ante la situación, las autoridades ordenaron evacuar todos los edificios ubicados en los alrededores del banco.
Un rehén fue liberado durante las negociaciones
BAKERSFIELD
🚨Standoff underway after bomb threat reported at California Chase bank, 1 hostage released so far: Police
June 2, 2026
An unidentified man entered the bank and was «barricaded» with an unknown number of people inside, Bakersfield Police Department Sgt. Eric… pic.twitter.com/RoKd70E0Z9
— Sid (@Trending_Sid) June 3, 2026
La respuesta policial incluyó la participación de equipos especializados.
Al lugar acudieron unidades SWAT, negociadores de rehenes y miembros del escuadrón antibombas.
Durante la tarde, el sargento de la Policía de Bakersfield, Eric Celedon, informó que se había logrado un avance en las conversaciones con el sospechoso.
En un video publicado en redes sociales, el funcionario indicó que una de las personas retenidas había sido liberada.
Celedon explicó que la liberación fue posible gracias a las negociaciones sostenidas con el individuo que permanecía dentro del banco.
Las autoridades calificaron la entrega del rehén como segura.
El portavoz policial señaló además que las demás personas que seguían en el edificio se encontraban en buen estado de salud.
No obstante, indicó que aún no se conocía el número exacto de personas que permanecían dentro de la sucursal.
Las negociaciones continuaban mientras las fuerzas de seguridad intentaban alcanzar una solución pacífica.
Autoridades piden evitar el centro de Bakersfield
FBI Sacramento is aware of the crisis in progress near the corner of 17th Street and Chester Ave. in Bakersfield, California, and are sending resources to assist @BakersfieldPD. Please avoid the area. pic.twitter.com/Y3uJ84FszA
— FBI Sacramento (@FBISacramento) June 2, 2026
Las autoridades insistieron en que la prioridad era resolver el incidente de la manera más rápida y segura posible.
Celedon pidió a la población mantenerse alejada del centro de la ciudad mientras continuaban las operaciones.
La alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh, también emitió un comunicado dirigido a los residentes.
En su mensaje, señaló que la mejor manera de colaborar con las autoridades era evitar la zona afectada.
La alcaldesa indicó que era necesario permitir que los agentes del orden, los negociadores y otros profesionales especializados realizaran su trabajo de manera segura.
Mientras tanto, la oficina del FBI en Sacramento informó mediante una publicación en redes sociales que estaba al tanto de la situación.
La agencia federal indicó que enviaría asistencia para apoyar las labores relacionadas con la crisis.
Por otra parte, un funcionario de la Oficina del Sheriff del Condado de Kern señaló previamente a CBS News que la Policía de Bakersfield había notificado el incidente a esa dependencia.
Sin embargo, según esa fuente, no se había solicitado apoyo adicional por parte de la oficina del sheriff.
Bakersfield está ubicada aproximadamente a 177 kilómetros al norte de Los Ángeles.
Hasta el momento, las autoridades continuaban trabajando para poner fin al enfrentamiento y garantizar la seguridad de todas las personas involucradas.