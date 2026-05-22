Cómo afectaría envíos de dinero si los bancos checan estatus migratorio de clientes

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a ciertos servicios financieros en Estados Unidos, incluyendo remesas y plataformas digitales.

Aunque los bancos no estarán obligados a verificar el estatus migratorio de todos sus clientes, especialistas advierten que la medida podría generar temor entre millones de latinos que envían dinero regularmente a sus familias.

Por qué importa: Millones de familias dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

Tan solo en la comunidad mexicana, los envíos continúan representando uno de los principales ingresos para hogares en distintas regiones del país. Ahora, expertos temen que el miedo a controles migratorios pueda empujar a más personas fuera del sistema bancario formal.

La orden de Trump busca restringir acceso financiero

El decreto firmado el pasado 19 de mayo busca establecer medidas para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios financieros en Estados Unidos.

Entre los objetivos mencionados se encuentran:

Servicios de remesas.

Métodos de pago digitales.

Apertura de cuentas bancarias.

Uso de ciertos productos financieros.

Uno de los puntos que más preocupación ha generado gira en torno a la identificación utilizada por migrantes para operar cuentas o enviar dinero.