Cómo afectaría envíos de dinero si los bancos checan estatus migratorio de clientes
Publicado el22/05/2026 a las 06:30
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a ciertos servicios financieros en Estados Unidos, incluyendo remesas y plataformas digitales.
- Aunque los bancos no estarán obligados a verificar el estatus migratorio de todos sus clientes, especialistas advierten que la medida podría generar temor entre millones de latinos que envían dinero regularmente a sus familias.
Por qué importa: Millones de familias dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
- Tan solo en la comunidad mexicana, los envíos continúan representando uno de los principales ingresos para hogares en distintas regiones del país. Ahora, expertos temen que el miedo a controles migratorios pueda empujar a más personas fuera del sistema bancario formal.
La orden de Trump busca restringir acceso financiero
El decreto firmado el pasado 19 de mayo busca establecer medidas para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios financieros en Estados Unidos.
Entre los objetivos mencionados se encuentran:
- Servicios de remesas.
- Métodos de pago digitales.
- Apertura de cuentas bancarias.
- Uso de ciertos productos financieros.
Uno de los puntos que más preocupación ha generado gira en torno a la identificación utilizada por migrantes para operar cuentas o enviar dinero.
La orden ejecutiva busca reducir la aceptación de la matrícula consular mexicana como documento válido en bancos, plataformas digitales y agentes de transferencia.
- En consecuencia, muchas personas podrían verse obligadas a utilizar pasaportes u otros documentos oficiales para continuar utilizando estos servicios.
Eso implicaría mayores costos, trámites adicionales y menos comodidad para millones de usuarios.
Especialistas creen que impacto directo sería limitado para envíos de dinero
A pesar de la preocupación inicial, distintos análisis consideran que el impacto inmediato podría ser menor al esperado.
- De los aproximadamente 12,6 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, cerca de 8,1 millones ya cuentan con ciudadanía estadounidense o residencia permanente, según BBVA Research.
- Además, existen alrededor de 29 millones de mexicanos de segunda y tercera generación que también realizan envíos de dinero hacia México.
Especialistas consideran que esto reduce el número de remitentes potencialmente afectados por las nuevas medidas.
También destacan que muchos hogares tienen estatus migratorio mixto. En esos casos, familiares o conocidos con documentos legales podrían continuar realizando transferencias financieras.
Esto explicaría por qué otras medidas recientes no provocaron una caída significativa en las remesas.
Remesas a México siguen creciendo a pesar del nuevo impuesto
Desde el 1 de enero de 2026 comenzó a aplicarse un impuesto del 1% sobre ciertas remesas enviadas en efectivo desde Estados Unidos.
Sin embargo, los datos muestran que las transferencias hacia México continuaron aumentando.
Durante el primer trimestre de 2026, las remesas alcanzaron 14.457 millones de dólares, un incremento de 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Especialistas creen que muchos migrantes han encontrado alternativas para seguir enviando dinero sin mayores interrupciones.
Entre ellas destacan:
- Uso de familiares con documentos legales.
- Transferencias digitales mediante terceros.
- Envíos desde cuentas compartidas.
- Métodos tradicionales de remesas.
Envíos de dinero y estatus migratorio: latinos se podrían alejar del sistema bancario
Aunque el efecto financiero directo parece limitado por ahora, analistas consideran que el mayor riesgo sería psicológico y social.
- Existe preocupación de que muchas personas latinas, incluso con estatus legal, decidan evitar bancos o servicios financieros por miedo a revisiones migratorias.
- Ese escenario podría provocar mayor uso de alternativas informales, algunas con costos mucho más elevados o riesgos de fraude.
- Especialistas advierten que alejarse del sistema bancario formal también complica acceso a créditos, historial financiero y otros servicios básicos.
Además, la incertidumbre alrededor del ITIN, el número utilizado para declarar impuestos y realizar operaciones financieras, ha generado dudas entre migrantes.
Sin embargo, expertos señalan que la orden ejecutiva no elimina el uso del ITIN ni obliga automáticamente a bancos a rechazar clientes que lo utilicen.
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Bancos no están obligados a revisar estatus migratorio
Uno de los puntos más importantes es que el decreto no establece una obligación directa para que bancos soliciten prueba migratoria a todos sus clientes.
- Lo que hace la orden es recomendar mayor supervisión en ciertos casos, especialmente para nuevos clientes o transacciones consideradas sospechosas.
- El gobierno de Trump sostiene que las medidas buscan reducir posibles fraudes o impagos financieros.
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No obstante, especialistas afirman que ya existen mecanismos de control y que estudios previos no muestran mayores riesgos de impago entre ciertos grupos migrantes.
Lo que viene: analistas consideran clave observar las futuras regulaciones que emita el Departamento del Tesoro y cómo las instituciones financieras implementarán estas recomendaciones durante los próximos meses.