Confirmado beneficios del Seguro Social para jubilados: fecha, monto y cambios
Publicado el22/05/2026 a las 06:03
Jubilados hispanos en Estados Unidos recibirán un nuevo depósito del Seguro Social este miércoles 27 de mayo, en medio de un escenario económico marcado por altos costos de vivienda, gasolina y alimentos.
- El pago corresponde al último grupo importante de beneficiarios del calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA).
Por qué importa: Para muchos adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social continúa siendo la principal fuente de ingresos para cubrir gastos esenciales.
- Aunque los pagos promedio superan los 2.000 dólares mensuales, organizaciones que defienden a jubilados aseguran que el poder adquisitivo sigue perdiendo fuerza frente a la inflación.
El pago del 27 de mayo corresponde al último grupo del mes
La Administración del Seguro Social distribuye los pagos de manera escalonada cada mes para evitar retrasos y facilitar el procesamiento bancario.
- El depósito programado para el miércoles 27 de mayo corresponde principalmente a jubilados nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes.
- Los beneficiarios reciben el dinero mediante depósito directo o utilizando el método de pago habitual registrado ante la SSA.
Este calendario escalonado permite que millones de personas accedan a sus fondos sin interrupciones, especialmente en meses donde aumenta la presión económica sobre los hogares.
El cheque promedio de beneficios del Seguro Social para jubilados supera los $2.000
Según estimaciones recientes de la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio para trabajadores jubilados se mantiene alrededor de los 2.081 dólares mensuales durante abril y mayo de 2026.
La cifra exacta puede variar considerablemente dependiendo del historial laboral de cada persona.
Entre los factores que determinan el monto final se encuentran:
- Los años trabajados.
- El salario acumulado durante la vida laboral.
- La edad en que comenzó la jubilación.
- El momento en que se solicitaron los beneficios.
Las personas que retrasaron su retiro después de alcanzar la edad plena de jubilación generalmente reciben pagos mensuales más altos. En cambio, quienes comenzaron a cobrar beneficios anticipadamente suelen recibir montos reducidos.
A pesar del aumento anual por costo de vida, muchos jubilados consideran que el dinero sigue siendo insuficiente para cubrir gastos básicos.
Jubilados latinos enfrentan mayor presión por inflación y gastos médicos
Diversas organizaciones dedicadas a defender los derechos de adultos mayores afirman que los beneficios actuales no reflejan completamente el aumento real del costo de vida.
The Senior Citizens League (TSCL) estima que el poder adquisitivo del Seguro Social ha disminuido aproximadamente 14% desde 2010 debido al incremento constante de precios.
Los principales gastos que consumen gran parte del cheque mensual incluyen:
- Vivienda.
- Alimentos.
- Servicios públicos.
- Atención médica.
- Primas de Medicare.
Además, el aumento reciente en gasolina y otros servicios esenciales sigue afectando especialmente a jubilados con ingresos fijos.
TSCL también proyecta que el ajuste COLA para 2027 podría ubicarse cerca del 3,3%, lo que representaría el nivel más alto registrado en los últimos dos años.
Sin embargo, especialistas advierten que incluso esos aumentos podrían no ser suficientes si la inflación continúa elevada.
Nueva propuesta busca beneficiar a jubilados que trabajan
Mientras millones de adultos mayores continúan trabajando después de jubilarse, legisladores republicanos impulsan cambios importantes al sistema del Seguro Social.
- La propuesta conocida como Ley de Libertad Laboral para las Personas Mayores busca eliminar la llamada “prueba de ingresos para la jubilación”.
- Actualmente, las personas que comienzan a recibir beneficios antes de alcanzar la edad plena de retiro pueden perder parte de sus pagos si sus ingresos laborales superan ciertos límites establecidos por la SSA.
- Los impulsores del proyecto consideran que esta regla desincentiva que adultos mayores permanezcan activos laboralmente.
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La iniciativa es promovida por el senador Rick Scott y el representante Greg Murphy, según información del Comité Especial del Senado sobre el Envejecimiento.
El objetivo principal es permitir que los jubilados trabajen sin enfrentar reducciones en sus beneficios mensuales.
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Adultos mayores mantienen un papel activo en la economía
Durante discusiones recientes en el Senado también se destacó el creciente papel económico de los adultos mayores en Estados Unidos.
Además de continuar trabajando, muchas personas jubiladas participan en actividades de voluntariado, cuidado familiar y transmisión de conocimientos dentro de sus comunidades.
- El respaldo político que ha recibido la propuesta refleja cómo el país enfrenta una población que vive más tiempo y busca mantenerse económicamente activa durante más años.
- Por ahora, millones de jubilados continúan atentos tanto al depósito de mayo como a posibles cambios futuros que podrían modificar la manera en que funcionan los beneficios del Seguro Social.